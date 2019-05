Fare l’amore in modo silenzioso: pro e contro

editato in: da

Fare l’amore in modo silenzioso può rivelarsi un’esperienza unica e molto eccitante da sperimentare insieme al proprio partner.

Spesso infatti siamo portati ad immaginare il sesso come qualcosa che va vissuto a volume alto, fra urla, parole e rumori. In realtà invece esiste un altro tipo di rapporto sessuale, più slow e appagante allo stesso modo, anzi, a volte anche di più.

Come si fa l’amore in modo silenzioso? Prima di tutto dovete prendervi il vostro tempo, quello necessario per accrescere il desiderio, senza però cercare in tutto i modo di raggiungere subito l’orgasmo. Rendete più lunghi e sensuali i preliminari, esplorando ogni angolo del vostro corpo e di quello del partner, poi sperimentate le posizioni migliori per il sesso silenzioso.

Quella più amata dai fan di questa pratica è la posizione a cucchiaio. I movimenti sono molto più dolci e lenti, mentre l’aderenza dei corpi rende l’incontro ad alto tasso erotico. Per rendere tutto ancora più romantico, anziché le vostre parole, lasciate che ad accompagnare i sospiri sia una canzone, scegliendo una colonna sonora che vi guiderà verso il piacere.

Fare l’amore in modo silenzioso rinsalda il legame con il partner, migliorando l’intimità. Molti però non l’apprezzano e preferiscono vivere il sesso in modo più libero, dando sfogo a ciò che provano anche con suoni, urla e parole. Qual è la scelta migliore?

Senza dubbio dipende dal rapporto che si ha con il partner, dall’intimità che si è creata e dal modo in cui si vive la sessualità. Di certo il sesso silenzioso nasconde anche qualche insidia, prima di tutto l’impossibilità (o la paura) di comunicare in modo diretto con il partner, esprimendo cosa si prova realmente, cosa provoca piacere e cosa no.

La soluzione in questi casi è semplicemente sussurrare all’orecchio della persona amata i propri desideri. L’atmosfera sarà la stessa, ma l’intesa ne gioverà.