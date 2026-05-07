Scopri 5 diverse sostanza naturali utilizzabili per ridurre i liquidi intrappolati nei tessuti e responsabili di gonfiore, ritenzione idrica e cellulite.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Prodotti naturali a base di sostanze drenanti

Ti senti gonfio, appesantito e pesante, soprattutto su pancia, gambe e fianchi? Potresti non essere il solo. L’accumulo di liquidi e il gonfiore sono fenomeni molto comuni, soprattutto nelle donne e durante il periodo estivo. La ritenzione di liquidi all’interno dei tessuti può essere legata a fattori come la sedentarietà, un’alimentazione estremamente ricca di sodio, ma anche squilibri ormonali e periodi di forte stress. In tutti questi casi l’organismo tende a trattenere acqua, causando gonfiore e senso di pesantezza negli arti inferiori.

Fortunatamente, esistono numerose strategie efficaci per contrastare questo fenomeno e tra queste troviamo l’utilizzo di prodotti drenanti naturali. Si tratta di formulazioni erboristiche o integratori che contengono piante officinali, come la centella asiatica, la betulla o il tarassaco, che agiscono in diversi modi per migliorare il microcircolo e favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

In questo articolo del magazine di DiLei scopriremo quali sono le sostanze più utilizzate all’interno dei prodotti drenanti e come ottenere risultati concreti e visibili già nel breve periodo.

Drenanti naturali: come scegliere il prodotto giusto e quali sostanze vengono utilizzate

Quando si parla di prodotti a base di drenanti naturali, non tutte le formulazioni agiscono nello stesso modo. È importante, infatti, comprendere quali sono gli elementi naturali presenti all’interno della formulazione e in che concentrazione. Solo in questo modo si potrà capire la loro effettiva azione nei confronti di gonfiore, cellulite e ritenzione idrica.

Le sostanze naturali più efficaci e utilizzate sono:

Pilosella

La pilosella è una delle piante maggiormente presenti all’interno di integratori solidi, ma soprattutto liquidi, che agiscono con una funzione drenante diretta. Questo estratto naturale, infatti, agisce favorendo l’eliminazione dei liquidi intrappolati nei tessuti, senza però andare ad alterare l’equilibrio elettrolitico dell’organismo. La sua assunzione in cicli periodici aiuta quindi a ridurre gonfiore e pesantezza.

Betulla

Si tratta di un liquido trasparente ricco di sali minerali e flavonoidi che aiuta a supportare la diuresi e la depurazione dell’organismo umano. L’utilizzo di prodotti drenanti a base di betulla è utile soprattutto in caso di ritenzione idrica associata a cellulite e inestetismi cutanei.

Tarassaco

Il tarassaco è conosciuto anche con il nome di “dente di leone” ed è un prodotto vegetale che agisce sul fegato e sui reni. Questi due organi deputati alla depurazione dell’organismo possono essere preservati grazie all’assunzione di integratori a base di tarassaco, che coadiuvano l’eliminazione delle tossine e migliorano il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Ortosifon

Chiamato anche “Tè di Giava”, si tratta di uno dei più potenti drenanti naturali presenti all’interno di integratori e formulazioni erboristiche. Il prodotto naturale agisce favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso e supportando la funzionalità delle vie urinarie.

Centella asiatica

La Centella asiatica non è un vero e proprio diuretico, ma è una sostanza naturale che è in grado di migliorare il microcircolo ematico andando a rinforzare le pareti dei vasi sanguigni. Per questo motivo, il suo estratto naturale viene inserito in molti integratori che si prendono cura del microcircolo e quindi del gonfiore associato a gambe pesanti e cellulite.

È importante ricordare che in commercio esistono moltissime formulazioni che combinano più ingredienti naturali per avere un’azione sinergica sul drenaggio dei liquidi corporei. Tuttavia, prima di acquistare un integratore o un prodotto erboristico, è sempre opportuno valutare la qualità dei suoi ingredienti e la loro concentrazione.

I migliori drenanti per il gonfiore

Ecco cinque prodotti drenanti per combattere gonfiore e ritenzione di liquidi:

Boiron Drenaggio Pilosella Integratore

Questo integratore a base di pilosella è ideale per chi cerca un’azione drenante delicata ma efficace. La pilosella favorisce la diuresi e aiuta a contrastare il gonfiore senza causare squilibri.

È indicato soprattutto per chi ha ritenzione leggera o stagionale. Rispetto ad altre formulazioni, è semplice e mirato, perfetto per iniziare un percorso drenante.

Offerta Boiron Drenaggio Pilosella Integratore Alimentare Drenante naturale a base di pilosella

Erbecedario Gemmoderivato Betulla

Questo prodotto sfrutta le proprietà della betulla in forma di gemmoderivato, una formulazione più concentrata e biodisponibile.

È particolarmente utile nei casi di ritenzione associata a cellulite e gonfiore persistente. La presenza di estratti vegetali attivi lo rende più completo rispetto ai classici drenanti monocomponente.

Erbecedario Gemmoderivato Betulla Drenante e depurativo naturale

Tarassaco Officinale Concentrato

Il tarassaco è perfetto per chi ha bisogno di un’azione detox oltre che drenante. Questo integratore favorisce la funzionalità epatica e renale, migliorando l’eliminazione delle tossine.

È ideale dopo periodi di alimentazione disordinata o gonfiore addominale. Rispetto ad altri prodotti, agisce in modo più completo sull’organismo.

Offerta Tarassaco Officinale Concentrato Integratore depurativo e drenante

Arkocapsule Ortosifon

L’ortosifon è uno dei drenanti più potenti disponibili. Questo prodotto in capsule è pratico e concentrato, ideale per chi cerca risultati rapidi.

Agisce aumentando la diuresi e supportando la funzione renale. È preferibile rispetto a tisane o infusi perché garantisce un dosaggio più preciso e costante.

Arkocapsule Ortosifon Integratore Drenante Diuretico naturale per eliminare i liquidi in eccesso

Erbex Integratore Centella e drenanti

Questo integratore combina centella asiatica con altri attivi drenanti, risultando particolarmente utile per chi soffre di cellulite e gambe pesanti.

La centella migliora il microcircolo, mentre gli altri estratti favoriscono l’eliminazione dei liquidi. È una scelta completa rispetto ai prodotti singoli, ideale per un’azione mirata su più fronti.

Come e quando assumere questi prodotti

Per ottenere benefici ed effetti significativi sulla diuresi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso è necessario utilizzare i prodotti drenanti nel modo corretto. Generalmente, questi prodotti vanno assunti al mattino o durante la giornata, evitando di prenderli la sera in modo da non disturbare il sonno a causa della diuresi intensa.

Inoltre, andrebbero seguiti dei cicli della durata di 2-4 settimane, da ripetere più volte durante l’anno in particolar modo nella stagione calda o nei periodi di particolare stress o alimentazione non particolarmente equilibrata.

Per potenziare l’effetto drenante è necessario bere almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno, seguire una dieta iposodica e mantenere uno stile di vita attivo. È importante seguire un regime alimentare basato su verdura, frutta, legumi e proteine nobili, che aiutano l’organismo a liberarsi delle tossine in eccesso e dei liquidi intrappolati nei tessuti. Durante il periodo estivo bisogna fare particolarmente attenzione all’utilizzo dei drenanti, poiché possono provocare un’eccessiva perdita di sali minerali.

Inoltre, bisogna ricordarsi che i drenanti non rappresentano una soluzione miracolosa e che se il gonfiore persiste o è associato ad altri sintomi, è opportuno rivolgersi a un medico per una valutazione più approfondita.

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