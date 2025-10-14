Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la relazione: la prima foto social conferma la coppia

ANSA Matteo Berrettini, il tennista da record: carriera, amori e vita privata

C’è una nuova coppia che sta facendo impazzire i social, ed è quella formata da Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Dopo mesi di indizi, like sospetti e photodump studiati nei dettagli, il tennista e la ballerina hanno deciso di uscire allo scoperto. È bastato un selfie in ascensore, condiviso in occasione del ventiduesimo compleanno di lei, per mettere fine alle voci e confermare ciò che molti sospettavano: tra i due è nato un amore vero, di quelli che si costruiscono tra sguardi complici e quotidianità condivisa.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini: la prima foto insieme

La foto che ha mandato in tilt i fan non è una posa patinata da copertina, ma un’immagine intima, spontanea. Nel carosello pubblicato da Vanessa Bellini su Instagram per ringraziare amici e familiari dei festeggiamenti, spunta anche lui: Matteo Berrettini, sorridente, con il cellulare in mano a immortalare un momento semplice, ma pieno di significato. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore”, ha scritto lei nella didascalia — e tra quei “posti speciali” c’è, inequivocabilmente, anche lui.

Poche ore dopo, il tennista ha ricondiviso un frammento del video del compleanno di lei, scrivendo semplicemente: “September was good”. Una frase che sa di understatement inglese, ma che vale più di una dichiarazione.

Dal concerto di Marracash a un amore in piena luce

Il loro primo incontro, come ha raccontato Jessica Bellini, sorella della ballerina, è avvenuto a Torino, durante un concerto di Marracash. Vanessa era lì sul palco, parte del corpo di ballo del rapper, e tra una coreografia e un gioco di luci, pare che un semplice sguardo con Matteo sia bastato per accendere la scintilla. “È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’uno per l’altra”, ha raccontato Jessica alla Gazzetta dello Sport.

Da quel momento, la frequentazione sarebbe diventata sempre più intensa: weekend insieme, visite a Novara (città d’origine di lei), e l’incontro con la famiglia Bellini. Gli indizi non mancavano — like reciproci, commenti teneri, qualche mano intravista in uno scatto al tramonto — ma la conferma ufficiale è arrivata solo adesso.

Per chi segue da tempo la carriera di Matteo Berrettini, questo nuovo capitolo arriva dopo la fine della relazione con Melissa Satta, conclusasi nel febbraio 2024. Dopo mesi di silenzio sentimentale e di riflessione personale, il tennista sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Vanessa, giovane, brillante e immersa nel mondo della danza.

Vanessa Bellini, da Amici al cuore di Berrettini

Classe 2003, Vanessa Bellini è una ballerina professionista con una carriera già in piena ascesa. È diventata nota al grande pubblico nel 2022 grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove fu scelta dal professore Emanuel Lo per la sua squadra. Il suo talento nel ballo hip hop e urban la rese subito riconoscibile: energia sul palco, determinazione, una presenza scenica che ricordava quella delle grandi performer internazionali.

Dopo l’esperienza televisiva, Vanessa ha costruito una carriera di tutto rispetto, lavorando con alcuni tra gli artisti più noti della scena italiana: Elodie, Gué Pequeno, Rose Villain, The Kolors e naturalmente Marracash, con cui collabora tuttora come parte del corpo di ballo nei tour. Nei video e nei palchi, la sua fisicità è inconfondibile: linee decise, movimenti fluidi, uno stile che unisce street e sensualità con naturale eleganza.