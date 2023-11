Michelle Hunziker, la dedica del nuovo fidanzato Carollo: “Hai stravolto tutto”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo non si nascondono più. Dopo le foto dei paparazzi che mostravano il forte legame tra i due la soubrette svizzera ha condiviso sui social network uno scatto insieme al nuovo fidanzato. Ora è stato il fisioterapista ed osteopata a scrivere una dolcissima dedica alla conduttrice Mediaset, che ha ritrovato l’amore e il sorriso dopo i divorzi da Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Breve flirt con Giovanni Angiolini a parte, la Hunziker è stata a lungo da sola.

La dedica di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker

“Come un tuono… – ha esordito Alessandro Carollo su Instagram nella romantica dedica per Michelle Hunziker – Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”.

“Come ti dico sempre…”NA PALLA DE FOCO!”, ha concluso il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker aggiungendo al post diverse foto che lo ritraggono in moto con la madre di Aurora Ramazzotti. La coppia è molto sportiva nonché amante del rischio. Non è tardato ad arrivare il commento della Hunziker, che sembra davvero molto presa da questa nuova relazione.

“Come sempre…mi hai fatto emozionare… ma alla fine…ti fa male il ginocchio amore?”, ha replicato Michelle Hunziker lasciando trasparire la verve e sintonia che c’è in questo rapporto. Un amore profondo ma allo stesso tempo giocoso, divertente, spensierato. Un amore che ha scaldato di nuovo la 46enne dopo un lungo periodo di solitudine, dove Michelle si è concentrata prevalentemente sulle figlie ma anche sul nipotino Cesare.

Diverse le reazioni di altri personaggi famosi, come Paola Barale, amica e cliente di vecchia data di Alessandro Carollo. L’ex di Raz Degan ha lasciato due cuori al post, così come Jonathan Kashanian. “Stupendi”, ha invece scritto la cantante Mietta mentre l’ex di Temptation Island e Uomini e Donne Andrea Dal Corso non ha esitato a definire Michelle Hunziker e Carollo “spaziali”.

Chi è Alessandro Carollo

Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, ha 41 anni ed è un fisioterapista ed osteopata romano. Non si è mai sposato e non ha figli, al contrario della bionda presentatrice che è mamma di Aurora Ramazzotti, avuta 27 anni fa da Eros, e Sole e Celeste, nate dalla lunga relazione con Tomaso Trussardi.

Su Alessandro il settimanale Chi ha raccontato: “Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in moto”.

In merito alla relazione tra Carollo e Michelle Hunziker la rivista ha svelato: “La showgirl e l’osteopata sono molto presi, come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite. Tanto che sono già state fatte le presentazioni in famiglia“.