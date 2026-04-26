Scopri come migliorare memoria, concentrazione e apprendimento con formulazioni specifiche a base di fosfatidilserina e altri nutrienti preziosi per la mente.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Fosfatidilserina per migliorare memoria e concentrazione

Mantenere una buona memoria e un’ottima concentrazione può sembrare un gioco da ragazzi, eppure, quando l’età avanza, può essere necessaria l’assunzione di integratori specifici che aiutino a sostenere il benessere psico–cognitivo. La concentrazione e la memoria non sono solo una problematica legata allo studio o al lavoro, ma rappresentano un vero e proprio pilastro del benessere mentale a ogni età. Per questo, sono sempre di più gli studenti e le persone che stanno vivendo particolari periodi di stress a usufruire di molecole come la fosfatidilserina per migliorare la propria salute psichica.

Questa molecola entra nelle membrane cellulari dei neuroni ed è fondamentale per la loro stabilità e per la trasmissione degli impulsi cerebrali. Diversi studi hanno dimostrato che l’integrazione di fosfatidilserina possa essere necessaria soprattutto quando i suoi livelli fisiologici tendono a ridursi con l’età, ma non solo.

In questo articolo di DiLei cercheremo di capire come scegliere l’integratore a base di fosfatidilserina più adatto alle proprie esigenze, valutandone la composizione e gli ingredienti aggiuntivi.

Integratori di fosfatidilserina: cosa contengono e come sceglierli

Quando si parla di integratori per il benessere psichico, la memoria e la concentrazione, non basta guardare la presenza di fosfatidilserina, ma è necessario capirne la dose, la qualità e soprattutto la sinergia con altri nutrienti.

Dosaggio della fosfatidilserina

È importante capire qual è il dosaggio più adatto di fosfatidilserina da assumere. In letteratura scientifica sono indicati dosaggi compresi tra 100 e 300 mg al giorno per avere un effetto benefico a livello mentale. Mantenere un dosaggio al di sotto di questi livelli può avere effetti limitati, mentre rimanendo all’interno di questo range si possono avere effetti significativi sulle funzioni cognitive nel lungo periodo.

Origine e biodisponibilità

La maggior parte della fosfatidilserina presente negli integratori può essere ottenuta dalla soia o dal girasole, fonti preferibili rispetto a quelle animali. Inoltre, con questa derivazione gli integratori possono essere utilizzati senza problemi anche da soggetti vegetariani o vegani. Sarà la stessa qualità delle materie prime a incidere anche sulla biodisponibilità e quindi sull’efficacia del prodotto finale.

Ingredienti sinergici

Molti integratori combinano la fosfatidilserina con altri attivi utili:

Ashwagandha : adattogeno che aiuta a gestire lo stress e migliorare la performance cognitiva

: adattogeno che aiuta a gestire lo stress e migliorare la performance cognitiva Eleuterococco: supporta energia mentale e resistenza alla fatica

supporta energia mentale e resistenza alla fatica Ginkgo biloba: migliora la microcircolazione cerebrale

migliora la microcircolazione cerebrale Vitamine del gruppo B: fondamentali per il metabolismo energetico del cervello

fondamentali per il metabolismo energetico del cervello Colina: precursore dell’acetilcolina, neurotrasmettitore chiave per la memoria

Forma farmaceutica

Infine, ma non per importanza, c’è da valutare la forma farmaceutica dell’integratore. Le capsule e le compresse sono le forme farmaceutiche più diffuse, ma sono disponibili anche capsule molli che migliorano l’assorbimento dei lipidi come la fosfatidilserina.

I migliori integratori per concentrazione e memoria con fosfatidilserina

Di seguito vengono riportati alcuni integratori disponibili online che contengono fosfatidilserina e ingredienti utili per supportare memoria e concentrazione a ogni età:

Mnemonicum Fosfatidilserina attiva memoria con Ashwagandha ed Eleuterococco

Un integratore completo che combina fosfatidilserina con adattogeni come ashwagandha ed eleuterococco, utile per chi vive periodi di stress intenso. Questa formula agisce su concentrazione e resistenza mentale, risultando ideale per studenti o lavoratori sotto pressione. La presenza di vitamina B contribuisce al metabolismo energetico cerebrale. Ottima scelta per chi cerca un prodotto “tutto in uno” per migliorare il benessere psico-cognitivo.

Mnemonicum Fosfatidilserina attiva Supporto memoria e stress

Yamamoto Nutrition Fosfatidilserina

Prodotto essenziale e mirato, perfetto per chi vuole una formula pura senza ingredienti aggiuntivi. Ideale per chi desidera personalizzare l’integrazione abbinando altri attivi separatamente. La qualità del brand garantisce una buona standardizzazione della materia prima. Indicato per chi punta su memoria e concentrazione senza necessità di supporto adattogeno.

Yamamoto Nutrition Fosfatidilserina Integratore puro per memoria

Solgar Corti-Sol PS

Una formulazione più avanzata, pensata per chi vuole lavorare anche sulla gestione dello stress. Oltre alla fosfatidilserina, contiene ingredienti utili per modulare i livelli di cortisolo. È particolarmente indicato per chi soffre di affaticamento mentale legato a stress cronico o ritmi intensi. La qualità Solgar è sinonimo di attenzione agli ingredienti e purezza.

Offerta Solgar Corti-Sol PS Supporto stress e memoria

LongLife PS Serine

Integratore equilibrato e accessibile, con una buona concentrazione di fosfatidilserina. Ideale per un utilizzo quotidiano e prolungato, soprattutto per chi vuole mantenere le funzioni cognitive nel tempo. È una scelta valida per adulti e persone over 40 che vogliono preservare memoria e lucidità mentale.

Offerta LongLife PS Serine Supporto cognitivo quotidiano

Suppleback Fosfatidilserina Memoria

Formula pensata per migliorare concentrazione e performance cognitive, spesso arricchita con vitamine o altri nutrienti di supporto. Indicato per chi cerca un prodotto versatile, adatto sia allo studio che al lavoro. Buon rapporto qualità-prezzo e composizione orientata alla performance mentale.

Suppleback Fosfatidilserina Memoria Per concentrazione e focus

Quando e come assumerli

Per ottenere il massimo beneficio dagli integratori di fosfatidilserina è necessario ricordare che la loro assunzione dovrebbe avvenire tra la mattina e il primo pomeriggio, in modo da avere effetto sulla concentrazione e sulle performance mentali. Si consiglia di prendere l’integratore per almeno 1-3 mesi, soprattutto in corrispondenza di periodi di particolare stress causato da studio o lavoro.

Come assumerla

Preferibilmente durante i pasti , per favorire l’assorbimento dei lipidi

, per favorire l’assorbimento dei lipidi Dividere la dose giornaliera (es. 100 mg mattina + 100 mg pomeriggio)

Evitare assunzione serale se associata a stimolanti

Per chi è indicata

Studenti

Professionisti sotto stress

Sportivi (focus mentale)

Adulti e over 40 per mantenimento cognitivo

Per quanto riguarda la sinergia con altri nutrienti è preferibile assumere formulazioni arricchite con ashwagandha nel caso in cui si voglia affrontare stress e cortisolo alto, mentre l’abbinamento con colina e ginkgo è indicato per rinforzare la memoria a lungo termine.

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