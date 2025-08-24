Iva Zanicchi: “Frank Sinatra mi voleva nella sua suite”. L’addio a Pinna e il rimorso più grande

Iva Zanicchi si racconta tra aneddoti e scelte di vita: l’addio al suo grande amore Fausto Pinna e quel sorprendente “no” detto a Frank Sinatra

IPA Iva Zanicchi

Iva Zanicchi non è soltanto una voce che ha fatto la storia della musica italiana, ma anche una donna che ha sempre vissuto con passione e carattere. In questi giorni ricorre un triste anniversario che riguarda uno dei momenti più dolorosi della sua vita: l’addio al suo grande amore Fausto Pinna. Ma Iva è una donna che ha vissuto sempre intensamente e, in una recente intervista, ha ricordato alcuni momenti importanti della sua vita e della sua carriera, intrecciando ricordi straordinari, come quell’episodio curioso e sorprendente in cui ebbe il coraggio di rifiutare un invito di Frank Sinatra o quello sul grande Pippo Baudo, scomparso recentemente.

Iva Zanicchi, il sorprendente rifiuto a Frank Sinatra

Iva Zanicchi si è raccontata a cuore aperto tra le pagine di Repubblica, in un’intervista ricca di memorie indelebili, dolci ricordi del suo amato Pinna e aneddoti che hanno stupito i lettori.

Come quello riguardante il grande Frank Sinatra: non capita a tutti di ricevere un invito da The Voice, uno dei miti intramontabili della musica mondiale, eppure, quando toccò a Iva Zanicchi la risposta fu un deciso “no”. Una scelta che racconta più di mille parole la personalità forte e indipendente della cantante, capace di non lasciarsi abbagliare dal fascino di Hollywood né dall’idea di un incontro con una leggenda. Per lei contavano altre priorità, altri valori, e quella risposta divenne uno degli episodi più sorprendenti della sua carriera.

A raccontarlo è la stessa Iva, la quale ricorda come nel 1973, mentre era in tournée con Gianni Morandi al Madison Square Garden riscuotendo un enorme successo, si sentì dire dal suo impresario “Chiedete quello che volete” e lei, per tutta risposta, espresse il desiderio di conoscere proprio Sinatra.

“Ricordo che eravamo nel Salone del Waldorf Astoria, ero vestita come un albero di Natale. Affido un messaggio al comico Franco Rosi, ma viene respinto dalle guardie del corpo. Poi mi arrivò un biglietto: Domani nella mia suite” ricorda la Zanicchi, senza nascondere la sorpresa di un tale invito. Ma a quel messaggio così diretto Iva disse no.

A questo ricordo dolceamaro se ne sommano altri, come il mancato provino per il celebre film Amarcord di Federico Fellini che, nonostante il bel rapporto che si era creato con la Zanicchi, non le permise mai di mettersi seriamente in gioco per quel ruolo. O come le foto uscite nel 1979 sulla nota rivista Playboy, l’unico autentico rimpianto dell’Aquila di Ligonchio.

Quando furono pubblicate le foto infatti, Iva se n’era già pentita, soprattutto perchè viveva in un piccolo paese e si rese conto che ben presto sarebbe stata sulla bocca di tutti. Così decise di comprare tutte le copie in vendita, nella speranza di sfuggire ai commenti dei compaesani, ma un amico di suo padre vide Iva su Playboy e glielo riferì senza citare la rivista: “Mamma gli spiegò che era un servizio per Famiglia Cristiana” ricorda Iva.

Iva Zanicchi, l’addio a Fausto Pinna e quel Sanremo con Pippo Baudo

Ma Iva Zanicchi di aneddoti da raccontare ne ha parecchi e sulle pagine di Repubblica non si risparmia. Tra i suoi ricordi più belli c’è anche Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025, con cui ha condiviso una delle ultime avventure sanremesi nel 2003. Quell’anno Iva era in gara ma la canzone che portò sull’Ariston non la rappresentava a pieno e il conduttore non solo se ne accorse, ma glielo disse apertamente: “Mi disse che se non fossi arrivata in finale mi sarei dovuta fare un esame di coscienza, perché la canzone era bella ma la gente non mi riconosceva. E infatti il brano non entrò in finale” ricorda Iva.

Pippo Baudo capiva tutto e sapeva anche riconoscere il vero talento, come quando vide una giovanissima Laura Pausini durante le prove sanremesi e disse alla Zanicchi che quella ragazza avrebbe fatto strada anche all’estero.

Infine il dolce ricordo per il compianto amore scomparso proprio un anno fa, all’età di 74 anni, Fausto Pinna: una vita insieme e una terribile malattia che glielo ha strappato troppo presto. “Andava avanti con la morfina, ma non si è mai lamentato” ricorda tristemente Iva, “Siamo stati 40 anni insieme, ci univa l’affetto e l’allegria, ci divertivamo. Un giorno mi ha chiesto di farlo ridere: mi sono messa a camminare nuda. Ha alzato gli occhi al cielo: è pazza” ricorda ancora la cantante con immenso amore.