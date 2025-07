Chi è Vanessa Bellini, la nuova (presunta) fidanzata di Matteo Berrettini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Si chiama Vanessa Bellini la presunta nuova fidanzata di Matteo Berrettini. I due infatti sono stati avvistati insieme in questi giorni al ristorante. Secondo quanto riporta Diva e Donna, ai presenti non sarebbe sfuggita la grande intesa fra Matteo e Valentina, tanto da lasciare ipotizzare una storia d’amore fra i due.

“Tra i due c’è una certa intesa, tanto che, davanti a un piatto di spaghetti, è Matteo a imboccare la sua dama”, spiega il settimanale, svelando gli scatti in cui i due sorridono insieme.

Chi è Vanessa Bellini

Capelli rossi e 20mila follower su Instagram, Vanessa Bellini non è sconosciuta ai riflettori. La giovane infatti è una ballerina di hip hop e ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi nel 2022. Classe 2003, Vanessa è nata a Novara e sin da piccola si è dedicata alla sua passione per il ballo.

Nella scuola di Maria De Filippi è stata notata da subito da Emanuel Lo che, nonostante la sconfitta con Megan Ria, l’ha voluta nel programma. Poco dopo però il sogno di Vanessa si è interrotto con la sua eliminazione. Dopo la fine dell’esperienza nella trasmissione, Vanessa ha continuato la sua carriera come ballerina ottenendo grandi successi.

Ha infatti collaborato con artisti del calibro di Elodie, Rose Villain e Guè Pequeno. Ha inoltre fatto parte del corpo di ballo di Marracash durante il suo tour.

Gli amori di Matteo Berrettini

Classe 1996 e campione di tennis di altissimo livello, Matteo Berrettini ha vissuto in passato diversi amori importanti. Per tre anni è stato legato alla collega Ajla Tomljanovic. I due hanno condiviso tante esperienze, sia nel privato che dal punto di vista professionale, prima di un addio che è stato piuttosto doloroso.

Dopo il grande amore la tennista ha cancellato dai social tutte le foto di coppia. In seguito i due hanno parlato della fine della relazione in Break Point, la docu serie di Netflix dedicata al tennis. “Le cose non andavano bene, per noi non era destino”, ha rivelato Ajla. Mentre Matteo ha aggiunto: “Nella vita bisogna essere felici e, se questo non accade, non ne vale la pena”.

In seguito Berrettini è stato legato a Melissa Satta. Una storia importante per entrambi che si è conclusa nel 2024. Ad annunciare la rottura era stato proprio il tennista. “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme – aveva rivelato -. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata” le parole dell’atleta.

Sui motivi dell’addio aveva aggiunto: “Non è successo niente di particolare, devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”. In seguito si è parlato di una love story con Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, oggi legato a Jaqueline Luna. Oggi Matteo Berrettini avrebbe ritrovato l’amore con Vanessa Bellini.

La ballerina avrebbe regalato il sorriso allo sportivo dopo un periodo difficile dal punto di vista professionale, diventando per lui sempre più importante.