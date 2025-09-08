Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Le vacanze estive sono piacevoli e rilassanti, ma poi arriva settembre e con esso tutti gli impegni della routine e gli obiettivi che si erano rimandati. Purtroppo, questo periodo può portare con sé il temuto fenomeno del “September blues”, caratterizzato da stanchezza, irrequietezza, ma anche cali della concentrazione e dell’umore. Tutto ciò può rallentare la ripresa delle proprie attività quotidiane, sia lavorative che legate allo studio. Oltre a adottare buone abitudini, come andare a dormire ad un orario regolare, alimentarsi bene e riprendere le attività sportive, può essere necessario anche l’utilizzo di integratori alimentari specifici. Tali formulazioni a base di magnesio, vitamine del gruppo B ed estratti vegetali, agiscono come dei veri e propri tonici energizzanti, che permettono al corpo di adattarsi allo stress e superare questo momento particolarmente intenso. In questo articolo analizzeremo le sostanze presenti in questi integratori alimentari e presenteremo 5 formulazioni tra le migliori presenti in commercio.

Integratori per lo stress da rientro: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Quando si tratta di dover contrastare la fastidiosa sensazione che si avverte al rientro dalle vacanze è necessario utilizzare integratori che vadano a stimolare il metabolismo energetico, migliorino l’adattamento allo stress che funzionino come dei veri e propri supporti per il benessere quotidiano. Tra le sostanze più utilizzate all’interno degli integratori troviamo:

Magnesio

Minerale utile per sostenere il sistema nervoso e la contrazione muscolare. Integratori a base di magnesio vengono utilizzati principalmente per contrastare la sensazione di stanchezza e affaticamento e ridurre le eccessive produzioni di cortisolo (ormone dello stress).

Vitamine del gruppo B

Vitamina B6, B12 e acido folico sono le principali molecole responsabili della produzione di neurotrasmettitori gli ormoni, come serotonina e dopamina. Le vitamine del gruppo B aiutano anche a migliorare le funzioni cognitive e stimolano il metabolismo energetico cellulare, ricavando più energia dal cibo che si introduce con la dieta.

Fosfatidilserina

Si tratta di un fosfolipide di membrana neuronale, che aiuta a modulare le risposte allo stress e favorisce la calma e il relax mentale.

Estratti vegetali adattogeni

In natura sono presenti piante, come ashwagandha o rhodiola, che agiscono come sostanze capaci di supportare la resilienza fisica e migliorare la resistenza allo stress a livello mentale.

5-HTP

Infine, molti integratori contengono al loro interno un precursore della serotonina, che aiuta a migliorare il tono dell’umore e riduce la sensazione di tristezza post-vacanze.

I migliori integratori per il recupero post-vacanze

Di seguito una selezione con i migliori integratori per combattere lo stress di settembre:

Massigen Pronto Recupero Zuccheri 14 Bustine

Si tratta di un integratore utile in caso di affaticamento fisico e mentale, ricco di magnesio, potassio, vitamine del gruppo B, L-carnitina e arginina. Il mix aiuta a reintegrare i sali minerali persi con il caldo e favorisce il metabolismo energetico. Indicato anche per chi riprende l’attività fisica dopo la pausa estiva.

Equilibra L-Carnitina 1000 mg 10 Flaconcini

Integratore ad azione energizzante e stimolante, utile in caso di stanchezza, vita sedentaria o dieta ipocalorica. Ogni flaconcino contiene 1000 mg di L-carnitina pura, utile per migliorare l’utilizzo dei grassi a scopo energetico e ridurre la fatica muscolare. Il prodotto si può usare anche in particolari momenti di stress.

Energistar Integratore Energizzante 12 Flaconcini

Un rimedio concentrato di energia a base di pappa reale, ginseng, miele, propoli, eleuterococco e vitamine B. Ideale per chi si sente spossato al rientro dalle ferie, offre un supporto completo al sistema nervoso e a quello immunitario. Si tratta di comodi flaconcini pronti all’uso, dal sapore gradevole.

Erba Vita EV Integratore Energy Up 10 Flaconcini

Formulazione potenziata con guaranà, taurina, L-arginina, caffeina naturale e vitamine. Favorisce la prontezza mentale, migliora l’energia e la resistenza fisica. Utile nei cambi di stagione, nei periodi di stress o nei momenti di calo della performance fisica.

Ergofort Aurora Biofarma 10 Flaconcini

Integratore alimentare con azione energizzante mediata dalla presenza di maca, ginseng e rodiola, tre potenti adattogeni, associati a magnesio e vitamine. Aiuta il corpo a adattarsi allo stress, sostiene l’umore e migliora l’efficienza mentale. Il prodotto è privo di glutine e senza lattosio.

Quando e come assumerli

Per ottenere i migliori risultati possibili dall’utilizzo di integratori alimentari ad azione energizzante, è importante assumere questi prodotti nel modo corretto:

Durata: è consigliabile un ciclo di almeno 2-4 settimane , a seconda del livello di stress e stanchezza. Si consiglia di iniziare già dagli ultimi giorni di vacanza o subito appena si rientra.

è consigliabile un ciclo di almeno , a seconda del livello di stress e stanchezza. Si consiglia di iniziare già dagli ultimi giorni di vacanza o subito appena si rientra. Momento della giornata: i prodotti a base di caffeina, ginseng o guaranà vanno assunti al mattino, per evitare disturbi del sonno. Gli adattogeni possono essere presi anche nel primo pomeriggio.

i prodotti a base di caffeina, ginseng o guaranà vanno assunti al mattino, per evitare disturbi del sonno. Gli adattogeni possono essere presi anche nel primo pomeriggio. Modalità d’uso: rispettare il dosaggio consigliato in etichetta e non superare le dosi indicate. Sovradosaggi potrebbero provocare insonnia, palpitazioni e aumento della sudorazione.

rispettare il dosaggio consigliato in etichetta e non superare le dosi indicate. Sovradosaggi potrebbero provocare insonnia, palpitazioni e aumento della sudorazione. Stile di vita: gli integratori funzionano meglio se associati a buone abitudini, come una dieta equilibrata, attività fisica regolare e un sonno ristoratore e di qualità.

Infine, è sempre buona norma consultare il medico o il farmacista se si assumono farmaci o si soffre di patologie croniche. Questo saprà indicare, infatti, il prodotto più adatto alle proprie esigenze di salute e utile a superare la stanchezza e il malumore legati al rientro.

