Sesso, soldi ed ex non sono argomenti tabù Ecco come parlarne (anche al primo appuntamento)

Sesso, soldi, ex, ma anche salute mentale e fisica, questioni familiari e futuri piani di vita: ecco come parlare di argomenti spesso delicati al primo appuntamento

Fonte: iStock Sesso, soldi ed ex: gli argomenti non tabù di cui parlare anche al primo appuntamento

Quando ci si prepara per un primo appuntamento, la mente vola e le farfalle nello stomaco pure! Iniziano a vorticare nei pensieri argomenti da poter affrontare e altri assolutamente da evitare. Qualche esempio? Sesso, soldi ed ex: questi argomenti, almeno durante i primi appuntamenti, vengono considerati dei veri e propri tabù. Ma se ti dicessimo che, invece, puoi affrontare tranquillamente questi (ed altri) argomenti più delicati anche all’inizio della tua relazione?

Affrontare argomenti delicati al primo appuntamento: ecco come

Nessun argomento è davvero un tabù, anche quando si parla di temi delicati come soldi, sessualità o passato. Infatti, non è tanto cosa si dice, ma come lo si dice. Ad esempio, invece di parlare in modo diretto e “solenne” di determinati argomenti, prova a farlo con un tono più leggero, così da far sentire l’altra persona a suo agio e non sotto pressione o a disagio. Prova a evitare di essere diretta o invadente, magari con domande secche, ma prova a mantenere un dialogo aperto.

Soldi: tabù oppure opportunità per conoscersi?

I soldi sono un argomento delicato, ma già al primo appuntamento se ne parla, soprattutto quando arriva il conto da pagare. In questo caso, gestisci la situazione come ritieni più opportuno: non esistono cose giuste o sbagliate, ma solo quello che ti fa sentire più a tuo agio. Durante l’appuntamento potreste parlare dei vostri lavori o dei lavori dei vostri genitori, senza inventare o esagerare disponibilità economiche inesistenti: sincerità, rispetto ed empatia sono aspetti fondamentali quando si parla di soldi nella coppia.

Il gender pay gap è ancora molto forte: non si parla solo di una disuguaglianza di stipendio tra uomini e donne, ma anche di una educazione finanziaria che vede una differenza tra i due generi. Le donne, secondo una indagine svolta da Taxfix (un’app per facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi) mostra che per le donne subentra una componente emotiva per le questioni burocratiche legate ai soldi, sicuramente dovute a un retaggio culturale e sociale del passato. Le donne, infatti, per decenni non hanno potuto tenere i conti e le redini delle finanze familiare e, ancora oggi, nella società si pensa che sia un compito prettamente maschile. Ovviamente per parlare di questi aspetti sono fondamentali calma e tranquillità, così da poter affrontare questo tipo di argomenti nella coppia con sincerità, dividendosi equamente oneri e responsabilità e organizzare il budget per spese e imprevisti.

Ex: un argomento da comunicare con leggerezza

Invece di chiedere subito “quante relazioni hai avuto prima di questa?” prova con: “spero di non finire come le storie di quelle coppie nei film che si separano per un nonnulla! A proposito, che ne pensi di come le relazioni vengono raccontate al cinema?” Questo esempio trasforma un argomento potenzialmente delicato in una riflessione più leggera e scherzosa, sfruttando la cultura pop come contesto. Da questo stratagemma, puoi iniziare a parlare delle relazioni precedenti: il tuo passato è importante perché ti ha permesso di diventare quella che sei adesso, quindi ogni esperienza passata ha forgiato la tua personalità. Attenzione a non fare paragoni e a sottolineare che ciò che è nel passato, rimane nel passato per motivi ben definiti: nessun “fantasma dell’ex”, quindi, ma solo esperienze per una maggior consapevolezza del presente. Ovviamente guarda come si svolge la conversazione per lasciare che questa scorra naturalmente, senza necessariamente focalizzarsi su alcuni aspetti se non sono richiesti dalla situazione che state vivendo.

