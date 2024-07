Fonte: IPA Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il giorno del matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è finalmente arrivato. La coppia, una delle più amate degli ultimi anni, ha scelto un posto speciale dove giurarsi amore eterno. La location è infatti legata a Sapore di mare, film cult di cui la protagonista era proprio Eleonora Giorgi, mentre per gli abiti è stata fatta una scelta in linea con i tempi. A proteggere la sposa c’è anche un amuleto particolare che le è stato donato dalla suocera e in grado di proteggerla da tutto, come ha tenuto a specificare.

La location

Le nozze tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano in programma per ottobre 2024, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute della madre dello sposo – Eleonora Giorgi – li ha costretti a un cambio data all’ultimo momento. La cerimonia si svolge a Forte dei Marmi, che fa da cornice al grande giorno degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip e proprio nel luogo dove si sono conosciuti i suoi genitori. Sua madre e Massimo Ciavarro si sono infatti conosciuti sul set di Sapore di Mare. Il matrimonio è per pochi intimi, con tanti amici e parenti ma “non troppi”.

Gli sposi sono già arrivati in Versilia e le nozze sono previste per il pomeriggio del 12 luglio a Maitò, uno dei luoghi più conosciuti di Forte dei Marmi. Gli sposi e i loro invitati sono ospiti del Grand Hotel Principe di Piemonte, di proprietà del titolare del ristorante-beach club. Gli invitati hanno cenato sotto le stelle dopo un rinfrescante aperitivo in spiaggia che hanno consumato alla vigilia del matrimonio.

“Paolo mi ha lasciata libera di esprimere il mio gusto e il mio estro, l’ho vissuta come una straordinaria prova d’amore, considerando che lui è timido, non ama stare al centro dell’attenzione, esternare i suoi sentimenti davanti a così tante persone, essere plateale. Si è lasciato travolgere dalla mia euforia, mi ha solo messo qualche piccolo paletto, che ho rispettato…”. La sposa ha organizzato tutto da sola con l’aiuto di una wedding planner con un solo veto da parte del futuro marito: niente ostentazioni, niente fuochi d’artificio, nessun arrivo in carrozza.

L’amuleto

La sposa indossa un anello di diamanti e rubini che le è stato donato dalla suocera. Un amuleto, lo ha definito lei: “Anello della mia suocera iconica che mi proteggerà da ogni cosa come un amuleto”. Il rapporto tra loro si conferma solidissimo ed è stato così fin dal principio: Eleonora Giorgi ha creduto moltissimo nel loro amore, fin dall’inizio, ed è oggi una nonna innamorata del piccolo Gabriele, venuto al mondo il 19 febbraio 2022.

La cerimonia

“Dopo lo scambio degli anelli abbiamo scelto di seguire i passaggi del rito della rosa – ha rivelato la futura sposa – ossia donarci vicendevolmente una rosa rossa, simbolo di passione e amore, da portare a casa, far essiccare in un vaso e onorare a ogni anniversario aggiungendone una. Ogni volta che le guarderemo ci ricorderemo del nostro giorno”,

Gli ospiti Vip sono tantissimi. Non mancano gli ex concorrenti del GF Vip come Edoardo Tavassi, compagno della sorella della sposa Micol Incorvaia, ma sarebbero attesi anche Patty Pravo e Pier Silvio Berlusconi con Silvia Toffanin. Il matrimonio è blindatissimo ma aperto alle telecamere di Canale5. Certa inoltre la presenza del fratello dello sposo, Andrea Rizzoli, che si è appena sposato.

Gli abiti

Clizia Incorvaia ha scelto due abiti nuziali firmati da Galia Lahav, certamente in stile principesco con un tocco di originale sensualità in linea con il suo carattere. I dettagli non sono stati rivelati: “Sono una sposa atipica, non ho fatto mille prove: ho visto il modello online e ho esclamato: è lui! È femminile, sobrio e rispecchia il mood della cerimonia e il contesto marino. Penso che l’eleganza debba contestualizzarsi con il luogo nel quale prende vita un evento”. Paolo Ciavarro indossa invece un abito sartoriale firmato Luigi Bianchi Cerimonia. A fare da damigella è la piccola Nina, che la sposa ha avuto dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, e Gabriele, l’amatissimo primogenito della coppia.

Il viaggio di nozze

Dopo il matrimonio, gli sposi voleranno alle Maldive per il meritato viaggio di nozze. Qui si godranno i primi giorni da marito e moglie dopo la grande fatica per i preparativi. Al loro ritorno, li aspetta una nuova casa che stanno arredando secondo i loro desideri e di cui vediamo spesso alcuni scorci su Instagram.