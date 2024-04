Fonte: IPA Michelle Hunziker

Non è mai arrivata la conferma della rottura tra Alessandro Carollo e Michelle Hunziker: l’ex coppia ha sempre protetto il proprio privato. Tanti i motivi che hanno portato all’addio, come la lontananza. Un messaggio sui social di Carollo, però, viene letto come una sorta di frecciatina nei confronti della conduttrice: “Ho amato una donna con tutto il cuore”.

Alessandro Carollo, le parole su Instagram dopo la rottura con Michelle Hunziker

Ad avere anticipato la rottura tra Alessandro Carollo e Michelle Hunziker è stato il settimanale Chi con un’esclusiva: la relazione si è conclusa dopo mesi di frequentazione, in cui ambedue non hanno parlato del loro legame. Anzi, si sono mostrati affiatati, certo, ma senza rilasciare dichiarazioni in pubblico. Proprio la Hunziker a Gala aveva detto di voler proteggere il suo nuovo amore. “Non voglio parlarne troppo. Vediamo cosa succede”. Ora, dopo settimane dalla notizia della rottura, Carollo ha condiviso un passaggio dal libro Le pagine della nostra vita.

“Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore, e tutta l’anima per me questo è sempre stato sufficiente”. Ovviamente, questa frase è stata letta come un riferimento nei confronti della Hunziker: una frecciatina, o un modo per ricordare dolcemente quello che c’è stato?

Perché è finita tra Alessandro Carollo e Michelle Hunziker

Il legame tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è sempre stato lontano dai riflettori. Del resto, quando hai parecchi ex famosi, come Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi (non ultimo il flirt con Giovanni Angiolini), è normale voler non solo proteggere il privato, ma anche vivere lontani dai flash dei fotografi e dal chiacchiericcio sui giornali. Stando a Chi, la notizia della fine della storia è stata confermata da “fonti vicine all’ex coppia”. Tra i motivi che hanno portato all’allontanamento c’è la lontananza: Carollo vive a Roma, invece la Hunziker a Milano. Ma molte avvisaglie hanno mostrato una certa distanza tra loro, come la vacanza alle Maldive della conduttrice insieme alle figlie e alla manager. C’è anche un’altra ragiione per cui la Hunziker avrebbe messo un punto alla storia: per lei, le figlie vengono prima di tutto.

Michelle Hunziker a Dubai per le vacanze di Pasqua

Dopo la separazione da Carollo, per la Hunziker è tempo di dedicarsi alla famiglia e alla carriera. Non a caso ha trascorso le vacanze pasquali a Dubai insieme alle figlie, Sole e Celeste, e agli amici. Si è anche lanciata in un’esperienza, ovvero il Dune Racing Safari. Riparte così da zero, ed è ovviamente pronta a tornare anche in televisione, poiché torna alla conduzione di Striscia la Notizia con il suo amico di sempre, ovvero Gerry Scotti. Il legame con Carollo sembra già archiviato: è il momento di guardare avanti, tra famiglia e carriera. Per l’amore c’è sempre tempo, e a lei non è mai dispiaciuto essere una “nonna single”.