Sesso: parlare di sessualità senza imbarazzo

Parlare di sesso non dovrebbe assolutamente essere un tabù, con nessuno. È importante parlarne apertamente per poter creare fin da subito un’intimità che piaccia a entrambi e se qualcosa non va bene è fondamentale parlarne immediatamente, così da modificare alcuni aspetti e venirsi incontro. Usi il vibratore? Ti piacciono giochi hard ed esperienze BDSM? Parlane. Affrontare subito questo tema può avvicinare la coppia più di quanto pensi, sentendosi ascoltati e compresi.

E gli altri argomenti un po’ spinosi? Ecco come trattarli

Soprattutto al primo appuntamento, si è curiosi di scoprire il più possibile sull’altra persona. Tuttavia, alcuni temi potrebbero diventare un vero e proprio campo di battaglia. Per affrontare determinati argomenti in modo più tranquillo possibile, cerca di mantenere la conversazione vaga, così da poter parlare di politica, religione o salute, ma in modo più “soft”. Ad esempio, invece di chiedere: “Qual è la tua opinione su [tema controverso]?” potresti ampliare il discorso a “ci sono argomenti di attualità che ti appassionano particolarmente?”. In questo modo puoi vedere dove l’altra persona indirizza la conversazione e capire molto del suo pensiero e delle sue idee. Allo stesso modo, invece di dire “Hai problemi di ansia o depressione?” si potrebbe optare per un più generico riferimento a periodi stressanti, che possono generare ansia, ma che si possono affrontare con l’aiuto di alcune persone. Portando l’attenzione su di te e sulle pratiche che ti aiutano a combattere l’ansia, se ne soffri, puoi creare empatia e comprensione nell’altra persona.

Nessun tema può considerarsi davvero un tabù…

Quando si inizia a conoscere un’altra persona, si tende a omettere argomenti più delicati, per evitare di appesantire la conversazione o l’atmosfera: i momenti che si passano insieme vogliamo dedicarli allo stare bene e all’emozione delle prime esperienze insieme. Tuttavia, parlare di argomenti come il sesso, gli ex e i soldi non vuol dire parlare di tabù: non c’è da avere paura o la voglia di irrigidire nessuno, ma solo di imparare ad ascoltare l’altro e a conoscersi. Se noti che l’ambiente si sta raffreddando o il tuo nuovo partner si sente a disagio, puoi parlare di altro e affrontare temi più leggeri:

Hobby : parlare di hobby, di sport o di film, serie tv e musica è il modo ideale per scoprire interessi in comune e argomenti di condivisione.

: parlare di hobby, di sport o di film, serie tv e musica è il modo ideale per scoprire interessi in comune e argomenti di condivisione. Viaggi : un altro tema che può dare molto materiale di conversazione sono i viaggi: da quelli passati a quelli che desideri fare. Fantasticare insieme sui luoghi che si sogna di visitare porta senz’altro una ventata di spensieratezza e gioia.

: un altro tema che può dare molto materiale di conversazione sono i viaggi: da quelli passati a quelli che desideri fare. Fantasticare insieme sui luoghi che si sogna di visitare porta senz’altro una ventata di spensieratezza e gioia. Esperienze divertenti : raccontare episodi divertenti riesce ad alleggerire subito l’atmosfera e a creare un clima disteso e rilassato. Se sei una persona alla mano, condividere la propria genuinità e autoironia sarà un modo perfetto per farti conoscere.

: raccontare episodi divertenti riesce ad alleggerire subito l’atmosfera e a creare un clima disteso e rilassato. Se sei una persona alla mano, condividere la propria genuinità e autoironia sarà un modo perfetto per farti conoscere. Cibo: un altro argomento evergreen? La cucina. Piatti preferiti, ristoranti da provare insieme, allusioni a momenti di intimità e giochi erotici sui cibi afrodisiaci posso essere argomenti perfetti per rompere il ghiaccio e scaldare l’atmosfera.

I primi appuntamenti non devono essere perfetti. Trova argomenti che mettano entrambi a proprio agio e godete del tempo insieme, parlando e conoscendovi, senza pressioni: ricorda che nessun tema è davvero un tabù e che ogni argomento può essere quello perfetto per conoscersi. Le risate, la condivisione e la curiosità reciproca sono la chiave per un appuntamento indimenticabile.