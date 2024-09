Il numero giusto di partner sessuali prima di sposarsi

Fonte: iStock Esiste un numero "giusto" di persone con cui avere rapporti sessuali prima di sposarsi?

Come amiamo sempre dirvi, il benessere sessuale non è una questione matematica: non ha regole universali, tranne quelle del rispetto. Basti pensare alle pratiche sessuali: c’è chi ama il BDSM, chi fare l’amore in silenzio, altri ancora preferiscono il petting invece della penetrazione. Tutto questo è normale, purché le persone coinvolte siano d’accordo. Tuttavia, i numeri ci piacciono molto e ci donano uno specchio della società nazionale. E, quindi, esiste un numero di partner sessuali ideali prima di legarsi sentimentalmente con “la persona giusta”?

Cosa dicono i numeri

Spoiler: non esiste un numero “giusto” di partner sessuali prima del matrimonio perché ognuno vive le proprie esperienze in modo unico e soggettivo. Detto questo, grazie a quanto emerso dal “Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani” pubblicato nel 2019, si possono estrapolare dei dati interessanti per capire quanti partner sessuali, in media, hanno uomini e donne in Italia a 40 anni. Lo studio evidenzia che oggi le persone hanno, in media, più partner rispetto a vent’anni fa. A inizio degli anni Duemila, infatti, il 50% delle donne a 40 anni aveva avuto solo 1 partner, un dato che è calato al 39,6% (anche per gli uomini si nota una diminuzione, ma meno netta rispetto alle donne: dal 24,7% al 22%). Il numero medio di partner sessuali a 40 anni è di 6 (7 per gli uomini, 4 per le donne): il 15,8% delle donne e il 40,5% degli uomini ha avuto sei o più partner.

Inoltre, nello studio si riporta anche una crescente consapevolezza di se stessi nella sessualità: il sesso è diventato più vario, frequente e legato al piacere personale.

Perché è importante avere più esperienze sessuali prima di sposarsi

Anche se sono scelte su cui non abbiamo il totale potere decisionale, avere rapporti sessuali con più partner prima di quello con cui si deciderà di passare il proprio futuro insieme, può avere vari vantaggi:

Consapevolezza di se stessi : la conoscenza intima di più persone porta a una maggior conoscenza di sé. Esplorare i propri desideri, bisogni e preferenze sessuali può aiutare una persona a capire cosa cerca in una relazione a lungo termine e cosa proprio non vuole.

: la conoscenza intima di più persone porta a una maggior conoscenza di sé. Esplorare i propri desideri, bisogni e preferenze sessuali può aiutare una persona a capire cosa cerca in una relazione a lungo termine e cosa proprio non vuole. Scelta consapevole : vivere varie esperienze può aiutare a scegliere un partner che si ritiene compatibile non solo emotivamente, ma anche compatibile sessualmente. Se non vi sono storie pregresse, questa scelta può essere fatta in modo non completamente consapevole.

: vivere varie esperienze può aiutare a scegliere un partner che si ritiene compatibile non solo emotivamente, ma anche compatibile sessualmente. Se non vi sono storie pregresse, questa scelta può essere fatta in modo non completamente consapevole. Riduzione del rimpianto: curiosità sessuali e la sensazione di “non aver sperimentato” potrebbe alimentare il rimpianto e un malcontento all’interno del matrimonio.

Tuttavia, non esiste un modo giusto o sbagliato di vivere le proprie esperienze sessuali e relazionali in base ai numeri. Alcune persone trovano appagamento con poche esperienze, altre preferiscono esplorare di più, altre ancora trovano la propria anima gemella da giovani e non vivono di rimpianti. L’importante è che ogni individuo prenda decisioni in linea con i propri valori e desideri, senza sentirsi pressato da aspettative esterne o giudizi sociali.

Esperienze sessuali: la percezione del partner

Nonostante non esista un numero “corretto” di partner sessuali da avere prima del matrimonio, alcuni esperti hanno valutato che il numero (troppo alto o troppo basso) possa influire negativamente sull’inizio di nuove relazioni. Il numero alto di partner sessuali è visto in modo negativo sia da parte degli uomini che da parte delle donne, soprattutto se si parla di relazioni a lungo termine. Allo stesso modo, anche non aver avuto rapporti precedentemente può non essere visto di buon occhio dal futuro partner. Uno studio, pubblicato su Psychology Today, ha rivelato che le persone con 2-3 esperienze sessuali sono considerate più attraenti rispetto alle persone con molte (o nessuna) esperienze. Tuttavia, è fondamentale essere sinceri con il proprio partner, soprattutto se si ha l’intenzione di costruire un futuro insieme. Per questo è sempre consigliabile essere sinceri, amarvi e rispettarvi, indipendentemente dalle esperienze pregresse, che, senz’altro, sono quelle che hanno formato la persona che avete davanti e con la quale desiderate condividere la vita.

Ma i numeri non contano davvero…

Ogni esperienza ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e a capire cosa desideriamo in una relazione. Non si tratta di numeri, ma di autenticità: vivere il proprio percorso senza rimpianti o giudizi esterni ci permette di entrare in una relazione con maggiore consapevolezza e apertura. Il partner ideale non sarà qualcuno che ci giudica per il nostro passato, ma qualcuno che ci ama per ciò che siamo diventati grazie a quelle esperienze. Il numero di partner passati non è importante quanto la capacità di costruire un legame basato sulla fiducia e sulla comprensione.

Il dialogo aperto e sincero con il partner è fondamentale per costruire una relazione sana e duratura. Parlare delle proprie esperienze, delle proprie preferenze e dei propri limiti è essenziale per creare un’intimità basata sul rispetto reciproco. Alla fine, ciò che conta davvero, infatti, non sono la quantità di partner sessuali, ma l’onestà e il rispetto, elementi chiave per una relazione stabile, ma anche per una vita sessuale appagante. Amare e accettare noi stessi è il primo passo verso una relazione sana, dove il rispetto e l’impegno reciproco diventano il fondamento su cui costruire un legame duraturo e profondo, aperto a nuove esperienze e scoperte.

