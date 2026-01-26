Ritenuto una delle molecole più promettenti contro l'invecchiamento, il NAD+ è al centro di nuove formulazioni anti-age: ecco quali scegliere e come usarle.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock NAD+ e integratori antiage

Tra gli integratori alimentari più discussi degli ultimi anni ci sono sicuramente le formulazioni a base di NAD+. La nicotinammide adenina dinucleotide o NAD+ è un coenzima fondamentale che ha richiamato l’attenzione di medici e ricercatori, poiché implicato nel metabolismo energetico, nei meccanismi di riparazione del DNA e nell’attivazione delle sirtuine.

Tutta una serie di fenomeni che sono fondamentali per contrastare l’invecchiamento e l’azione deleteria dei radicali liberi dell’ossigeno, alla quale siamo esposti ogni giorno. In commercio sono sempre più diffusi integratori e prodotti a base di precursori del NAD+, che promettono di combattere stanchezza e affaticamento, ritardare l’invecchiamento cellulare ed evitare il calo delle performance cognitive.

Cosa dice davvero la scienza? E quali sono i prodotti più efficaci disponibili in commercio? In questa guida del magazine di DiLei risponderemo a tutte le domande, offrendo anche una selezione dei migliori integratori a base di NAD+ presenti su Amazon.

Cos’è il NAD+ e perché è importante?

La nicotinammide adenina dinucleotide (o NAD+) è una molecola fondamentale per diverse funzioni nell’organismo umano. Infatti, partecipa al metabolismo energetico e rappresenta un coenzima chiave di moltissime reazioni biochimiche dell’organismo. Grazie al NAD+ si permette di migliorare la produzione di ATP cellulare, che rappresenta la moneta energetica del corpo umano.

La sua importanza non si ferma qui e, infatti, il NAD+ svolge un ruolo importante anche nella riparazione del DNA, nella regolazione dei ritmi circadiani e nella modulazione dei processi infiammatori del corpo.

Con il passare del tempo, la sua fisiologica concentrazione nei tessuti diminuisce e così con essa si riduce la capacità dell’organismo di rigenerarsi e di difendersi efficacemente dai radicali liberi e dallo stress ossidativo. Per questo motivo spesso viene consigliata l’assunzione di integratori a base di NAD+ o dei suoi precursori, migliorando il benessere dell’organismo e evitando i danni ossidativi.

Integratori con NAD+ e come abbinarli:

Gli integratori di NAD+ nella maggior parte dei casi non contengono direttamente la molecola, ma dei suoi precursori che sono in grado di stimolare la produzione di NAD+ da parte del corpo umano. Come ad esempio:

NR (Nicotinamide Riboside) : ben assorbito e supportato da studi clinici, è uno dei precursori più utilizzati.

: ben assorbito e supportato da studi clinici, è uno dei precursori più utilizzati. NMN (Nicotinamide Mononucleotide) : molecola più vicina al NAD+ nella catena metabolica, considerata molto promettente.

: molecola più vicina al NAD+ nella catena metabolica, considerata molto promettente. Nicotinamide : forma di vitamina B3 utile ma meno potente rispetto a NMN e NR.

: forma di vitamina B3 utile ma meno potente rispetto a NMN e NR. Co-fattori aggiuntivi : come resveratrolo, pterostilbene, quercetina, che migliorano l’assorbimento o sinergizzano con l’attività del NAD+.

: come resveratrolo, pterostilbene, quercetina, che migliorano l’assorbimento o sinergizzano con l’attività del NAD+. Veicolanti innovativi: liposomi, tecnologie sublinguali o transdermiche per aumentare la biodisponibilità.

Molecole che accompagnano il NAD+ negli integratori:

Per massimizzare l’assorbimento del NAD+ e migliorarne l’efficacia, è fondamentale accompagnare l’integrazione con sostanze coadiuvanti, come:

Resveratrolo : attiva le sirtuine e potenzia gli effetti del NAD+.

