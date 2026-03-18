Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

Istock Incontrarsi sull'app di dating

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerci dentro uno spazio che non è neutro. Le app di dating e i social non sono solo strumenti: sono ambienti. E ogni ambiente ci modella. Nel digitale possiamo scegliere quando rispondere, come rispondere, quanto mostrarci. Possiamo sembrare più pazienti di quanto siamo. Più centrate. Più brillanti.

E così la conversazione scorre e una certa complicità sembra promettere qualcosa. Poi arriva la proposta: “Ci vediamo?” ed ecco l’ansia che sale, i pensieri autosabotanti pure e una paura mascherata da non voglia ci offusca fino a imporci una scelta: continuare a stare in un mondo virtuale rassicurante, dove non si corrono rischi o passare all’incontro nella vita vera, dove oltre alle chiacchiere ci saranno il corpo e la spontaneità a mettersi in mostra, accompagnate dalla paura del rifiuto?

E allora cosa fare? Accettare, inventarsi una scusa e rimandare o swippare a un altro profilo, per convincerci che anche se andrà male non restiamo sole e abbiamo già un piano B?

Ansia sociale e dating online

Negli ultimi anni il modo in cui cerchiamo relazioni ha subito una trasformazione radicale. Le app di dating non sono più un’alternativa: per molte persone, sono IL contesto in cui iniziano i rapporti sentimentali. L’uso massiccio di queste piattaforme, tuttavia, non è neutro. L’ansia da apparenza sociale, da interazione e la sensibilità al rifiuto sono diventate sempre più diffuse.

Uno studio del 2025 della National Taipei University of Technology di Taiwan, condotta su oltre 5.400 giovani adulti, ha trovato che chi soffre di ansia sociale, preoccupazione per il proprio aspetto o sensibilità al rifiuto è molto più attratto dall’interazione digitale rispetto alle conversazioni dal vivo e tende a preferirle proprio perché consentono controllo su come presentarsi. Viviamo immersi in un ecosistema relazionale digitale che non è semplicemente un mezzo: è un ambiente. Le app di dating, i social, le chat non sono un corridoio che porta alla vita reale. Sono una stanza a parte. Con regole proprie.

In quella stanza possiamo prenderci tempo. Possiamo essere spiritose, anche quando siamo stanche. Possiamo sembrare pazienti mentre in realtà stiamo solo scegliendo quando rispondere. Possiamo apparire profonde, dopo aver cancellato tre versioni superficiali della stessa frase.

Non stiamo mostrando “parti di noi”. Stiamo mostrando una versione di noi adattata al mezzo. Il digitale ci rende paradossalmente più comprensive e aperte nell’approccio e più brutali nella chiusura. Possiamo investire tempo emotivo e poi archiviare una persona con uno swipe. La responsabilità relazionale è leggera ed è la distanza ad attenuare il senso di responsabilità immediata. Questo cambia il modo in cui entriamo negli incontri.

Quando si passa dal virtuale al vivo, non è solo un caffè. È uno scontro tra due sistemi di realtà. Nel digitale possiamo dosare presenza e assenza. Nel reale c’è il corpo, gli occhi, i tempi di silenzio che non si possono scrollare.

Dal match al primo appuntamento: perché aumenta la paura del rifiuto

Alcune ricerche, tra cui quella della Toronto Metropolitan University e del dipartimento di Psicologia della York University del 2024, mostrano che persone con sintomi di ansia sociale reagiscono in modo più negativo a feedback poco gratificanti nelle app di dating (poche risposte, pochi match), e questo influisce sulla loro disposizione ad avviare contatti reali.

In altre parole: se ti senti rifiutata in chat, la probabilità che tu ti senta ancora più insicura nel reale è statisticamente significativa.

Non temiamo solo il rifiuto, temiamo anche l’incoerenza. Se in chat siamo state brillanti, cosa succede se dal vivo siamo semplicemente normali? Se non troviamo la battuta giusta? Se l’energia non coincide? Non è fragilità. È frizione tra due sistemi.

Siamo diventate abili nel gestire relazioni reversibili. Molto meno nel sostare dentro l’imperfezione dell’incontro. E quante aspettative si mettono in quell’incontro? Come se da quella prima occasione dipendesse tutto: “O dentro o fuori”, “O mi innamoro di te o non ti scriverò mai più e ti abbandono”. O verrò abbandonata. Questo è il rischio vero: essere abbandonate, non scelte, rifiutate.



Nella vita reale ci sono regole diverse, nessuno si aspetta di innamorarsi la prima volta che vede una persona, non dico che non possa succedere, ma è improbabile che sia questa l’aspettativa. C’è una pressione irrealistica nel primo incontro di passaggio fra il virtuale e il reale, e questo non ci fa star bene.

Quando la relazione diventa performance: l’effetto delle alternative infinite

C’è un altro elemento che pesa, e pesa tantissimo: la percezione costante di alternative. Le piattaforme digitali ci espongono a una quantità potenzialmente infinita di possibilità e ogni persona diventa un’opzione tra molte. Questo alimenta una forma di ansia da prestazione. Non basta essere presenti, bisogna essere memorabili. Il primo appuntamento si carica così di una tensione sproporzionata.

Se tutto è sostituibile, anche noi rischiamo di sentirci facilmente sostituibili, non così speciali come vorremmo essere e il giudizio dell’altra persona diventa il termometro per misurare la nostra autostima e il nostro valore.

