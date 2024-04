Eleonora Giorgi e il tumore: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia anticipano le nozze

La coppia nata al Grande Fratello Vip non si sposerà più il prossimo 11 ottobre in Campania, come annunciato qualche mese fa

Fonte: IPA Eleonora Giorgi con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno anticipato le nozze dopo l’operazione di Eleonora Giorgi, che da qualche mese sta lottando contro un tumore al pancreas. La coppia ha dato l’annuncio a Monica Setta, nel programma tv Storie di donne al bivio. A quattro anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip il sì non sarà più pronunciato ad ottobre come previsto inizialmente bensì a luglio. Diversa anche la location: Paolo e Clizia diranno sì in Versilia, in onore della Giorgi, e non più in Campania.

Quando si sposano Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, matrimonio anticipato

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia convoleranno a nozze il 12 luglio in Versilia. Come spiegato dai futuri sposi nella puntata di Storie di donne al bivio in onda su Rai2 il prossimo 7 maggio, il matrimonio sarà dedicato ai genitori di Paolo, gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che si incontrarono negli anni Ottanta sul set di Sapore di sale 2 a Forte dei Marmi. “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze“, ha spiegato Clizia Incorvaia a Monica Setta.

L’influencer è molto legata alla suocera, che è stata la prima a credere nel legame tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nato davanti alle telecamere del reality show di Canale 5 tra mille dubbi e incertezze. “Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia della Giorgi sono stati unitissimi;– ha aggiunto la siciliana -quando Eleonora è stata operata, Massimo Ciavarro è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore”.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono amati tra gli anni Ottanta e Novanta: nel 1991 è nato il loro unico figlio, Paolo appunto (ma la Giorgi è anche mamma di Andrea, nato dal precedente matrimonio con l’editore e imprenditore Angelo Rizzoli scomparso nel 2013). I due attori sono stati sposati solo per tre anni, dal 1993 al 1996, e la rottura è stata piuttosto dolorosa. Col tempo la Giorgi e Ciavarro sono riusciti a recuperare un legame e oggi si definiscono fratelli. A rafforzare ancora di più il loro rapporto la nascita, due anni fa, del nipotino Gabriele, il bambino di Clizia e Paolo.

Tornando al matrimonio degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, la Incorvaia ha dato qualche anticipazione del suo abito che sarà “bianco, sobrio, lineare, geometrico”. Al ricevimento ci saranno ben duecento invitati. “L’ho voluto io che ho una famiglia larga – ha ammesso Clizia -, Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni!”. Infine, viaggio di nozze alle Maldive. Per Clizia si tratta del secondo matrimonio: nel 2015 è convolata a nozze con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni.

La Incorvaia è stata legata al musicista fino al 2019: a quanto pare il matrimonio è finito a causa di presunti tradimenti di Sarcina, che con l’ex moglie ha anche partecipato ad una edizione di Pechino Express. I due hanno avuto una figlia, Nina, che va molto d’accordo con Paolo Ciavarro. Quest’ultimo si è innamorato di Clizia nel 2020, grazie al Grande Fratello Vip.

Il tumore al pancreas di Eleonora Giorgi, come sta l’attrice

Eleonora Giorgi sta meglio: lo scorso marzo ha subito un intervento chirurgico per asportare il tumore al pancreas. In precedenza, per ben tre mesi, l’attrice 70enne si è sottoposta ad un ciclo di chemioterapia. Con un post su Instagram la Giorgi ha chiarito che la guarigione sta andando per il meglio e ha lasciato intendere che molto probabilmente presto rilascerà una nuova intervista in tv.

“Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore! Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!”, ha scritto Eleonora Giorgi sul suo account social taggando il profilo di Verissimo, programma dove è spesso ospite.