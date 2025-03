Eleonora Giorgi, chi sono i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La vita di Eleonora Giorgi è stata segnata dal talento, dalla bellezza e dal carisma che l’hanno resa una delle attrici più amate del cinema italiano. Ma al di là del successo, il suo amore più grande è sempre stato per i suoi due figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, nati da due storie d’amore diverse ma entrambi pilastri della sua esistenza.

Andrea Rizzoli: il primogenito lontano dai riflettori

Andrea Rizzoli è nato il 12 marzo 1980 dall’unione di Eleonora Giorgi con l’editore Angelo Rizzoli. A differenza della madre, ha scelto una vita lontana dai riflettori, costruendo la sua carriera nel mondo della produzione cinematografica. Discreto e riservato, si è sempre tenuto a distanza dall’esposizione mediatica, preferendo dedicarsi ai suoi progetti con una visione più imprenditoriale.

Nel 2014, Andrea è convolato a nozze con l’attrice e ballerina Alice Bellagamba, conosciuta per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma il matrimonio si è concluso nel 2016. Negli anni successivi, ha costruito una nuova vita accanto a Serena Meriggioli, con cui condivide un profondo legame.

Andrea ha avuto un rapporto molto stretto con la madre, soprattutto durante la sua malattia. Nel suo libro Non ci sono buone notizie, dedicato all’ultimo anno di vita di Eleonora, ha raccontato la loro ritrovata vicinanza con parole intense: “Non siamo mai stati così uniti. Presi dalle nostre individualità procedevamo come delle rette vicine ma parallele. Adesso invece siamo un intricato nodo di emozioni e speranze”.

Paolo Ciavarro: il figlio che ha seguito le orme dei genitori

Dall’unione tra Eleonora Giorgi e l’attore Massimo Ciavarro è nato, il 22 ottobre 1991, Paolo Ciavarro. A differenza del fratello maggiore, Paolo ha scelto una strada più vicina a quella della madre, entrando a far parte del mondo dello spettacolo.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Business presso la LUISS di Roma, Paolo ha deciso di dedicarsi alla televisione. La sua carriera è iniziata nel 2013 con Pechino Express, dove ha partecipato in coppia con il padre Massimo Ciavarro. Da lì ha continuato a farsi spazio nel piccolo schermo, diventando uno dei volti di Forum e co-conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, un’esperienza che gli ha cambiato la vita non solo professionalmente, ma anche dal punto di vista personale. Proprio all’interno della casa ha conosciuto Clizia Incorvaia, con cui ha iniziato una relazione destinata a durare. La coppia ha avuto un figlio, Gabriele, nato nel 2022, e si è sposata il 12 luglio 2024, coronando il loro sogno d’amore.

Durante la malattia della madre, Paolo ha dimostrato un’incredibile vicinanza e dedizione, trascorrendo ogni momento possibile accanto a lei e raccontando pubblicamente il loro legame speciale. “Il sorriso di mamma rimarrà sempre con noi“, ha detto con commozione davanti alle telecamere.

Un legame che la malattia ha reso ancora più forte

Nonostante le loro vite abbiano seguito percorsi differenti, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro si sono ritrovati più uniti che mai negli ultimi mesi di vita della madre. In un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5, Paolo ha raccontato come la malattia di Eleonora Giorgi abbia fatto riavvicinare lui e il fratello: “Ci siamo uniti come non mai nella nostra vita“.

Con undici anni di differenza e due padri diversi, i due fratelli avevano vissuto a lungo su “binari paralleli”, come li ha definiti Andrea nel suo libro. Ma di fronte alla sofferenza della madre, quelle strade si sono intrecciate nuovamente. “Siamo stati fondamentali l’uno per l’altro in questo percorso”, ha aggiunto Paolo.

Eleonora Giorgi ha sempre parlato con amore dei suoi figli, definendoli il suo più grande regalo e la sua forza. “Il grande amore della vita di una donna è il figlio maschio… Nella mia malattia, ho detto ‘pensa che fortuna, i miei due figli sono tornati al nido’”. Un amore che, anche dopo la sua scomparsa, rimane indelebile nei loro cuori.