Il primo appuntamento smette di essere esplorazione e diventa selezione. Non è più “Vediamo cosa succede”. È “Sarò abbastanza?”.

Ricerche scientifiche di psicologia sociale e comportamentale, interessante è la rewiev: Dating apps and their relationship with body image, mental health and wellbeing, evidenziano che l’uso intensivo delle app di dating può accentuare la sensazione di “mercato relazionale”, con effetti sull’autostima e sulla percezione di sostituibilità.

Prima ancora di iniziare, la relazione si trasforma in performance.

La domanda che dobbiamo farci, però, non è come eliminare l’ansia, questa è un’emozione che ci porta un messaggio, che molto probabilmente si lega alla paura di non piacere e di sentirsi rifiutate. Dobbiamo ascoltarlo quel messaggio, per conoscerci meglio. Ma la domanda importante è un’altra: cosa stiamo perdendo davvero se scegliamo di restare solo nella stanza digitale?

Ansia da primo appuntamento: cosa dice la scienza

Non è che oggi si abbia paura di relazionarsi in assoluto. È che il salto dal digitale al reale porta con sé una tensione a cui non siamo abituate. Scriversi è facile perché si fa con filtri di linguaggio, di tempo, di omissione. Invece, incontrarsi è entrare nell’imprevedibile.

Questa tensione si collega anche alla cosiddetta ansia da prestazione relazionale: quel misto di paura di non piacere, di non essere coerenti con la versione online di sé, e di non saper gestire i segnali corporei e non verbali che compaiono solo dal vivo.

Diversi studi, come quello di Yen, Ju-Yu et al. “Social anxiety in online and real-life interaction and their associated factors”, hanno osservato che le persone con maggiore ansia sociale tendono a preferire l’interazione mediata dallo schermo, perché consente maggiore controllo dell’auto-presentazione. Mostrano che la comunicazione online riduce temporaneamente la percezione di vulnerabilità, ma può aumentare l’evitamento delle situazioni faccia a faccia quando diventa predominante.

Secondo il progetto di ricerca “How Couples Meet and Stay Together” della Stanford University, le app sono oggi uno dei principali modi in cui si formano coppie, ma questo non significa che riducano l’ansia dell’incontro: la spostano semplicemente più avanti, nel momento del passaggio al vivo.

In sintesi: il digitale facilita l’avvio del contatto, ma non elimina la vulnerabilità. La rimanda.

Incontrarsi significa accettare di non poter controllare tutto. Significa esporsi a una forma di realtà che non si può editare.

E forse è proprio questo che oggi fa più paura. Chattare è facile perché è filtrato. Incontrarsi è difficile perché è spontaneo, siamo noi con tutte le nostre vulnerabilità.

Come gestire l’ansia da primo appuntamento: consigli pratici

Chattare è facile, incontrarsi no. Ma puoi rendere l’incontro reale meno stressante con strategie concrete:

Abbassa le aspettative.

Non pensare che devi essere “la donna ideale” o devi far innamorare qualcuno di te. E non pensare che l’altra persona debba essere “l’amore della tua vita”. Deve essere un’esperienza piacevole. Punto. Scegli un contesto semplice.

Un caffè, una passeggiata, un luogo familiare: pochi stimoli, più comfort. Limita i pre-appuntamento digitali.

Troppe chat o messaggi prima dell’incontro possono creare aspettative altissime. Incontrarsi prima che l’immaginazione faccia tutto il lavoro crea meno aspettative e quindi meno pressione. Accetta i primi minuti di imbarazzo.

I primi 10-15 minuti sono fisiologici: il sistema nervoso si regola. Non è incompatibilità. Sii presente, non memorabile.

Non serve fare colpo a tutti i costi. Conta la presenza, la naturalezza, la spontaneità. Conti tu, nella tua totalità umana.

Errori da evitare al primo appuntamento

Sentirti in obbligo di provare o di far succedere qualcosa. Cercare di impressionare a tutti i costi. Non ascoltare davvero l’altra persona. Saltare l’imbarazzo iniziale cercando di “accelerare” la chimica. Chiederti se sarà la tua prossima relazione. Viviti l’appuntamento e basta.

La vera sfida non è l’incontro

La vera sfida, oggi, non è trovare qualcuno da incontrare.

È imparare a tollerare il disagio. È accettare che il corpo non è una fotografia e che non ci sono messaggi “perfetti”. In un’epoca in cui la connessione digitale è continua, fare il passo verso il reale è un atto di vulnerabilità e di presenza. Non è semplice. Ma è l’unico luogo dove una relazione smette di essere una proposta e diventa esperienza.

Fonti bibliografiche

Bij de Vaate, Nadia A.J.D., Veldhuis, Jolanda, & Konijn, Elly A.

How online self-presentation affects well-being and body image: A systematic review

doi.org

Bonilla-Zorita, G., Griffiths, M.D., & Kuss, D.J.

Online Dating and Problematic Use: A Systematic Review

Int J Ment Health Addiction 19, 2245–2278 (2021)

doi.org

Bowman, Zac; Drummond, Murray; Church, Julia; Kay, James; et al.

Dating apps and their relationship with body image, mental health and wellbeing: A systematic review

doi.org