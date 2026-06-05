Simona Ventura e il retroscena su Belen Rodriguez: “Borriello la cacciava di casa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

La carriera di Belen Rodriguez e il suo enorme successo in Italia è legato a doppio filo, da sempre, a Simona Ventura. Fu infatti proprio la presentatrice a cogliere il grande potenziale della showgirl argentina, rendendola uno dei personaggi più famosi della tv italiana.

Simona Ventura e l’incontro con Belen Rodriguez

Non è un caso dunque che sia proprio Belen Rodriguez la protagonista della newsletter scritta da Simona Ventura. Una lunga lettera in cui la conduttrice ricorda il primo incontro con la showgirl argentina, prima del successo a L’Isola dei Famosi, programma che la consacrò come volto televisivo.

“Non volevo scriverla, questa newsletter – ha spiegato la presentatrice -. Ci ho pensato per giorni, ve lo dico onestamente”. Simona Ventura ha poi rivelato di voler raccontare la vera Belen

“Questa storia la conosco io – ha spiegato -. E tenerla per me sarebbe stato un torto a lei. E allora ho deciso di farlo a modo mio: senza commentare, senza analizzare e senza nessuna presa di posizione. Solo un racconto. Il mio. Quello che nessun altro può fare, perché nessun altro era lì”.

“Era il 2005 – si legge ancora -. Come ogni anno, dal 2001 al 2011, selezionavo le ragazze per la squadra di Quelli che il calcio. […] Quell’anno mi imbattei in Belén Rodriguez. Quando entrò, al di là della bellezza strepitosa quello che mi colpì subito fu la sua felicità. Era frizzante, divertente, leggera. […] Io la volevo già. Dal primo secondo. Mi sono detta: ‘Questa ragazza deve lavorare con noi. È fantastica. È carismatica’”.

La rivelazione su Marco Borriello e L’Isola dei Famosi

All’epoca Belen Rodriguez non aveva ancora il permesso di soggiorno e questo rappresentò un problema. Poco dopo Simona Ventura e Belen si incontrarono di nuovo, proprio mentre la showgirl argentina era fidanzata con Marco Borriello.

“La rincontrai qualche tempo dopo, già fidanzata con Marco Borriello – ha spiegato -, le chiesi ‘Perché vuoi fare l’Isola dei Famosi?’. Lei mi rispose: ‘Perché vorrei avere una casa mia. Il mio fidanzato mi mette le valigie fuori ogni due per tre e io non so dove andare. Mi piacerebbe avere almeno una casa in affitto, ma tutta mia’”.

A quel punto Simona Ventura decise immediatamente di prenderla per quel lavoro. “Ottenne il permesso di soggiorno, partì per l’Isola, e il resto è storia – ha rivelato -. Mi chiamava il mondo per lei (agenti, dirigenti, tutti) ma lei ha sempre seguito il suo istinto. Senza filtri e senza sovrastrutture. Si è sempre buttata nel dirupo (eh sì, a volte si tratta proprio di un dirupo) dell’amore e della passione, e da lì è arrivato un successo enorme”.

Era il 2008 e Belen Rodriguez, fra le liti con Vladimir Luxuria e l’intesa con Rossano Rubicondi, sarebbe diventata la donna più chiacchierata d’Italia. Poco dopo la fine del reality la sua storia d’amore con Marco Borriello sarebbe arrivata al capolinea e sarebbe iniziata la love story con Fabrizio Corona.

Il racconto di Simona Ventura si conclude con una riflessione, legata anche al periodo difficile che sta vivendo Belen: “È sempre stata una ragazza a cui voglio un bene enorme – si legge -. Speriamo che questa sia la volta buona per Belén. Io la penso, le voglio bene. E se mi legge, lo sa già”.