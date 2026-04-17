“Con le vere amiche si fa la spesa”, perché ci piacciono le commissioni insieme

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iStock Le vere amiche ti accompagnano nella tua quotidianità

“Con le amiche si va a ballare, con le vere amiche si fanno le commissioni”, lo leggiamo nei video su TikTok ma è una realtà che stiamo iniziando a vivere anche noi.

Condividere momenti di quotidianità con le nostre persone del cuore non è più noioso. Rafforza l’amicizia e permette di godersi le piccole incombenze, diventando quasi un’uscita.

Dalle serate fuori al supermercato: le commissioni con le amiche

Crescere spaventa un po’ tutte noi: l’infinita burocrazia e i nuovi impegni che prima non pensavamo neanche di avere.

Un mondo nuovo che, se affrontato da sole, fa paura.

Svolgere le commissioni con le amiche è il nostro modo di rendere le attività quotidiane divertenti e leggere.

Man mano che si cresce, il tempo da dedicare alla vita sociale diminuisce inevitabilmente, e ciò può essere un duro colpo da incassare.

Perciò invitare un’amica a fare la spesa con noi o ad accompagnarci da Tigotà a prendere dei nuovi detersivi, può essere vantaggioso su più fronti.

Inoltre, le commissioni quotidiane sono uno spiraglio di vita normale in un mondo costantemente performativo, fatto su misura di una storia Instagram.

Fare la spesa con le amiche significa condividere una parte di quotidianità per creare intimità e uno scambio condiviso di consigli.

Essere adulte non è semplice, ma se c’è qualcuno che ci tiene per mano e ci accompagna, tutto diventa superabile.

Fare la spesa con le amiche è il nostro antistress

Spesa, bollette, lavoro, gestire una casa e tutta la burocrazia. La vita da adulte non avvisa quando arriva, ti investe direttamente.

E in men che non si dica ti ritrovi sommersa di incombenze senza tempo per te e la tua vita sociale.

Coinvolgere le amiche nelle attività “di tutti i giorni” ci permette di vedere con una lente diversa una noiosa spesa settimanale.

Grazie alle conversazioni e alle risate, fare la spesa si trasforma in un momento di svago, che abbassa i nostri livelli di stress poiché non siamo sole a gestire tutto. Ci sono pur sempre le amiche.

Svolgere le commissioni quotidiane da sole è una checklist: stiamo in silenzio, pensiamo a cosa comprare, paghiamo e usciamo. Con le amiche, invece, cambia il ritmo.

Si ride, si commentano le persone in fila e anche la noia di portare a termine le attività noiose svanisce.

Commentare ciò che si vede, scambiarsi consigli e qualche storia divertente su un prodotto precedentemente acquistato crea una connessione, e rende un momento banale come fare la spesa, un momento dolce.

Unire l’utile al dilettevole: se diminuisce il tempo, vai a fare la spesa con le amiche

Da piccole era tutto più semplice: le ore sembravano infinite, di tempo per stare al parco o giocare con le bambole ce n’era in abbondanza.

Anche le ore da dedicare ai gossip sui ragazzi frequentati o le occasioni in cui si decideva in che locale andare a ballare erano illimitate.

Crescendo, le 24 ore sembrano volatilizzarsi mentre ti perdi tra una commissione e l’altra.

Includere le amiche nelle nostre attività quotidiane ci permette di unire l’utile al dilettevole: quando il tempo da dedicare alla vita sociale scarseggia, invitiamole a farci compagnia mentre viviamo la nostra vita.

Le commissioni insieme funzionano perché non devi ritagliarti altro tempo, ma sfrutti quello che già hai.

E in un’ora hai fatto tutto: spesa, gossip, risate e aggiornamenti sulla vostra vita, senza dover scegliere tra vita sociale e vita adulta.

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Creare complicità con le amiche facendo commissioni insieme

Più si cresce più i rapporti cambiano forma. Ognuna con i propri impegni e le proprie preoccupazioni.

Mantenere le amicizie potrebbe non essere così semplice, poiché un cambio di routine può significare rottura.

È importante ricordarsi che non è così, che la vita adulta è ingombrante e i rapporti si trasformano: se c’è interesse a mantenere l’amicizia, è importante adattarsi alla nuova forma assunta dal rapporto.

Per quanto sembrino banali, le commissioni insieme permettono di instaurare una nuova routine nel rapporto di amicizia e un nuovo livello di confidenza.

Facciamo entrare le amiche in quella che a tutti gli effetti diventa la nostra sfera più intima: la nostra casa, le nostre abitudini modellate sui nostri bisogni.

Un’azione banale come scegliere che yogurt prendere, se fatta con le amiche diventa un momento di scambio di consigli e pensieri. È anche un modo per conoscerle sotto quel punto di vista.

In un mondo di performance, fare le commissioni con le amiche è la nuova vita sociale

Con i social, le uscite e le amicizie sono diventate qualcosa da mostrare agli altri. Per le storie Instagram o TikTok, una serata con le amiche non può in nessun modo essere banale o svolgersi in un brutto posto.

Tutto deve essere aesthetic e sensazionale, da far invidia a tutti.

Per fortuna vivere costantemente come se fosse una performance non ci sta più piacendo.

I momenti “banali” stanno assumendo la loro importanza, perché è proprio lì che si creano i ricordi migliori.

Non esiste pressione sociale mentre svolgi attività quotidiane con le amiche: è un pezzo di vita reale.

Le commissioni che si svolgono non richiedono performance, non dovete mantenere nessun personaggio: siete semplicemente voi e il carrello della spesa.

Forse è uno dei pochi momenti veri che ci sono rimasti. Possiamo essere noi stesse, e ciò ci permette di avere conversazioni più reali.

La nostra terapia? Fare le commissioni insieme

Desiderate mai fermare il tempo? Perché tutto scorre troppo veloce e sentite di perdere molti momenti, cercando di tenere insieme tutto.

Un’attività normale, come fare la spesa o andare nei negozi per la casa, può dare l’impressione di imprimere un momento nella memoria.

C’è tutto ciò che serve per stare bene: intimità, risate, scambio e una dose di dovere.

Avere amiche che ci accompagnino (letteralmente) nella nostra quotidianità è una fortuna che non dovremmo sottovalutare, poiché più si cresce più le responsabilità aumentano.

E poterle vivere attraverso divertimento e svago non è da poco: si riduce lo stress e si rafforza il legame.

Non è solo fare la spesa con le amiche: è crescere insieme, commissione dopo commissione.