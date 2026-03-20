Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Cambio d'ora senza stress con gli integratori

Il cambio dell’ora, soprattutto quello che avviene in primavera, può sembrare un semplice spostamento delle lancette sull’orologio, ma per il nostro organismo può diventare un vero e proprio “mini jet lag”. Infatti, possono comparire disturbi del sonno, difficoltà ad addormentarsi, stanchezza durante la giornata e si può essere più irritabili. Tutto ciò è dovuto a uno squilibrio del ritmo circadiano che si viene a creare all’interno del nostro orologio biologico e che regola il sonno, l’energia e la produzione degli ormoni.

C’è chi riesce a adattarsi in pochi giorni al cambiamento dell’ora, mentre altre persone subiscono questa variazione ogni anno con sintomi che tardano ad andare via. Per questo motivo, può essere fondamentale l’assunzione di integratori naturali a base di erbe, minerali e vitamine che aiutano a supportare l’organismo in questa fase di passaggio. Si tratta di integratori a base di melatonina, valeriana e complessi vitaminici che aiutano a ridurre lo stress, stimolano il metabolismo energetico o migliorano la qualità del sonno.

In questa guida di DiLei cercheremo di capire quali sono le sostanze maggiormente impiegate e gli integratori migliori per affrontare il cambio dell’ora in primavera.

Integratori per il cambio d’ora: cosa contengono e come sceglierli

Gli integratori per superare il cambio dell’ora in primavera sono molto vari e contengono al loro interno diverse sostanze naturali e vitamine come:

Melatonina

Si tratta del principale ormone che regola il ritmo sonno-veglia all’interno del corpo umano. La melatonina presente negli integratori alimentari aiuta ad addormentarsi più velocemente la sera e ristabilire nel tempo il corretto equilibrio circadiano.

Valeriana

Pianta usata sin dai tempi più antichi per la sua azione calmante e antistress. L’assunzione di prodotti salute e integratori che la contengono permette di favorire il sonno e ridurre allo stesso tempo i risvegli notturni, ma senza creare alcuna dipendenza nell’utilizzatore.

Magnesio

Un minerale fondamentale non solo per i muscoli e il loro rilassamento, ma anche per il sistema nervoso e il relax. Gli integratori di magnesio, infatti, possono essere usati proprio per alleviare la stanchezza fisica e ridurre le tensioni.

Griffonia (5-HTP)

Si tratta di un vero e proprio precursore della serotonina, che migliora l’umore e favorisce anche la sintesi della melatonina. Negli integratori si può trovare sia sotto forma di griffonia sia come 5-HTP

Vitamine del gruppo B

Le vitamine idrosolubili del gruppo B sono indispensabili per il benessere funzionale del sistema nervoso e per stimolare il metabolismo energetico. Infatti, questi integratori aiutano a combattere l’affaticamento mentale e lo stress.

Ovviamente, tutti questi integratori alimentari possono essere utilizzati anche prima che si manifestino i sintomi dello stress e dell’insonnia correlati al cambio dell’ora che avviene nei mesi primaverili.

I migliori integratori per combattere lo stress da cambio dell’ora

Di seguito vengono riportati alcuni integratori disponibili online che contengono ingredienti utili per supportare l’organismo prima e durante il cambio dell’ora.

Metagenics Metarelax

Integratore a base di magnesio con vitamine B6, B12, folato e taurina. Questa combinazione favorisce il rilassamento muscolare e mentale, risultando ideale per chi vive stress e tensioni durante il cambio dell’ora.

È particolarmente indicato per chi soffre di affaticamento, irritabilità e disturbi del sonno legati allo stress. Rispetto ad altri integratori di magnesio, la forma glicerofosfato è meglio tollerata e più efficace a livello cellulare.

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ESI Serenesi Forte

Formula completa con ashwaganda e iperico. Agisce su più livelli: migliora il tono dell’umore, favorisce il rilassamento e aiuta ad addormentarsi più facilmente.

È ideale per chi durante il cambio dell’ora avverte nervosismo, ansia o difficoltà a “staccare la mente”. Rispetto a integratori più semplici, offre un approccio più completo grazie alla presenza di 2 estratti vegetali che agiscono su più livelli. Prodotto senza glutine e vegano.

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Valeriana officinalis Naturalma

Estratto liquido analcolico di valeriana pura, noto per le sue proprietà sedative naturali. Favorisce il rilassamento e migliora la qualità del sonno senza causare dipendenza.

È indicato per chi preferisce soluzioni naturali e fitoterapiche, soprattutto in caso di insonnia lieve o difficoltà ad addormentarsi. Rispetto ai prodotti combinati, è più mirato ma meno completo.

Valeriana officinalis Naturalma gocce Estratto naturale per il rilassamento e il sonno

Solgar Neuro Nutrients

Integratore avanzato con vitamine del gruppo B, aminoacidi e nutrienti per il sistema nervoso. Supporta concentrazione, energia mentale e resistenza allo stress. Perfetto per chi durante il cambio dell’ora accusa stanchezza mentale, difficoltà di concentrazione e calo delle performance cognitive. Rispetto agli altri prodotti, è meno specifico per il sonno ma più orientato al supporto neurologico. Inoltre, le capsule vegetali e l’assenza di ingredienti di origine animale lo rende adatto anche a vegani e vegetariani.

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ZzzQuil Natura

Questo integratore combina melatonina, estratti vegetali rilassanti e nutrienti per il sonno. Favorisce l’addormentamento e migliora la qualità del riposo notturno. È ideale per chi ha difficoltà ad adattarsi al nuovo ritmo sonno-veglia. Rispetto alla sola melatonina, la presenza di fitocomplessi potenzia l’effetto rilassante. Inoltre, è realizzato sotto forma di caramelle gommose da sciogliere direttamente in bocca prima di coricarsi.

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Quando e come assumerli

Per ottenere il massimo beneficio dagli integratori durante il cambio dell’ora, è importante seguire alcune semplici indicazioni:

Quando iniziare

Inizia l’assunzione 3-5 giorni prima del cambio dell’ora

Continua per almeno 1-2 settimane dopo

Modalità di assunzione

Melatonina : 30-60 minuti prima di dormire

: 30-60 minuti prima di dormire Magnesio e sostanze rilassanti : la sera, dopo cena

: la sera, dopo cena Integratori per energia mentale: al mattino

Consigli utili dell’esperto

Mantieni orari regolari di sonno

di sonno Riduci l’uso di dispositivi elettronici la sera

Evita caffeina e bevande energizzanti nelle ore serali

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