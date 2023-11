Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, i dettagli “segreti” della storia d’amore

Michelle Hunziker è pronta a debuttare in televisione in qualità di giudice del nuovo show musicale di Mediaset Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti. La conduttrice televisiva è anche una nonna felice del nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti. Il piccolo di casa, infatti, spesso passa del tempo con la vulcanica nonna, che lo ama infinitamente. Sul lato sentimentale Michelle Hunziker ha trovato una nuova felicità con Alessandro Carollo, osteopata che esercita tra Roma e Milano. I due sono stati recentemente paparazzati durante una romantica serata romana.

Michelle Hunziker sviava i paparazzi per nascondere la relazione con Alessandro Carollo?

Michelle Hunziker si divide tra impegni lavorativi e una privata sempre più rosea, arricchita dall’amore per il nipote Cesare Augusto Cerza. Dopo la fine dell’amore con Tomaso Trussardi, con cui non sembra essere rimasto un rapporto affettuoso, la conduttrice televisiva ha finalmente ritrovato l’amore e da poco è uscita allo scoperto, comunicando al mondo la sua felicità. Michelle Hunziker, infatti, ha condiviso degli scatti con il nuovo fidanzato Alessandro Carollo e l’osteopata le ha tributato una dolce dedica, dove la chiama: “Angelo biondo”.

Prima che la coppia rendesse pubblica la loro relazione, molte erano state le indiscrezioni a riguardo e i paparazzi erano a caccia dello scoop. Già all’epoca si parlava di alcuni metodi, utilizzati dalla star per depistare i fotografi. Secondo il paparazzo Alan Fiordelmondo, infatti, Alessandro Carollo localizzava in modo sbagliato appositamente le sue foto condivise sui social, per non far capire a tutti che si trovasse nello stesso luogo dell’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Adesso, altri professionisti del gossip, hanno svelato un altro metodo usato dalla coppia per sfuggire alla morsa dei paparazzi. Come svelato dal settimanale Chi e riportato da Today, la presentatrice televisiva avrebbe evitato d’utilizzare la sua casa di Roma, quando si trovava nella capitale con il fidanzato: “Come abbia fatto in questi mesi Michelle a venire nella capitale senza farsi vedere, a trovare Carollo, che vive qui anche se ha un secondo studio a Milano. Di certo non è andata nell’appartamento che utilizza di solito come appoggio per i suoi viaggi nella città eterna”. L’ingresso dell’appartamento nella capitale di Michelle Hunziker è, infatti, troppo noto ai fotografi e nessun appuntamento romantico sarebbe sfuggito agli obiettivi.

L’uscita romantica di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo a Roma

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono ormai una coppia a tutti gli effetti. La conduttrice televisiva e l’osteopata sono stati nuovamente paparazzati tra le strade della capitale. La coppia si è mostrata felice e disponibile con i fotografi, sorridendo agli obiettivi. Negli diversi scatti la presentatrice tv e il compagno si tengono per mano e si scambiano un affettuoso bacio. I due hanno passato la serata, seguendo lo spettacolo Amore + Iva di Checco Zalone e, in seguito, si sono recati a casa di Michelle Hunziker.

La conduttrice televisiva portava in mano un mazzo di rose rosse, forse regalatele dal compagno. I fiori sono stati posti, in seguito, sul davanzale dell’appartamento della casa della presentatrice tv. La coppia si è conosciuta, probabilmente, grazie a Jonathan Kashanian, amico della showgirl.