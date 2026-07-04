Matteo Berrettini flirta con Peggy Gou e lascia la ex in lacrime sui social

IPA Matteo Berrettini

Mentre gli appassionati di tennis seguono le imprese di Matteo Berrettini a Wimbledon, quelli che amano il gossip lo tengono d’occhio per un nuovo flirt. Le ultime voci lo vorrebbero sempre più vicino alla dj coreana Peggy Gou e su Instagram non mancano gli indizi.

Intanto la ormai ex fidanzata dello sportivo, Vanessa Bellini, si mostra in lacrime sui social. Non parla apertamente della rottura, ma è ovvio che stia attraversando un periodo complicato.

Gli indizi del flirt tra Matteo Berrettini e Peggy Gou

Tra Matteo Berrettini e Peggy Gou un tiramisù fu galeotto. Nelle storie di entrambi è comparsa, quasi contemporaneamente, una foto all’amato dessert. L’inquadratura è simile e anche la ciotolina sembra essere la stessa. Una cena romantica al ristorante, della quale non parlano apertamente ma che in qualche modo vogliono far sapere.

Troppo poco per parlare di amore in corso? La dj coreana prova allora a essere più esplicita mostrando un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. E se non bastasse, lo sportivo ci mette del suo inondando di like i post della musicista. Anche le date sono sospette: l’11 giugno si interrompono le comunicazioni con Vanessa Bellini e iniziano gli scambi con Peggy, una dei nomi più importanti della scena elettronica mondiale.

La fine della relazione con Vanessa Bellini

E pensare che poco meno di un anno fa era scoccata la scintilla tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. I primi mesi i due hanno difeso la privacy, poi sono usciti allo scoperto su Instagram a ottobre con una foto quando lei ha compiuto 22 anni. Il giorno del trentesimo compleanno del tennista invece, la ballerina (ex allieva di Amici) ha postato unafoto di coppia. “Che bella sorpresa mi ha fatto questa vita!” ha scritto la ragazza a corredo di uno scatto estivo, in cui sono in barca e si abbracciano al tramonto.

Ma i mesi sono passati, qualcosa è andato storto, e a partire da giugno sembra che la loro relazione sia finita per davvero. Non solo si sono tolti a vicenda il follow, ma lui ha anche cancellato dai seguiti il fratello di lei, Jacopo.

La foto in lacrime

In un carosello social, Vanessa ha parlato apertamente del periodo difficile che sta attraversando. Tra le foto postate, una la ritrae in lacrime: “È quello che è Vane ora, da un po’ di tempo, per una buona parte delle sue giornate… Ho sempre pensato ‘ma perché qualcuno dovrebbe fotografarsi o filmarsi mentre piange?’ e la risposta non ce l’ho, ma so perché l’ho fatto io. L’ho fatto per guardarmi, per osservare come non voglio più vedermi né tantomeno sentirmi”.

E aggiunge: “Questo carosello è dedicato a tutte quelle persone che in questo periodo buio mi accompagnano, mi aiutano (alcune senza nemmeno saperlo), mi strappano un sorriso, mi ricordano chi sono e quanto sono fortunata ad averli nella mia vita, ma anche quanto io sia speciale per loro e, tante volte io me lo sono dimenticata”. Insomma, non cita mai direttamente Matteo Berrettini ma il riferimento alla fine della relazione con il campione di tennis è evidente.