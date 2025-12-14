E' ora di munirsi di tutti gli integratori e le soluzioni naturali per affrontare al meglio i pranzi e le cene delle feste.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Come combattere il gonfiore delle feste

Durante le feste di Natale è del tutto normale lasciarsi andare ai sapori della tavola; tuttavia, questi possono sfociare in eccessi e sgarri protratti nel tempo. Piatti molto ricchi, dolci elaborati e ritmi sballati possono mettere a dura prova il benessere dell’apparato gastro digerente. Ciò si traduce in una digestione più lenta, in un gonfiore addominale diffuso e in un senso di pesantezza che può accompagnarci in tutti questi giorni.

Fortunatamente, in commercio sono disponibili integratori che aiutano a migliorare le funzioni digestive, regolarizzando l’intestino e la microflora batterica e aiutando ad allontanare i gas in eccesso. In questa guida analizzeremo le sostanze più utilizzate all’interno di queste formulazioni e capiremo quali avere a portata di mano per trascorrere le feste in tranquillità e leggerezza.

Integratori per digestione e gonfiore: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Gli integratori che migliorano la digestione e riducono il gonfiore contengono al loro interno uno o più dei seguenti ingredienti:

Enzimi digestivi: amilasi, lipasi e proteasi, sono enzimi specifici che aiutano a digerire le macromolecole che arrivano all’interno del nostro corpo. Sono già fisiologicamente presenti nei succhi gastrici e pancreatici, ma vengono spesso aggiunti anche all’interno di integratori e prodotti salute che aiutano a migliorare la digestione.

Estratti vegetali carminativi: si tratta di sostanze vegetali come finocchio, anice, menta, carvi e zenzero, che aiutano a ridurre l’accumulo di gas intestinali e favoriscono la regolarità nell’espulsione delle feci. Alcuni di questi estratti possono essere utilizzati anche per combattere nausea e sensazione di bruciore allo stomaco.

Fermenti lattici e probiotici: a questa categoria appartengono tutti quei batteri benefici per l’intestino, che spesso a causa di disbiosi, stress e terapie antibiotiche possono essere carenti all’interno del corpo umano.

Sali alcalinizzanti: il citrato di potassio e il bicarbonato sono solo alcuni dei sali che vengono utilizzati all’interno di integratori e prodotti salute per tamponare l’acidità dello stomaco e migliorare i processi digestivi. Questi prodotti vanno utilizzati con cura perché possono provocare ritenzione sodica e gonfiore, se assunti in eccesso.

Vitamine e minerali: le vitamine del gruppo B, insieme al magnesio e allo zinco possono sostenere il metabolismo energetico del corpo e migliorare tutti quei processi di assimilazione dei nutrienti.

I migliori prodotti per la digestione e il gonfiore post feste

Ecco cinque integratori per favorire la digestione e combattere il gonfiore da tenere in casa per alleviare la pesantezza delle feste di Natale:

Metagenics Metadigest Total 60 Capsule

Un integratore a base di enzimi digestivi (amilasi, lipasi, lattasi, proteasi), utile per favorire la digestione di carboidrati, grassi e proteine. La sua formulazione è pensata per chi ha difficoltà digestive legate a pasti abbondanti, gonfiore post-prandiale o digestione lenta. Ogni capsula contiene una miscela bilanciata di questi enzimi ottenuti da fermentazione, senza OGM e adatta anche a chi segue un’alimentazione vegetariana.

Matt Diet Finocchio Plus Compresse

Contiene finocchio, anice e carbone vegetale, che insieme hanno azione carminativa e rilassante sulla muscolatura intestinale. È ideale per chi soffre di gonfiore addominale, aria nella pancia e digestione lenta, soprattutto dopo i pasti principali. Le compresse sono facilmente deglutibili e si possono assumere al bisogno, anche due volte al giorno.

Matt Diet Finocchio Plus Compresse per gonfiore e tensione addominale

Biochetasi Acidità e Digestione Compresse Masticabili

Uno dei prodotti più noti e usati in Italia. Le compresse masticabili Biochetasi uniscono il bicarbonato e citrato di sodio a vitamine del gruppo B, utili in caso di dispepsia, acidità, pesantezza e cattiva digestione. Il gusto è gradevole, si possono portare ovunque e assumere anche fuori casa, al primo segnale di stomaco pesante. La formulazione è priva di glutine e lattosio.

Massigen Digestione Compresse Effervescenti

Si tratta di un integratore completo che contiene enzimi digestivi ed estratti vegetali, utili per favorire la digestione e ridurre i gas intestinali. La forma effervescente permette un’assimilazione rapida e un’azione quasi immediata, ideale dopo pasti abbondanti. Il prodotto contiene anche fermenti lattici che combattono disbiosi e problemi intestinali.

Offerta Massigen Digestione Effervescente Con enzimi, estratti vegetali e fermenti lattici

Enterogermina Gonfiore 28 bustine

Integratore probiotico arricchito con enzimi digestivi ed estratti naturali. Il prodotto è utile per chi ha pancia gonfia, tensione intestinale e difficoltà digestive legate allo stress o all’alimentazione. Gli stick sono pratici da usare e hanno un gusto gradevole.

Offerta Enterogermina Gonfiore Stick Probiotici, enzimi e piante digestive

Come e quando assumere questi integratori

Prima dei pasti principali vengono assunti solitamente gli integratori a base di enzimi digestivi, in quanto aiutano a preparare lo stomaco al processo di digestione vero e proprio.

vengono assunti solitamente gli integratori a base di enzimi digestivi, in quanto aiutano a preparare lo stomaco al processo di digestione vero e proprio. Durante o subito dopo i pasti sono indicati invece tutti gli integratori effervescenti o masticabili che contengono sostanze capaci di tamponare l’acidità e favorire i processi di gestione in modo più veloce.

sono indicati invece tutti gli integratori effervescenti o masticabili che contengono sostanze capaci di tamponare l’acidità e favorire i processi di gestione in modo più veloce. Lontano dai pasti, invece, andrebbero assunti i probiotici che permettono di regolarizzare la microflora batterica intestinale e combattere eventuali disbiosi.

Si ricorda che gli integratori non sostituiscono in alcun modo una dieta sana ed equilibrata e che tutti i prodotti che aiutano a favorire la digestione dovrebbero essere assunti raramente, non diventando quindi una prassi da seguire dopo ogni pasto abbondante del periodo natalizio.

Un consiglio che vogliamo lasciarvi come regalo per queste feste di Natale riguarda l’utilizzo di superalcolici e digestivi in seguito ad un pasto abbondante. In molti credono erroneamente che questi superalcolici aiutino a favorire la digestione; tuttavia, in caso di pasti molto abbondanti queste bevande sono completamente inefficaci e anzi possono provocare un ulteriore appesantimento per l’intero apparato gastro digerente.

