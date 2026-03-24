Admin Night, l’idea delle serate perfette: mettersi in pari con bollette e to do lists

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iStock Spuntare le to do lists una sera al mese con le amiche: l'Admin Night è il nuovo divertimento

Ancora una volta, una tipologia di serata che rientra nelle nostre corde. Un po’ insolita, ma decisamente efficace.

Durante l’Admin Night si spuntano le to do lists con le principali incombenze che riguardano la casa o la tanto noiosa burocrazia.

Che dire, preferiamo toglierci di torno i doveri, che indossare vestito e tacchi e andare a ballare.

Bollette e to do lists: l’Admin Night è il nostro divertimento

Davvero, forse tutto ci aspettavamo, meno che provare gioia nel pagare bollette e togliersi le principali incombenze di una casa, come accade durante l’Admin Night.

Tutto ciò che ci serve è un divano, la password del Wi-Fi, delle amiche con il nostro stesso bisogno di avere tutto organizzato e delle buone capacità nell’uso dei fogli di calcolo.

Sì, utilizzare Excel richiede del vero e proprio impegno e sforzo mentale, perché ammettiamolo, chi sa usarlo senza impazzire?

Eppure, il bisogno di controllo e di sentirci protagoniste delle nostre vite ci fa affrontare molti ostacoli, come il programma di Microsoft Office.

Gestire la vita adulta può essere fonte di stress e ansia, perciò condividere l’Admin Night con le amiche può essere un buon modo per trascorrere la serata tra risate, playlist condivise e un calice di vino. E perché no, è anche un momento di self-care.

È il nostro modo di reinventare il tempo libero che ci differenzia dalle generazioni precedenti: uniamo l’utile al dilettevole, per provare la soddisfazione immediata di aver spuntato tutte le voci della to do list della nostra vita adulta.

Cos’è davvero un’Admin Night

Se qualcuno nomina la self-care, ci vengono subito in mente le centinaia di prodotti che, a detta dei social, servono per prenderci cura del nostro corpo, o un momento di relax.

In passato la salute mentale non veniva mai considerata, nonostante sia un elemento imprescindibile di ciascuno di noi. Un aspetto a cui noi, invece, teniamo molto.

Calmare le proprie ansie e capire quali sono le fonti di stress per imparare a gestirle è un modo meraviglioso di fare self-care.

L’Admin Night ne è il riflesso: passiamo il nostro tempo libero in maniera decisamente diversa rispetto a ciò a cui la società ci ha abituate finora.

Assumere il controllo e gestire le scadenze ci dà la sensazione di essere le protagoniste della nostra vita e di saper restare al passo con la vita adulta.

Non è solo una mail che rimandiamo da giorni e a cui finalmente rispondiamo, è un “Ok, ora sono qui e mi occupo di tutto io”.

Perché l’Admin Night aiuta a gestire la vita adulta

Discoteche, uscite, alcol e divertimento. Ci hanno descritto i “vent’anni” così. Noi non siamo più persone da quel tipo di svago.

Vivendo in un mondo caotico e iperconnesse con chiunque, la tranquillità di casa viene spesso ricercata da noi.

Ecco che per mettersi in pari con le bollette, rispondere alle mail o prenotare degli appuntamenti ci basta il divano di casa.

La vera felicità la troviamo nella soddisfazione immediata che arriva quando sbrighiamo tutte le incombenze che abbiamo rimandato nel quotidiano.

I primi anni da adulte spaventano sempre un po’, poiché le faccende da sbrigare si moltiplicano, così come la famigerata burocrazia.

Vivere le prime esperienze con organizzazione e impegno è un modo per indorare la pillola: sappiamo di non poter scappare dalle to do lists, ma le vogliamo gestire evitando il burnout.

Imparare a gestire le scadenze, inoltre, ci fa maturare e ci rende più partecipi e registi della nostra vita quotidiana.

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Admin Night con le amiche: perché funziona meglio

Condividere fette della propria quotidianità con le amiche rende i legami più solidi e permette di conoscersi meglio.

E se entrambe siete delle procrastinatrici seriali ma volete avere la vita sotto controllo, l’Admin Night la passerete insieme.

L’Admin Night con le amiche ci consente di scambiare consigli su come sbrigare al meglio le faccende senza impazzire: “Due è meglio di uno”, no?

Ci fa sentire meno sole e permette di alleggerire il peso delle responsabilità. D’altronde, è la prima volta per entrambe.

Le incombenze possono spaventare, ma condividere un momento così fastidioso come pagare le bollette o prenotare il dentista, può renderlo più leggero e magico.

Come organizzare una Admin Night coi fiocchi

Come ben sappiamo, ci piace romanticizzare ciò che viviamo. Un po’ per rendere tutto più leggero, un po’ perché siamo cresciute in un’era in cui l’estetica è tutto.

Segretarie sì, ma con una punta di glitter.

Le vibes che proviamo durante la serata sono molto importanti. Per questo l’ambiente è cozy, in vero stile cocooning , per sentirci a nostro agio. Luci soffuse, copertina, divano e musica di sottofondo.

Un tè caldo, e improvvisamente tutto sembra più gestibile.

L’Admin Night ci piace in compagnia, ed è per questo che non può essere una serata tra amiche se non ci sono i vostri calici di vino che tintinnano quando fate il cin cin.

E per non farci mancare nulla, una playlist condivisa con i successi dei primi anni 2000 da vere nostalgiche. Perché ammettiamolo, nessuna ci fa sentire come Britney Spears.

Tra una canzone e un sorso di vino, una risata e una chiacchiera, ecco che tutte le voci della to do list sono spuntate.

La nostra risposta alle difficoltà della vita adulta

Siamo immersi in contesti sempre veloci e iperproduttivi, per questo rimandiamo appuntamenti o faccende.

Ma ahimè, non si può scappare all’infinito. E per unire l’utile al dilettevole abbiamo escogitato le Admin Night, rendendo piacevole anche un momento come il pagamento di una bolletta.

Per rallentare, organizziamo: spuntare tutta la to do list durante la serata non solo ci libera da impegni futuri, ma ci dà anche un indirizzo nella nostra quotidianità.

Sappiamo che almeno una serata al mese saremo in compagnia delle nostre più care amiche mentre risponderemo ad infinite mail.

È vero, crescere spaventa. Ma se fatto insieme a chi ci vuole bene e abbellendo il tutto, prenotare gli appuntamenti del mese successivo non ci farà più così paura.

E con l’Admin Night, sappiamo da dove cominciare.