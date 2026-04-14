Sirtuine e integratori: cosa dice la scienza su longevità, metabolismo ed energia e come scegliere i prodotti davvero efficaci e sicuri

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Sirtuine e integrazione alimentare

Negli ultimi anni il termine “sirtuine” è entrato sempre di più nel vocabolario della nutrizione, soprattutto per quanto riguarda il tema della salute e della longevità. Molti studi hanno evidenziato come la cosiddetta Sirt Diet possa essere una strategia utile per gli effetti anti-aging e possa funzionare come interruttore biologico capace di rallentare i processi di invecchiamento. Ma quanto c’è di vero dietro tutto ciò?

Le sirtuine non sono altro che una famiglia di enzimi coinvolti nella regolazione del metabolismo, nella riparazione del DNA e della lotta allo stress ossidativo. La più studiata è la SIRT1, che sembra attivarsi proprio in condizioni di restrizioni caloriche, offrendo benefici a livello metabolico. Su questo principio si basa l’interesse dei ricercatori verso cibi e integratori alimentari che siano in grado di modulare l’attività di queste speciali proteine del corpo umano.

In questo articolo del magazine di DiLei si analizzeranno gli integratori a base di sirtuine, specificando che non contengono all’interno direttamente tali proteine, ma sostanze che potrebbero stimolarne l’attività benefica su cellule e tessuti dell’organismo.

Integratori per stimolare le sirtuine: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Quando si parla di integratori a base di sirtuine è fondamentale ricordare che non esiste una singola molecola miracolosa capace di avere effetti benefici sull’organismo, soprattutto per quanto riguarda l’azione anti-aging. Infatti, la maggior parte degli integratori presenti in commercio si basa su una serie di composti naturali che secondo la letteratura scientifica possono essere in grado di influenzare indirettamente l’attività delle sirtuine.

Tra le sostanze troviamo:

Resveratrolo e polidatina : polifenoli presenti nell’uva e nel vino rosso, noti per le loro proprietà antiossidanti e per il possibile ruolo nell’attivazione della SIRT1.

: polifenoli presenti nell’uva e nel vino rosso, noti per le loro proprietà antiossidanti e per il possibile ruolo nell’attivazione della SIRT1. Quercetina : flavonoide con attività antiossidante e antinfiammatoria.

: flavonoide con attività antiossidante e antinfiammatoria. NAD+ precursori (come NMN o NR): molecole coinvolte nel metabolismo energetico cellulare e fondamentali per il funzionamento delle sirtuine.

(come NMN o NR): molecole coinvolte nel metabolismo energetico cellulare e fondamentali per il funzionamento delle sirtuine. Estratti vegetali adattogeni : come la trigonella o il tè verde, utili per supportare metabolismo ed energia.

: come la trigonella o il tè verde, utili per supportare metabolismo ed energia. Vitamine del gruppo B: spesso inserite per supportare i processi energetici.

Un buon integratore di questa categoria dovrebbe avere una formula sinergica, ovvero che non sia basata su un singolo ingrediente ma su una combinazione di più elementi dosati adeguatamente. Gli ingredienti, inoltre, dovrebbero essere sempre standardizzati e titolati, in modo da avere una composizione coerente con gli obiettivi nutrizionali e con le evidenze riportate in letteratura. Nonostante in commercio esistano diversi integratori per stimolare le sirtuine, gli studi sull’uomo sono ancora limitati ed è quindi necessario portare avanti ulteriormente le ricerche scientifiche. Tuttavia, molte delle sostanze presenti all’interno di questi integratori possiedono comunque attività antiossidanti, di stimolazione del metabolismo energetico e offrono diversi benefici per l’uomo.

I migliori integratori con possibile supporto all’attività delle sirtuine

Di seguito 5 prodotti per provare a stimolare le sirtuine e per migliorare la salute e il metabolismo di uomini e donne:

Relife Nutrition SIRTPRO Élite

Un integratore completo pensato per supportare energia e metabolismo cellulare. Contiene una miscela di attivi come NAD+, vitamine e cofattori metabolici che mirano a stimolare indirettamente le sirtuine.

È indicato nei periodi di stanchezza fisica e mentale o quando si vuole sostenere il metabolismo energetico. Rispetto ad altre formulazioni, si distingue per l’approccio “multi-target”, non limitato al solo effetto antiossidante ma esteso anche al supporto energetico. Inoltre, la formulazione orosolubile lo rende molto comodo da assumere anche quando si è lontani da casa.

Relife Nutrition Sirtpro Élite Supporto metabolismo ed energia cellulare

Zuccari Yes Sirt Slimming Activator

Formulazione in stick pratici, a base di trigonella e altri attivi vegetali. L’obiettivo è supportare il controllo metabolico e la regolazione energetica, elementi chiave collegati all’attività delle sirtuine.

Ideale per chi cerca un prodotto pratico da assumere fuori casa. Rispetto ad altri integratori più complessi, è più semplice ma mirato al supporto del metabolismo, soprattutto in contesti di dieta o controllo del peso.

Royal Nutraceutici Polidatina Pura 98%

Integratore focalizzato su un singolo attivo: la polidatina ottenuta da Polygonum Cuspidatum e precursore naturale del resveratrolo. Questa molecola è apprezzata per la sua maggiore biodisponibilità e stabilità rispetto al resveratrolo puro.

Il prodotto è indicato per chi vuole puntare su un effetto antiossidante mirato e sul supporto della longevità cellulare. Rispetto a formulazioni complesse, è più “pulita” e specifica, ideale per chi cerca un approccio più semplice.

SirtLife SIRT500 Plus

Questo tipo di prodotto combina più ingredienti anti-aging, tra cui i trans-resveratrolo e gli estratti di melograno, mirtillo e polygonum. L’obiettivo è contrastare lo stress ossidativo e supportare i meccanismi cellulari legati all’invecchiamento.

Adatto a chi cerca un effetto globale su pelle, energia e benessere generale. Rispetto ad altri prodotti, punta più sull’azione anti-aging complessiva che sulla sola attivazione delle sirtuine. Inoltre, offre supporto alle difese immunitarie e al benessere della gola.

Vivacaps Polidatina pura 120 mg alto dosaggio 120cps

Una variante arricchita della classica polidatina, spesso associata ad altri antiossidanti per potenziarne l’efficacia. Agisce supportando il metabolismo cellulare e contrastando i radicali liberi.

È consigliata nei periodi di stress ossidativo elevato, come cambi di stagione o attività fisica intensa. Rispetto alla polidatina pura, offre un’azione più ampia grazie alla sinergia tra più attivi.

Quando e come assumerli

Integratori a base di sirtuine non rappresentano una scorciatoia per la longevità, ma piuttosto un supporto da utilizzare in caso di:

Stanchezza cronica e stress

Periodi di particolari restrizioni caloriche o diete

Supporto per il metabolismo energetico

Come parte di una strategia anti-aging più ampia

L’assunzione di questi prodotti deve avvenire all’interno di uno stile di vita sano ed equilibrato, che preveda un’alimentazione ricca di macro e micronutrienti, controllo calorico, ma anche attività fisica regolare e sonno adeguato. Secondo l’esperto gli integratori dovrebbero essere utilizzati con consapevolezza, in modo da contribuire al benessere generale dell’organismo.

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