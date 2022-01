L’amore senza lieto fine tra Ava Gardner e Frank Sinatra

Quando due stelle si incontrano e si scontrano sono destinate a esplodere diventando una cosa sola, uno degli oggetti più luminosi e più brillanti da ammirare nel cielo, anche se per un brevissimo lasso di tempo. E questo è quello che è successo anche tra Ava Gardner e Frank Sinatra.

Bellissima, seducente e libera lei, affascinante e famoso lui. Nel 1943 i loro sguardi si incontrano per caso e si trovano, ma quell’attrazione fatale viene soffocata dal buon senso, almeno inizialmente. Lui era già sposato con Nancy Barbato, madre dei suoi figli e lei era convolata a nozze da pochissimo con Mickey Rooney.

Ma quando il destino ci mette lo zampino, l’inevitabile non si può fermare. Passano gli anni, costellati da amanti e successi per entrambi, quando nel 1949 quando una cadillac verde scura e una nera si incrociano nel parcheggio degli MGM Studio. Erano le auto di Frank e di Ava, entrambi invitati a quel party. Il cantante è ancora legato in matrimonio a Nancy, ma questo non basta più a tenere a bada l’impeto tumultuoso di quella passione che lo avvicina, pericolosamente, alla star del cinema.

Così scelgono di seguire l’istinto e il cuore e in pochissimo tempo i due formano la coppia più chiacchierata dello star system. La loro storia di alta infedeltà sconvolge l’opinione pubblica e Frank Sinatra divorzia dalla sua prima moglie.

Per ogni matrimonio che finisce, però, ce n’è un altro da celebrare. Dopo pochi giorni di distanza dalla firma dei documenti del divorzio Frank Sinastra sposa Ava Gardner. La loro è una relazione estremamente passionale, che cede agli istinti e ai piaceri della carne, ma anche all’alcol e alla droga.

La serenità di quell’unione già vacillante è destinata a durare poco. Non sono solo le gelosie ossessive e i continui tradimenti reciproci, ma c’è anche la carriera di Frank in stallo con cui fare i conti. È Ava Gardner a lavorare e a mantenere entrambe, del resto il suo successo è alle stelle. E mentre lei diventa la diva universale e leggendaria lui tenta il suicidio tre volte come racconterà lei nella sua biografia The Secret Conversation.

La rottura diventa sempre più inevitabile, acuita dal secondo aborto di Eva Gardner. Così lei, la diva definita la mangiatrice di uomini abbandona il suo Frank per scappare a Madrid con Luis Miguel Dominguin nel 1953. Passeranno anni prima che Frank accetti la fine della relazione e conceda all’attrice il divorzio. Ma ormai tornare indietro è impossibile.

Entrambi hanno ricominciato a vivere, grazie alla carriera stellare e a i nuovi amori, ma nessuno è mai stato più capace di riempire quel vuoto causato dall’assenza dell’altro.