Come combattere l’hangover? Ecco cosa fare (e cosa evitare) per stare meglio il giorno dopo una serata di festa

Chi non ha mai provato sulla propria pelle i fastidiosi sintomi dell’hangover? Quella sensazione post-festa che ti fa svegliare con il mal di testa, una sete infinita e la voglia di non alzarti mai più dal letto.

Ma cosa succede realmente quando ci si ritrova vittime del temuto hangover? Ma cosa c’è di vero in tutto quello che si dice su come affrontarlo? Bere litri d’acqua prima di dormire funziona davvero? E quel “miracoloso” rimedio della nonna è una salvezza o solo una bufala?

Nella cultura popolare, i rimedi contro i postumi dell’alcol si tramandano di generazione in generazione. Dal classico caffè nero al ricominciare a bere appena svegli, le soluzioni “miracolose” sono infinite, ma non tutte hanno una base scientifica. In un mondo pieno di leggende metropolitane, è facile perdersi tra consigli contrastanti. Questo articolo vi aiuterà a distinguere i falsi miti dalle strategie realmente utili per affrontare l’hangover e rimettervi in sesto con il piede giusto.

Cosa succede al tuo corpo durante un hangover?

Perché ci sentiamo così male dopo una serata di eccessi? Tutto parte dall’alcol, una sostanza che il corpo percepisce come tossica e cerca di eliminare il più rapidamente possibile. Durante questo processo, però, si scatenano una serie di effetti collaterali che contribuiscono ai sintomi dell’hangover.

L’alcol disidrata: è un potente diuretico che fa perdere al corpo liquidi e sali minerali essenziali, causando sete intensa, stanchezza e mal di testa. Inoltre, irrita la mucosa dello stomaco, causando nausea e dolori addominali. Interferisce anche con il sonno, interrompendo le fasi di riposo profondo, e altera i livelli di zucchero nel sangue, lasciandoci privi di energia.

Ogni organismo reagisce in modo diverso all’alcol, ma gli effetti negativi sono universali. Comprendere cosa succede al nostro corpo ci permette di affrontare l’hangover con maggiore consapevolezza e, soprattutto, con rimedi più mirati e realistici.

I miti più famosi: cosa funziona e cosa no

Quando si tratta di hangover, non mancano i “rimedi della nonna” e le credenze popolari che promettono una ripresa immediata. Ma quali di questi sono veri e quali, invece, non hanno alcun fondamento?

Caffè nero a volontà

È forse il rimedio più famoso, ma anche uno dei più sopravvalutati. Sebbene il caffè possa dare una sensazione temporanea di energia, non risolve i problemi principali dell’hangover, come la disidratazione o l’irritazione gastrica. Se vi piace, bevetelo con moderazione e accompagnatelo con molta acqua.

Il “rimedio del cane che ti ha morso”

Bere un altro drink il giorno dopo è un mito duro a morire. È vero che l’alcol può alleviare momentaneamente i sintomi, ma si tratta di una soluzione illusoria. In realtà, prolunga la presenza delle tossine nel corpo e peggiora il recupero.

Mangiare cibi grassi

Anche questa è una leggenda molto diffusa. Gli alimenti grassi non aiutano a ridurre i sintomi; anzi, possono irritare ulteriormente lo stomaco. Meglio optare per cibi leggeri e facili da digerire, come frutta, verdure o una semplice fetta di pane tostato.

Integratori miracolosi

Negli ultimi anni, si sono diffusi integratori che promettono di prevenire o curare l’hangover. Sebbene alcuni possano contenere sostanze utili, come vitamine e minerali, nessun integratore può cancellare del tutto i postumi di una serata di eccessi.

I rimedi veri: come sentirsi meglio davvero

Dato che questi rimedi della nonna non sono davvero efficaci, quali sono i rimedi scientificamente validi per affrontare l’hangover? Ecco cosa consiglia la scienza.

Idratazione, sempre

Bere molta acqua è il rimedio più efficace contro l’hangover. La disidratazione è una delle principali cause dei sintomi, quindi reintegrare i liquidi persi è fondamentale. Bevete lentamente durante tutta la giornata, e, se possibile, aggiungete una bevanda elettrolitica per ristabilire il bilancio di sali minerali.

Riposo e sonno

Il corpo ha bisogno di tempo per smaltire le tossine accumulate. Dormire qualche ora in più può fare miracoli per il recupero. Se non riuscite a riposare bene la notte, cercate di concedervi un pisolino durante la giornata.

Cibo nutriente

La colazione ideale dopo una sbornia include alimenti ricchi di vitamine e minerali. Una banana per il potassio, uova per le vitamine del gruppo B e una fetta di pane tostato per gli zuccheri sono un’ottima scelta per riprendervi.

Zenzero per la nausea

Se vi sentite lo stomaco sottosopra, una tisana allo zenzero o un pezzo di zenzero fresco può aiutare a ridurre la nausea e a calmare lo stomaco.

Come ascoltare il proprio corpo durante l’hangover

Quando ci si sveglia con i sintomi di un hangover, è importante prestare attenzione ai segnali del proprio corpo. La sensazione di malessere non è altro che il modo in cui il nostro organismo ci comunica che ha bisogno di cura e riposo. Se vi sentite particolarmente disidratate, non ignorate la sete: bevete a piccoli sorsi per non sovraccaricare lo stomaco. Se la nausea è forte, optate per pasti leggeri e facilmente digeribili, evitando cibi troppo elaborati.

È fondamentale non forzarsi a fare attività intense o a rispettare impegni non urgenti. Concedetevi una pausa: guardare un film, leggere un libro o semplicemente rilassarvi sul divano può aiutare il corpo a recuperare più velocemente. Ascoltarsi significa anche sapere quando chiedere aiuto. Se i sintomi sono particolarmente gravi o persistenti, non esitate a consultare un medico per assicurarvi che non ci siano complicazioni legate al consumo di alcol.

Prevenire è meglio che curare

La miglior strategia contro l’hangover è non averlo affatto. La prevenzione inizia ancor prima del primo brindisi. Mangiare bene prima di iniziare a bere è fondamentale: un pasto ricco di proteine, grassi sani e carboidrati può rallentare l’assorbimento dell’alcol e ridurre l’impatto sul corpo. Durante la serata, è altrettanto importante moderare il consumo di alcol. Sorseggiare lentamente e fare delle pause tra un drink e l’altro permette all’organismo di metabolizzare meglio l’alcol, evitando i picchi improvvisi che possono portare a sintomi più intensi.

Anche l’idratazione gioca un ruolo cruciale. L’alcol è noto per il suo effetto disidratante, quindi alternare ogni drink con un bicchiere d’acqua può fare una grande differenza. Infine, scegliere con attenzione cosa si beve è un altro accorgimento utile. I cocktail pieni di zuccheri o i superalcolici scadenti possono peggiorare i sintomi del giorno dopo, mentre preferire bevande di qualità e meno elaborate aiuta a limitare i danni. Una serie di piccoli accorgimenti che, messi insieme, possono trasformare una serata di festa in un’esperienza divertente e senza spiacevoli conseguenze.