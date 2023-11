Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Finalmente felice, molto felice. Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono usciti allo scoperto grazie a una bellissima dedica di lui, dalla quale emerge anche un particolare che a molti non è sfuggito. L’osteopata e grande appassionato di moto ha infatti rivolto parole splendide alla sua compagna, che sono state commentate da colui che è stato indicato come il responsabile del loro primo incontro. Stiamo parlando di un ex concorrente del Grande Fratello, nonché vincitore, che avrebbe fatto da cupido.

Come si sono conosciuti Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Lui è un volto noto del mondo dei vip ma, fino a che non ha scritto personalmente sul suo profilo Instagram, la sua storia d’amore con Michelle Hunziker è rimasta nel più ristretto campo delle indiscrezioni. Però si sa: la felicità non può essere nascosta a lungo e ha deciso di condividerla con tutti, soprattutto dopo che il suo nome era iniziato a circolare in maniera insistente. E così, per non dare in pasto ai pettegolezzi qualcosa che giorno dopo giorno sta diventando più preziosa, il dottore ha deciso di esporsi in prima persona.

Ed è proprio grazie a un commento alla sua didascalia che veniamo a scoprire chi sia la persona che li ha messi in contatto. Si tratta di Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello e ormai amatissimo personaggio tv, che ha risposto con un cuore. Carollo, quindi, replica a sua volta con una parola inequivocabile: “Cupido”. Lui è anche un grande amico della prima figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, e non è raro che trascorra le vacanze con la famiglia, come ha fatto nel 2023 in Sardegna. Al post, ha replicato anche la diretta interessata: “Come sempre…mi hai fatto emozionare… ma alla fine… ti fa male il ginocchio amore?”, ha scritto riferendosi alla rocambolesca gita in moto che hanno condiviso insieme.

La nuova vita dopo il divorzio da Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha deciso da dare una nuova possibilità all’amore. Lo ha fatto dopo la separazione da Tomaso Trussardi, papà delle sue bambine Sole e Celeste, e dopo la breve parentesi sentimentale con il medico Giovanni Angiolini. Un lungo periodo da single, che non ha disdegnato, e un nuovo amore pronto a sconvolgerle la vita. Questo è stato per lei Alessandro Carollo, osteopata dei vip e oggi finalmente pronto a dichiararsi al suo fianco.

Un’impresa di certo non facile per lui, visto il passato importante della sua compagna, ma pare che nulla possa spaventarlo. Lei, invece, è una donna ormai completa e risolta. È circondata dall’amore, quello delle sue figlie del nipotino Cesare che chiama teneramente bignè, e ha ancora la sua mamma Ineke, che batte tutti in simpatia e voglia di vivere. Non le manca niente e adesso nemmeno l’amore, anche se – questa volta – è stata bene attenta a tenerlo riservato perché quanto di bello stavano costruendo non si sciupasse. Ora però non è più il tempo dei segreti e può vivere la sua nuova storia d’amore con Alessandro Carollo alla luce del sole e in piena libertà.