Quando arriva l’autunno non sono solo le foglie a cadere, ma anche le energie, la vitalità e le capacità difensive del nostro sistema immunitario. I cambiamenti climatici, come l’accorciamento delle ore di luce e la ripresa di ritmi più frenetici possono mettere l’organismo a dura prova. Lo stress che si accumula può provocare ripercussioni sulle difese immunitarie, predisponendoci a infezioni e malanni di stagione, ma possono manifestarsi anche sensazioni di stanchezza, affaticamento e sbalzi d’umore. Per questa ragione è necessario munirsi di integratori alimentari specifici, che siano in grado di sostenere il corpo umano durante questi periodi di transizione, grazie a sostanze tonico-adattogene, energizzanti e immunostimolanti. In questo articolo si analizzeranno le principali molecole contenute all’interno di questi rimedi farmaceutici, vagliando anche le migliori opzioni presenti in commercio e utili per affrontare l’autunno con più forza e vitalità.
Indice
Integratori per il cambio di stagione: come sceglierli e quali sostanze utilizzare
Per acquistare degli integratori per il cambio di stagione è necessario conoscere le sostanze naturali che possono essere presenti al loro interno:
- Vitamine del gruppo B: sono molecole idrosolubili importanti per sostenere il metabolismo energetico dell’organismo ed estrapolare più energia dagli alimenti che si assumono ogni giorno. Sono inserite all’interno degli integratori per contrastare l’affaticamento fisico e mentale, ma anche per migliorare la salute del sistema nervoso.
- Vitamina C e zinco: è una combo di sostanze che viene utilizzata all’interno degli integratori per la loro azione antiossidante e immunostimolante. Inoltre, la vitamina C (acido ascorbico) è importantissima anche per stimolare la biosintesi endogena del collagene, che entra nella costituzione di pelle e capelli. Leggi anche il nostro speciale sugli integratori a base di collagene per il benessere dei capelli e della pelle.
- Magnesio, potassio e altri minerali: la maggior parte delle formulazioni utilizzate per accompagnare il cambio di stagione contiene al suo interno un mix di minerali, che aiutano a sostenere le diverse reazioni fisiologiche dell’organismo, ma permettono anche di combattere stanchezza, debolezza e crampi muscolari.
- Sostanze vegetali adattogene: rodiola, ginseng ed eleuterococco, vengono inseriti all’interno delle composizioni degli integratori come sostanze che aiutano a migliorare la resistenza dell’organismo nei confronti dello stress e dei nuovi ritmi quotidiani.
- S-adenosil-L-metionina (SAMe): si tratta di una molecola innovativa in grado di agire su diverse funzioni del corpo umano, ma utile soprattutto per regolare il tono dell’umore.
- Altre sostanze: sono presenti integratori che contengono anche carnitina, coenzima Q10 e acido alfa-lipoico, che aiutano a stimolare il metabolismo energetico cellulare e a contrastare tutte le sensazioni di stanchezza.
Si ricorda che un buon integratore per affrontare l’autunno presenterà una combinazione di più principi attivi naturali e non, in modo da offrire un supporto completo e a 360 ° per tutte le esigenze della persona.
I migliori prodotti per affrontare il cambio di stagione
Di seguito cinque integratori per affrontare il cambio di stagione presenti su Amazon e selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia:
SameFast Up
Samefast è un integratore utile in caso di affaticamento mentale e sbalzi d’umore, tipici del cambio stagione. Contiene S-adenosil-L-metionina (SAMe), un metabolita naturalmente presente nell’organismo, implicato nei meccanismi della serotonina e nella regolazione del tono dell’umore. La formulazione include anche vitamina B12 e acido folico, che contribuiscono alla normale funzione psicologica. Le compresse orosolubili rendono l’assunzione pratica e veloce, anche quando si è fuori casa.
Mag Immuno+
Questo integratore a base di vitamina D, vitamina C, vitamine B12, magnesio, acido folico e zinco, aiuta a rinforzare le difese immunitarie e contrastare lo stress ossidativo. Ideale per chi affronta l’autunno con frequenti raffreddori o abbassamenti delle difese. Formulazione da 30 compresse.
Equilibra Energia Più
Perfetto per chi avverte un forte calo di energia e vitalità nei mesi autunnali. Questo integratore associa L-Carnitina, un aminoacido coinvolto nella produzione di energia, alla vitamina C (che contribuisce alla riduzione della stanchezza) e alla vitamina B12, che favorisce il metabolismo energetico. L’integratore contiene anche Ginseng e Guaranà ed è venduto in formato flaconcini monodose da assumere ogni giorno con piacere e semplicità.
Nourished UPSA Gummies Integratore
Un integratore completo ideale per contrastare spossatezza e perdita di tono muscolare. Contiene vitamine C, D, B12, zinco, ferro e zenzero. La formula in caramelle gommose rende il prodotto piacevole da assumere e particolarmente indicato per chi pratica attività fisica o ha una vita intensa.
Doselance Rhodiola Rosea Forte
La Rhodiola Rosea è una pianta con proprietà adattogene, molto usata nei cambi di stagione per migliorare la resistenza allo stress, la concentrazione e il tono dell’umore. Questo integratore contiene un dosaggio elevato di estratto secco standardizzato per potenziare l’effetto anti-stanchezza. Il prodotto è ottimo per chi affronta giornate stressanti o sente il peso del ritorno alla routine.
Quando e come assumerli
Per far sì che l’assunzione di integratori per l’autunno sia efficace e aiuti a prevenire stanchezza, affaticamento e calo delle difese immunitarie, è necessario seguire le istruzioni d’assunzione:
- Al mattino, preferibilmente a stomaco pieno, gli integratori energizzanti (es. con vitamine B, C, carnitina o magnesio) riescono a dare quel tocco di vitalità in più alle giornate. Sconsigliata, invece, l’assunzione serale.
- In caso di stanchezza mentale o sbalzi d’umore, optare per formulazioni con SAMe, rodiola o complessi vitaminici neuroattivi.
- Per sostenere le difese immunitarie, è consigliabile iniziare l’assunzione a settembre-ottobre e proseguire per 2-3 mesi con formulazioni specifiche. I cicli possono essere ripetuti più volte durante l’anno.
Ricorda che gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata ma la completano, e in caso di patologie o farmaci in uso è sempre bene consultare il proprio medico o farmacista.