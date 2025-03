Fonte: IPA Clizia Incorvaia

Il legame tra Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi era ben al di là dei soliti schemi: sempre insieme, unite, pronte a sostenersi, anche e soprattutto nei momenti più difficili. Si erano trovate in sintonia sin da subito: la Incorvaia, che con Paolo Ciavarro aveva stretto un legame romantico nella casa del Grande Fratello Vip, aveva spesso condiviso foto e video insieme alla suocera. Momenti che ora sono destinati a fare parte di un meccanismo più grande, una promessa che la Incorvaia ha fatto alla Giorgi prima della sua scomparsa, e quelle ultime parole speranzose rivolte al bene più grande e intimo: la felicità.

Clizia Incorvaia, la promessa fatta a Eleonora Giorgi

La scomparsa di Eleonora Giorgi, il 3 marzo, ha lasciato un vuoto: negli ultimi mesi, era spesso in televisione per raccontare il suo percorso, dopo aver annunciato di avere un tumore al pancreas. Si è spenta a 71 anni, dopo essere stata ricoverata in una clinica di Roma, dove aveva iniziato le cure palliative. Al suo fianco, la famiglia: i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, ma anche Clizia Incorvaia, l’amatissimo nipotino Gabriele. E proprio la Incorvaia, a Gente, ha raccontato la promessa fatta a Eleonora Giorgi, le ultime parole dell’attrice.

“L’ultima volta che ci siamo viste, consapevoli che il tempo messo a disposizione della vita si stava esaurendo, Eleonora mi ha detto: ‘Adesso ti passo il testimone, ora tocca a te gestire tutto. È un bell’incarico, lo so’. Cercate di non perdervi dietro cose futili, non sprecate istanti preziosi, coltivate ciò che vale davvero come la famiglia, l’amore, la gratitudine verso la vita. Concentratevi sulla felicità, siate felici'”.

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, il legame speciale da “amiche e complici”

Non ci sono dubbi, perché il loro legame è sempre stato di fronte agli occhi di tutti, e a raccontarlo è sempre la Incorvaia: “Eleonora e io eravamo amiche, complici. Ha sempre tifato per me, sin dalla prima ora. Mi ripeteva che l’avevo incuriosita ancor prima che Paolo e io ci incontrassimo nella casa del GF Vip, nel 2020. Diceva che noi due avevamo affinità: la ricerca della bellezza, per esempio, in un libro, in un’opera d’arte, nel linguaggio, in un abito. E poi ci accomunava un certo candore di fondo, l’amore per la moda. Lei, infatti, mi incoraggiava a portare avanti questa mia grande passione”.

Un rapporto che si è consolidato sempre di più con il tempo, senza scadere nei soliti schemi. La Giorgi, nei confronti di Clizia, aveva un fare “saggio e materno”, per tenere proprio a bada la sua parte più irruenta. Ma è stata un faro, il porto sicuro da cui tornare e dove crescere e maturare, perché non si finisce mai di imparare, nemmeno quando si è già grandi. “Mia suocera mi ha fatta crescere, mi ha offerto spunti per riflettere, migliorare. È stata un’ottima madre per i figli, Andrea e Paolo, una stupenda nonna per Gabry e una presenza preziosa per la mia Nina, tant’è che lei ha scelto in autonomia, di volerla salutare venendo al funerale”.