: attiva le sirtuine e potenzia gli effetti del NAD+. Piperina : migliora la biodisponibilità degli integratori.

: migliora la biodisponibilità degli integratori. Magnesio e Zinco : favoriscono le reazioni enzimatiche cellulari.

: favoriscono le reazioni enzimatiche cellulari. Vitamine del gruppo B (B2, B3, B6) : coenzimi sinergici nel metabolismo energetico.

: coenzimi sinergici nel metabolismo energetico. Acido Alfa-lipoico (ALA) : potente antiossidante che lavora in sinergia con il NAD+.

: potente antiossidante che lavora in sinergia con il NAD+. Coenzima Q10: supporta i mitocondri nel processo energetico.

I migliori integratori contenenti NAD+

Di seguito una selezione con i migliori integratori a base di NAD+ e precursori:

LongLife NADH Max

Integratore a base di NADH stabilizzato (forma ridotta di NAD+), arricchito con coenzima Q10. Il prodotto è utile per migliorare il metabolismo energetico e il contrasto alla stanchezza fisica e mentale.

LongLife NADH Max Integratore con NADH e coenzima Q10

NAD+ liquido in bustine

Soluzione liquida a base di nicotinamide riboside, resveratrolo e PQQ. La formula potenziata per una rapida disponibilità è facilmente assumibile, anche senza acqua. Il rimedio aiuta a migliorare l’energia cellulare e il benessere metabolico.

Solotree Patch NAD+ con resveratrolo

Cerotti transdermici che rilasciano NAD+, resveratrolo e altri attivi per 8-12 ore. Il rimedio topico è ideale per un’assunzione costante e prolungata senza dover deglutire capsule o liquidi. Contribuisce a un’efficace azione antiage su cellule e tessuti del corpo umano.

Hexagon NAD+ Nicotinamide Riboside

Capsule ad alto dosaggio con NR (nicotinamide riboside) puro, una delle fonti più studiate per aumentare i livelli di NAD+. Supporto efficace per energia, concentrazione e protezione cellulare.

Hexagon NAD+ Nicotinamide Riboside Formula ad alto dosaggio con NR

Endotelio NAD+ Biohacking Complex

Integratore con NMN pensato per chi segue protocolli anti-age e biohacking avanzati. Il prodotto aiuta a prendersi cura di cellule e tessuti di tutto il corpo, preservandolo dall’azione ossidativa dei radicali liberi.

Quando e come assumerli

Per una corretta assunzione degli integratori contenenti precursori del NAD+ è necessario seguire alcune indicazioni fondamentali:

Le capsule e le compresse contenenti questa molecola dovrebbero essere assunte al mattino e a stomaco vuoto , favorendo così l’assorbimento intestinale.

e le contenenti questa molecola dovrebbero essere e a , favorendo così l’assorbimento intestinale. Le formulazioni liquide sono più versatili e possono essere utilizzate in qualsiasi momento della giornata. Sono consigliate soprattutto per coloro che hanno problemi nella deglutizione di compresse solide.

sono più versatili e possono essere utilizzate in qualsiasi momento della giornata. Sono consigliate soprattutto per coloro che hanno problemi nella deglutizione di compresse solide. Per quanto riguarda, invece, i patch transdermici, questi determinano un rilascio costante durante tutta la giornata degli attivi antiossidanti.

Per una corretta posologia è necessario seguire le indicazioni fornite dal medico o riportate sul foglietto illustrativo dell’integratore. Tuttavia, molti esperti consigliano cicli di almeno 2-3 mesi di assunzione del prodotto, intervallati da pause di alcune settimane. In questo modo, le molecole avranno il tempo di diffondersi nei tessuti, stimolare la produzione di NAD+ endogeno e migliorare il benessere complessivo dell’organismo.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di integrazione è sempre consigliabile consultare il proprio medico e valutare la presenza di patologie croniche o altre terapie farmacologiche in corso che potrebbero interagire con l’assunzione di questi integratori.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.