Sober dating: innamorarsi senza bere alcolici

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iStock Appuntamento senza alcol: la tendenza che rispecchia il nostro interesse alla salute

“Ti va di andare a bere uno spritz?” No, grazie.

La nuova tendenza del sober dating rivela come stiamo preferendo organizzare appuntamenti più “sobri”, ossia senza il consumo eccessivo di alcol, per favorire delle conversazioni più profonde.

Il sober dating non ci lascia scampo: dobbiamo farci coraggio e affrontare di petto l’appuntamento.

Sober dating: la nuova frontiera degli appuntamenti

Dobbiamo rassegnarci: niente aiutini, niente scuse.

Affrontare gli appuntamenti senza alcol, con l’imbarazzo classico delle prime volte, i silenzi di quando non si sa cosa dire, le domande che potrebbero risultare scomode.

È ciò che ci chiede di vivere, implicitamente, il sober dating.

La nuova tendenza punta a vivere gli appuntamenti in maniera più naturale e semplice, senza l’appoggio di qualche bicchiere di vino.

Lo scopo è chiaro: instaurare connessioni autentiche, osservando da sobrie l’altro per capire se possa essere la persona giusta.

Non è un trend che arriva da solo: infatti, molte di noi hanno abbandonato da tempo l’alcol e i tempi in cui le bottiglie di vodka alla frutta erano parte di ogni festa. E proprio ciò ci rende la prima generazione a essere sober curious.

La cura del corpo è nella nostra top 3 nella classifica delle priorità, e di certo consumare alcol regolarmente non fa bene alla salute.

Ci dà coraggio e inibisce un po’ le nostre percezioni, perciò viene più semplice affrontare l’ansia dell’appuntamento.

Ma proprio per questo motivo, potremmo percepire vibes sbagliate, e sarebbe davvero un peccato sprecare tempo con chi normalmente non ci piacerebbe, o troncare sul nascere una possibile frequentazione.

Ad oggi, ci interessa molto di più creare legami duraturi anche attraverso uscite alcol-free, come incontrarsi per colazione o fare una passeggiata al tramonto, che bere un bicchiere di spritz in più.

Ecco perché funziona il sober dating per noi

Siamo la generazione che tiene di più alla propria salute e forma fisica.

Sappiamo bene cosa può farci l’alcol. Oltre a inibirci un po’, serve anche a creare gruppo.

Le feste, le grigliate e tutti i momenti in cui ci possiamo trovare con gli amici o conoscere persone nuove, sono caratterizzati dalla presenza di alcolici.

Ma a noi non fanno più gola: vogliamo essere presenti e goderci ogni momento. L’amicizia deve nascere perché siamo state brave noi a instaurare un rapporto e creare una connessione autentica.

Ci piace svegliarci bevendo un tè matcha al posto del caffè, andare a correre piuttosto di poltrire a letto, fare decine di passaggi di skincare per ottenere una pelle tonica e luminosa. È ovvio che ciò che può rovinare la nostra salute smette di interessarci.

Se siamo già la generazione che beve di meno, potevamo anche non provare il sober dating?

Red flag: con il sober dating le vediamo subito

Uno dei motivi che ci spinge a non consumare troppi alcolici durante un appuntamento è sicuramente voler essere consapevoli durante l’intera uscita.

L’alcol fa apparire tutto più “bello e leggero”; quindi spesso, delle caratteristiche personali che non ci piacciono, non ci appaiono così negative come accadrebbe in una situazione di sobrietà totale.

L’obiettivo è di osservare l’altra persona, vedere come si pone, l’educazione, i gesti e le parole. Senza aiutini.

Le red flag, così, vengono notate subito, e possiamo già capire che piega prenderà l’appuntamento, e perfino se ce ne sarà un secondo.

È importante, poiché un consumo eccessivo di alcolici può davvero alterarci l’appuntamento. E credo che nessuna di noi voglia rincontrare qualcuno che ci ha dato le stesse attenzioni che si devono dare a una pianta grassa.

In questo modo, riusciamo anche ad apprezzare con maggiore trasporto le green flag: l’altro non ci sembrerà simpatico solo perché abbiamo bevuto qualche calice di troppo, ma perché abbiamo constatato avere la stessa ironia.

Con il sober dating, possiamo essere quasi certe di avere tutto sotto controllo e di poter conoscere davvero l’altra persona, nel bene e nel male.

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Come cambia l’intimità con il sober dating

Ognuna di noi ha una soglia di tolleranza dell’alcol diversa e chi più chi meno, conosciamo i nostri limiti.

A volte, gli appuntamenti a base di alcolici vengono organizzati di malintenzionati. Pur essendo consapevoli dei nostri limiti, sono bravi a farci sentire a nostro agio e “abbandonarci” a qualche bicchiere in più che fa atmosfera.

Il risultato è oltrepassare il nostro limite e finire in situazione molto sgradevoli e che non vorremmo mai si ripetessero.

La scelta del sober dating è una scelta consapevole: chi uscirà con noi capirà subito che non consumeremo alcolici e, nel caso avesse avuto cattive intenzioni, saprà che noi siamo completamente vigili e non potrà in alcun modo approfittarsene.

Anche l’intimità, nel caso dovesse esserci, viene vissuta diversamente. Saremo più presenti e non rischieranno di esserci fraintendimenti.

Niente scuse, con il sober dating siamo nel “Qui e ora”.

Alcune idee alternative per un appuntamento senza alcol

Largo alla creatività: se si vogliono trovare alternative al solito appuntamento al bar, ci sono tante altre opzioni da valutare insieme, dopo aver chiarito se uno dei due non ha intenzione di bere.

Tranquille, il sober dating può, a primo impatto, apparire noioso. In realtà, apre la porta a infinite possibilità.

Mentre vi mettete d’accordo, potreste scoprire anche alcuni interessi in comune: per esempio, ad entrambi piacciono le passeggiate. Perciò perché non farne una al tramonto?

Anche un primo appuntamento al cinema può essere un’opzione, per rompere il ghiaccio inserendosi in un contesto abbastanza intimo ma in cui non si parla tutto il tempo.

Se entrambi siete appassionati di vintage, una tappa nei mercatini può essere una scusa per conoscere l’altro e fare un’attività insieme.

Se proprio ricadete sul bar, un bel caffè o una spremuta e via con l’appuntamento.

Il futuro del dating è alcol-free?

La tendenza a diminuire sempre di più gli alcolici è nata poco dopo la pandemia, quando con i bar e ristoranti chiusi bisognava trovare un altro modo per divertirsi.

Siamo la generazione sober curious, che preferisce i mocktail e tutte le bevande non alcoliche.

Oltre al nostro spiccato interesse per la forma fisica (e la terribile vergogna dell’hangover del giorno dopo), c’è dietro una scelta ben più consapevole: vogliamo essere sempre presenti. Senza intralci, vogliamo poter essere sicure di aver studiato e vissuto bene una persona.

Agli appuntamenti ci interessa fare bella figura e presentarci al meglio della nostra forma, perciò la presentazione può essere un po’ alterata.

Per evitare ulteriori fraintendimenti, abbiamo preferito darci al sober dating, evitando ogni consumo di alcolici.

La tendenza potrebbe restare come nuova cultura del (non) bere, ma potrebbe anche esserci un back to the origin.

La cosa sicura è che oggi non cerchiamo più il coraggio in un bicchiere, ma in noi stesse.