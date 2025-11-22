Iva Zanicchi: “Rischio di perdere la vista”. Come sta

Iva Zanicchi, affetta da maculopatia, sta gradualmente perdendo la vista e rischia di diventare cieca

Nonostante nelle sue pubbliche apparizioni si mostri sempre ironica e combattiva, Iva Zanicchi sta affrontando un momento piuttosto delicato. In una recente intervista, infatti, la cantante ha raccontato di aver paura di perdere la vista a causa della maculopatia, una patologia che colpisce la parte centrale della retina oculare.

Iva Zanicchi e la perdita della vista

A 85 anni, Iva Zanicchi ha spesso ironizzato sulla sua apparente “eterna giovinezza”, spiegando di avere l’età biologica di una 20enne. Eppure, negli ultimi mesi, la popolare cantante si è trovata a fare i conti con alcuni problemi di salute. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista a DiPiù Tv, spiegando di aver paura di diventare cieca: “La maculopatia mi sta lentamente portando via la vista. Il mio peggioramento è graduale, lento ma costante. E non c’è la possibilità di migliorare: bisogna solo adeguarsi e cercare di andare avanti”, ha spiegato l’interprete di Zingara.

La maculopatia è una patologia che colpisce la macula, ovvero la parte centrale della retina, provocando una visione centrale sfocata e distorta: “Da qualche settimana una macchia nuova e molto scura mi ha colpito l’occhio destro, proprio al centro. Lateralmente, tutto attorno alla pupilla. Però, per il momento, continuo a vedere”, ha spiegato ancora Iva.

Nonostante la situazione delicata, la Zanicchi non vuole piangersi addosso: “Continuo col sorriso, ma facendo attenzione a tutto. Perché la possibilità di mettere i piedi in un posto sbagliato è dietro a ogni angolo. E cadere, alla mia età, può essere davvero pericoloso”, fa sapere. Alla luce di queste dichiarazioni, assume connotati diversi anche quanto accaduto durante la sua ospitata a Belve: “Sono inciampata e sono caduta, ho picchiato la spalla e il sedere ma non mi sono fatta nulla per fortuna”.

Iva Zanicchi e il pensiero per la figlia: “Non ci dormo la notte”

In merito alle sue condizioni di salute, la Zanicchi ha raccontato di essere preoccupata più per i suoi cari che non per sé stessa: “La forma che mi ha colpito è ereditaria, ci lotto da quarant’anni e vivo con la paura di averla trasmessa a mia figlia e ai miei nipoti. Non ci dormo la notte al pensiero che possano ammalarsi anche loro”.

Iva è infatti madre di Michela, che l’ha resa nonna di Luca e Virginia: “Prego ogni giorno di non averla trasmessa a loro. Non riuscirei a perdonarmelo, mi sentirei in colpa per il resto della mia vita. Li ho già portati a fare le prime visite, li tengo sotto controllo medico e per ora sta andando tutto bene: non c’è nessun sintomo del problema e spero che non ci sia mai”, ha concluso l’artista.

L’affetto della famiglia resta al momento una priorità assoluta per la cantante emiliana, che lo scorso anno ha affrontato la perdita del compagno Fausto Pinna, deceduto a causa di un brutto cancro ai polmoni. Coriacea e combattiva, Iva è riuscita a rialzarsi proprio grazie al sostegno della figlia e dei nipoti, nei confronti dei quali ha sempre speso bellissime parole.

