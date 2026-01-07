Iva Zanicchi, l’addio a Raffaella Bragazzi, voce storica di Ok, il prezzo è giusto!

Dal profilo Instagram di Iva Zanicchi, l'addio a Raffaella Bragazzi. Era la "voce misteriosa" di Ok, il prezzo è giusto!, indimenticabile per milioni di telespettatori

IPA Iva Zanicchi e l'addio a Raffaella Bragazzi

Addio a Raffaella Bragazzi. Un nome che per le nuove generazioni probabilmente suona estraneo, meno per chi ha avuto modo di seguire Ok, il prezzo è giusto! ai tempi d’oro. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram di Iva Zanicchi, che ha condotto lo show per ben 13 anni. Ma chi era Raffaella Bragazzi, “voce misteriosa” che a lungo ha tenuto compagnia a milioni di italiani?

L’addio di Iva Zanicchi

“Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok, il prezzo é giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”. Con queste poche parole cariche di commozione, l’Aquila di Ligonchio ha salutato Raffaella Bragazzi, la donna che per oltre sedici anni è stata la voce di uno dei programmi più amati e iconici della televisione italiana.

Un lutto che non tocca solo il mondo dello spettacolo, ma che riapre l’album dei ricordi di milioni di telespettatori che ogni giorno restavano incantati da quella “voce misteriosa”, sempre dietro le quinte ma presente più che mai.

Chi era Raffaella Bragazzi?

Per ben 16 anni, Raffaella Bragazzi è stata una presenza eterea, quasi magica. Lavorava chiusa nel suo “gabbiotto” con un grande oblò, posizionato strategicamente tra le file del pubblico dello Studio 14 a Cologno Monzese. Sono informazioni ancora rintracciabili in un bell’articolo che le dedicò TV Sorrisi e Canzoni nel lontano 1984.

Con una precisione millimetrica e una voce definita “sensuale e professionale”, illustrava i prodotti in gara, correggendo con garbo chiunque commettesse un errore.

Quello che emerge è il volto di una donna solare e bellissima. Nata a La Spezia nel 1959, Raffaella era figlia d’arte: suo padre, Piero Bragazzi, era un noto giornalista sportivo. Prima di diventare l’ombra invisibile di Gigi Sabani (primo conduttore dello show) e poi di Iva Zanicchi, aveva vinto il titolo di Miss Teenager Cinema nel 1979, maturando poi grande esperienza a Radio Monte Carlo e Tele Monte Carlo con programmi musicali e sportivi come Il calcio è di rigore.

Nonostante il successo televisivo, Raffaella custodiva però un sogno segreto: diventare una brava attrice di teatro.

Il legame speciale con Iva Zanicchi

Il rapporto tra Raffaella e Iva Zanicchi è andato ben oltre la semplice collaborazione professionale. Nel suo libro di ricordi, Un sapore nel cuore (2013), la speaker aveva raccontato il loro primo, memorabile incontro: quando bussò alla porta del camerino per presentarsi come la “voce fuori campo”, la conduttrice la accolse con la sua consueta e travolgente schiettezza emiliana. “Bragazzi? Mo sarai mica parente di quel brav’uomo che mi ha fatto gli scarponcini quando ero piccola?”, le aveva chiesto.

Un aneddoto tra i tanti raccontati dalla Bragazzi, che sottolinea come tutto sia iniziato all’insegna della simpatia e proseguito poi in una vera amicizia. Sotto l’ala protettiva della Zanicchi, lo studio televisivo si trasformò in una “seconda casa” dove l’intera troupe condivideva non solo il lavoro, ma pezzi di vita quotidiana. La Zanicchi l’ha descritta come una donna dalla profonda umanità, una professionista generosa che ha saputo restare fedele alle proprie radici pur vivendo nel cuore pulsante di Mediaset.

Nonostante sia stata sostituita da altre voci dopo il 1999, come quella di Matteo Zanotti, Raffaella Bragazzi è rimasta nel cuore dei telespettatori come l’unica, vera speaker di Ok, il prezzo è giusto!.

