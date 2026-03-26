Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Addio alla cellulite e drenanti che provare adesso sono in sconto

Tra i tanti rimedi per combattere la ritenzione idrica e la cellulite, ecco che esistono dei prodotti che sono molto più di un trattamento, ma che diventano una seconda pelle da indossare durante il giorno in modo che agiscano mentre fate ciò che amate, e senza preoccupazioni. Sono i collant drenanti anticellulite di Pantaplus +. Delle calze pratiche da indossare, efficaci e imbevute di tutti quegli ingredienti che possono favorire il benessere delle gambe, come farebbe una crema corpo ma con la comodità di averli addosso per più tempo e con il massimo comfort possibile.

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Offerta Made in Italy I collant drenanti anticellulite da provare ora

Cosa sono e come funzionano di collant drenanti

Dei collant che agiscono con un effetto anticellulite visibile e immediato, fin dai primissimi utilizzi, grazie alla loro composizione ad hoc che svolge un’azione snellente. I collant drenanti anticellulite, infatti, nonostante possano sembrare dei classici collant, sono realizzati con un tessuto impregnato di una soluzione a base di sali, ma possono anche essere composti con caffeina, escina o fanghi. Tutti elementi fondamentali per agire direttamente sui tessuti ed eliminare i liquidi in eccesso, che tendono a depositarsi e che vanno a creare la cosiddetta ritenzione idrica sulle gambe, ma anche la cellulite e la sensazione di gambe gonfie che spesso arriva a fine giornata per le posizioni non proprio consone che si tengono durante il giorno.

Gli ingredienti dei collant drenanti di Pantaplus +

I collant drenanti anticellulite di Pantaplus +, infatti, sono composti da ben 5 ingredienti che agiscono in modo mirato per combattere gli inestetismi delle gambe.

I Sali del Mar Morto, ricchi di minerali essenziali, favoriscono il drenaggio e l’eliminazione delle tossine, contribuendo a ridurre la ritenzione idrica e a combattere la cellulite. La caffeina, vanta delle proprietà drenanti e tonificanti, stimola la circolazione sanguigna e aiuta a migliorare l’aspetto della pelle.

La menta, dall’effetto rinfrescante e tonificante e che dona un’immediata sensazione di freschezza alla pelle, riducendo il gonfiore delle gambe e la tensione muscolare. E fino all’ippocastano e l’edera, due estratti vegetali dalle proprietà drenanti e anticellulite, che migliorano la microcircolazione e riducono la comparsa della cellulite, prevenendola.

I benefici dei collant drenanti

Dei collant drenanti dai molteplici benefici e che oltre a favorire l’eliminazione delle tossine e la riduzione della ritenzione idrica agiscono come:

anticellulite, riducendola e migliorando la texture della pelle.

tonificanti, grazie alla stimolazione della circolazione sanguigna;

ma anche donando alla pelle maggior morbidezza e un aspetto più levigato e garantendo un senso di freschezza immediato alla pelle non appena li si indossa.

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Come si usano

Dei collant che si indossano come fareste con un qualsiasi paio di leggings, e che rilasciano una sensazione di comfort immediato, adattandosi perfettamente alla silhouette del corpo, come una seconda pelle. In più, grazie ai pantaloni in cartene in dotazione e da indossare sopra i collant, potrete sedervi comodamente sul divano durante il trattamento e godere di un effetto sauna che potenzia l’efficacia del prodotto.

Insomma, un prodotto dalla molteplice azione e che vale la pena provare ora, per dire addio alla ritenzione idrica e alla cellulite e riportare le gambe al loro naturale benessere.