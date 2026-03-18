Supermercato, commissioni e vita reale: cosa ci insegna il nuovo trend sugli appuntamenti e perché funziona nel dating moderno

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iStock Dai supermercati ai piccoli imprevisti. Come funziona il Choremance, la nuova esperienza di dating?

Se uscire con qualcuno significasse fare la spesa insieme? Non un aperitivo o una cena romantica, ma proprio carrello, lista degli acquisti e magari un dibattito su quale marca scegliere o quale latte comprare. Forse qualche tempo fa questo sarebbe stato un appuntamento da “seconda fase” e invece, oggi, è una cosa sempre più comune: ecco il choremance.

Ok, ma… cos’è davvero il choremance?

Con choremance si intende un modo di vivere il dating che integra l’incontro con l’altra persona nella vita quotidiana. È il trend dating di cui si sta parlando ovunque.

In poche parole è uscire con qualcuno mentre fai cose normali della vita, come andare al supermercato, fare commissioni, montare un mobile o passare in farmacia; insomma, accompagnarsi a vicenda nei piccoli aspetti quotidiani.

Il termine è stato introdotto in un report di Plenty of Fish, che lo inserisce tra i trend più rilevanti nel dating di oggi.

Perché ricercare un momento “perfetto”, una situazione idilliaca, quando puoi condividere una situazione autentica e reale?

Il punto è esattamente questo.

Non è una nicchia: i numeri parlano chiaro!

Questo trend non è solo virale sui social: secondo i dati raccolti da Global Dating Insights, infatti, circa il 30% dei single ha già sperimentato appuntamenti basati su attività quotidiane e quasi la metà di loro li preferisce ai date tradizionali. Mentre oltre la metà è curiosa di provarli.

Questi dati sono significativi perché raccontano un nuovo modo di vivere il dating, diventando sempre più accessibile e sostenibile (ad esempio, costa meno che una cena in un ristorante di lusso), più facile da organizzare e, soprattutto, meno performativo.

A proposito di performance: perché il choremance è così rilassante?

Uno degli elementi più apprezzati dalle persone che si approcciano a questo tipo di dating è la poca ansia legata ai primi appuntamenti.

Cosa mi metto? Cosa dico? Sembrerò interessante? Ci sarà silenzio imbarazzante?

Il modello classico implica una dose di performance: il posto giusto, gli argomenti interessanti, un outfit adeguato e tutto questo può trasformare un semplice incontro di conoscenza in una situazione stressante e giudicante.

Mentre quando si condivide un’attività “reale”, come il fare la spesa o un qualsiasi aspetto della quotidianità, non c’è più quel senso di pressione: l’attenzione, in quel caso, è incentrata su un’esperienza “normale”, su qualcosa che si sta facendo insieme.

E questo permette una comunicazione più spontanea: si parla, ma senza l’obbligo di riempire ogni silenzio, si interagisce, ma senza la necessità di dimostrare necessariamente qualcosa. Ad esempio:

Se cala il silenzio è perché probabilmente stai scegliendo le mele;

è perché probabilmente stai scegliendo le mele; Se non sai cosa dire , puoi commentare il prezzo della pasta;

, puoi commentare il prezzo della pasta; Se sei nervosa, ti basterà pensare al prossimo articolo da prendere sulla lista della spesa.

In altre parole, si crea uno spazio relazionale più realistico, in cui è più facile mostrarsi per come si è. E probabilmente, per molti, questo aspetto era esattamente ciò che mancava negli appuntamenti “formali”.

Vai al supermercato e scopri chi hai davanti a te

Un’altra caratteristica interessante del choremance è quanto la quotidianità possa rivelare sulla persona che stai conoscendo.

Vivendo una situazione quotidiana, quindi meno costruita, si possono vedere più facilmente e velocemente alcuni tratti della persona che abbiamo davanti. Nessun test, non si tratta di “mettere alla prova”, ma semplicemente di osservare alcune dinamiche spontanee: si vede la persona quando è distratta, i processi che compie per prendere una decisione, come gestisce gli imprevisti o quanto è collaborativa.

Questi piccoli dettagli sono quelli che contano davvero in una relazione perché sono quelli che accompagnano la vita di tutti i giorni e il contesto quotidiano agevola una visione più autentica e veritiera rispetto agli appuntamenti tradizionali.

In questo senso, il choremance funziona quasi come un’anticipazione della quotidianità di coppia, senza però il carico emotivo di una relazione già definita. Condividere un’attività, anche molto semplice, ha un effetto importante sulla costruzione del legame. Certo, è una connessione che si sviluppa in modo meno spettacolare, ma potrebbe anche risultare più stabile e veritiera.

Il choremance è davvero meno romantico?

A questo punto la domanda è inevitabile: tutto questo è meno romantico? Dipende da cosa intendiamo per romanticismo. Se associamo il romanticismo a un momento particolarmente intenso in cui atmosfera e sentimenti si elevano in qualcosa di magico, sì, sicuramente il choremance sembra andare nella direzione opposta. Tuttavia, se cambiamo prospettiva al romanticismo e lo leggiamo come capacità di stare insieme, il discorso cambia.

Le relazioni, nella loro dimensione più concreta, si costruiscono nei momenti ordinari: quando si è stanchi, quando si cucina o, appunto, si fa la spesa. In poche parole, quando non tutto è perfetto.

Quindi, forse, è meno romantico rispetto al concetto ampio che socialmente attribuiamo al romanticismo, ma lo diventa nel momento in cui qualsiasi momento è quello giusto per conoscere e stare con una determinata persona.

Un cambiamento che dice molto su come stiamo vivendo le relazioni

Il choremance è qualcosa oltre il trend del momento, ma sembra riflettere un bisogno più ampio: quello di relazioni basate su una compatibilità reale e meno sulla performance.

Stiamo vivendo un periodo storico in cui molte persone rifiutano un dating tradizionale, quindi l’idea di incontrarsi in modo più semplice e meno costruito, vivendo situazioni qualsiasi, acquista un senso particolarmente significativo.

La domanda da porsi, oggi, è con chi ti senti a tuo agio, anche nelle cose più semplici? Perché spesso, nella normalità, si trova davvero la qualità di una connessione autentica, di una conoscenza che può diventare una relazione.

E forse il punto del choremance potrebbe stare proprio qui: riportare il romanticismo dentro la vita reale.

Fonti

Plenty of Fish Reveals the Top Dating Trends for 2026, Match

The Choremance Dating Trend Can Be a Time Saver, Psychology Today

30% of Singles Have Been Trying Chore-Based Dates, Global Dating Insights

What is choremancing? Meet the practical 2026 dating trend that turns errands into relationship tests, Up Worthy