Vanessa Trump, la diagnosi di cancro e le parole di sostegno di Ivanka

Vanessa Trump ha ricevuto una diagnosi di cancro al segno: l'annuncio su Instagram e la vicinanza di Ivanka

Getty Images Ivanka e Vanessa Trump

Vanessa Trump ha un cancro al seno. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio sui social in cui ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, raccontando di aver già affrontato un intervento nei giorni scorsi. E tra le prime a risponderle c’è stata Ivanka Trump, la sua ex cognata: Vanessa è stata sposata in passato con Donald Trump Jr.

Vanessa Trump, la diagnosi di cancro al seno e l’annuncio sui social

“Anche se non è una notizia che nessuno si aspetta, sto lavorando a stretto contatto con la mia équipe medica per definire un piano di trattamento”. Sono state queste le parole di Vanessa Trump sui social. “Rimango concentrata e fiduciosa, circondata dall’amore e dal sostegno della mia famiglia, dei miei figli e delle persone a me più care”, ha aggiunto.

La sua forza porta i nomi di cinque figli, quelli avuti da Donald Trump Jr durante gli anni del loro matrimonio: Kai (ha parlato spesso del rapporto con il nonno), Donald III, Tristan, Spencer e Chloe. Proprio a loro Vanessa sembra essersi aggrappata. Nel messaggio, intanto, ha rivolto una richiesta precisa a chi la segue: desidera solo rispetto e discrezione, perché ora pensa solo a guarire. “Grazie per la vostra gentilezza e il vostro sostegno, significano davvero più di quanto possa esprimere a parole”.

Oltre a Ivanka Trump, la sua ex cognata, la figlia Kai ha condiviso delle parole piene d’affetto per la sua mamma: “La persona più forte che conosco. Ti voglio bene”, a corredo di uno scatto insieme a lei nel giorno del diploma.

Il messaggio di Ivanka Trump

Dopo l’annuncio della diagnosi, Vanessa ha ricevuto un’ondata di affetto dai messaggi sui social, incluso quello di Ivanka Trump, che è stata tra le prime a commentare quanto condiviso con il pubblico, dimostrando che, nonostante il divorzio, il legame tra le due donne è rimasto saldo. “Prego per la tua continua forza e una pronta guarigione. Ti voglio bene, mamma”, ha scritto, usando un appellativo affettuoso.

Del resto, quella di Vanessa con la famiglia Trump è una storia che non si è chiusa con la fine del matrimonio. La modella aveva sposato Donald Trump Jr. nel novembre del 2005, salvo poi separarsi nel 2018, anno in cui il divorzio è stato anche ufficializzato. Eppure i rapporti, tanto con l’ex marito quanto con l’ex suocero, sono rimasti più che civili. I due continuano a fare squadra nella crescita dei cinque figli, e Vanessa partecipa ancora di tanto in tanto agli appuntamenti pubblici di famiglia.

Negli ultimi tempi, peraltro, il suo nome è tornato sotto i riflettori per la frequentazione con una leggenda dello sport, Tiger Woods, con cui – stando alle indiscrezioni d’oltreoceano – il sentimento sarebbe forte (sarebbero molto innamorati), anzi, nulla sarebbe cambiato tra loro, nemmeno dopo la distanza dell’ultimo periodo, dovuto a una trasferta all’estero per cure di Tiger Woods. Ma in questo momento, è chiaro, la priorità di Vanessa è una soltanto. E attorno a lei si è già stretto un cerchio di affetto.