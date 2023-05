Fare l’amore in modo rumoroso è più bello?

Fonte: 123rf Verità e finzione del sesso rumoroso

Quasi tutti i film cinematografici le contengono: scene di sesso bello, romantico, passionale, accomunanti dalla passione travolgente che ci fa sognare, è vero, ma che porta il sesso a un livello quantomeno rumoroso! Ma quanto c’è di vero sul sesso rumoroso? Piace davvero?

Perché piace fare sesso in modo rumoroso… e a chi?

Nell’immaginario comune, il sesso rumoroso piace perché comunica il coinvolgimento e il piacere, che è così intenso da non poterlo tenere dentro: è liberatorio e gratificante, per entrambi. Certo, non è l’unico motivo per cui si emettono gemiti a letto e, soprattutto, non è l’unico modo per avere rapporti sessuali belli, passionali e coinvolgenti: il sesso silenzioso è un altro aspetto dei rapporti sessuali e l’uno non è inferiore all’altro e, soprattutto, l’uno non esclude l’altro… c’è dolo da scoprire quello che ci fa stare meglio!

Donne vs uomini: chi è più rumoroso a letto?

Il primato spetta senz’altro alle donne: sono loro che alzano il volume e, con gemiti, urla e parole, spesso portano il sesso a essere rumoroso. Non ci sono studi scientifici che quantificano che le donne fanno più rumore durante il sesso (cioè emettono più gemiti o dicono più parole rispetto agli uomini), ma esistono studi che hanno riportato che a letto è la donna tra i due generi che emette più suoni.

Perché si urla durante il sesso?

Ci sono più motivi per cui le grida e i gemiti fanno parte dei rapporti sessuali:

Dimostrazione fisica del piacere : a livello inconscio o meno, produrre suoni e gemiti durante il rapporto sessuale (anche non in concomitanza dell’orgasmo) è un modo, più o meno naturale, per comunicare al partner il proprio coinvolgimento e il proprio piacere. Le donne li utilizzano durante il rapporto sessuale per trasmettere ciò che piace di più, ciò che il partner sta facendo particolarmente bene… insomma, è un modo per dire al partner di continuare così! Diverso dal fingere, che vedremo in seguito, emettere suoni durante il sesso, è un modo per compiacere il partner (e anche se stesse) e aumentare la propria e altrui eccitazione.

: a livello inconscio o meno, produrre suoni e gemiti durante il rapporto sessuale (anche non in concomitanza dell’orgasmo) è un modo, più o meno naturale, per e il proprio piacere. Le donne li utilizzano durante il rapporto sessuale per trasmettere ciò che piace di più, ciò che il partner sta facendo particolarmente bene… insomma, è un modo per dire al partner di continuare così! Diverso dal fingere, che vedremo in seguito, emettere suoni durante il sesso, è un modo per e aumentare la propria e altrui eccitazione. Aspetto fisiologico : esattamente come durante gli sforzi in palestra o nello sport, anche nei movimenti in un rapporto sessuale possiamo emettere naturalmente dei gemiti , dei suoni provenienti dalla bocca, come sforzo fisico.

: esattamente come durante gli sforzi in palestra o nello sport, anche nei movimenti in un rapporto sessuale possiamo , dei suoni provenienti dalla bocca, come sforzo fisico. Non deludere le aspettative (esagerazioni dei film) : si sa, i film spesso creano aspettative che vogliamo non deludere nella realtà. Per questo, spesso ci troviamo a emulare ciò che vediamo (e sentiamo) per non disattendere queste aspettative. Anche in questo caso, non necessariamente significa fingere, ma probabilmente si potrebbe esagerare nei gemiti , rendendo così il sesso più rumoroso di quello che faremmo normalmente.

: si sa, i film spesso creano aspettative che vogliamo non deludere nella realtà. Per questo, spesso ci troviamo a emulare ciò che vediamo (e sentiamo) per non disattendere queste aspettative. Anche in questo caso, non necessariamente significa fingere, ma probabilmente si potrebbe , rendendo così il sesso più rumoroso di quello che faremmo normalmente. Finzione: uno articolo dalla CNN riporta uno studio del 2011 in cui gli studiosi Gayle Brewer della University of Central Lancashire e Colin Hendrie della University of Leeds hanno riportato che spesso le donne emettono gemiti non tanto per piacere, ma per altri motivi. Il 66% delle intervistate lo farebbe per eccitare il partner, l’87% per incrementarne l’autostima. Un altro fattore per cui le donne emettono gemiti (e simulano orgasmi) è la noia e, di conseguenza, la “richiesta” di finire il rapporto sessuale quanto prima possibile.

D’altronde, “Harry ti presento Sally” insegna: la simulazione dell’orgasmo nel bar, con l’iconica scena di “prendo quello che ha preso lei”, è l’emblema di come, soprattutto le donne, riescano a fingere, sia l’orgasmo sia il piacere sessuale… ma a vantaggio di chi?

Inoltre, oltre a gemiti e parole, non dimentichiamoci che esistono anche le parole e frasi, più comunemente dette “dirty talk”, in grado di infiammare il partner (e anche se stesse). C’è a chi gli viene naturali, c’è chi si mette alla prova e supera i propri limiti (trovandoli eccitanti), ma dire parole erotiche durante il sesso o i preliminari è un modo per stimolare le fantasie e aumentare la libido.

E se invece si preferisce il sesso silenzioso?

Lo abbiamo visto, le fantasie erotiche, ma anche il mondo cinematografico (non necessariamente pornografico), ci portano a immaginare che il buon sesso sia quello fatto di gemiti, urla e parole. E non c’è niente di male ad avere rapporti sessuali così! Al tempo stesso, sono del tutto normali anche i rapporti sessuali più silenziosi, calmi e quieti: esistono e sono altrettanto belli e appaganti. Movimenti dolci, lenti, piacevoli accompagneranno i respiri della coppia, magari con una canzone in sottofondo, durante il sesso silenzioso.

Non c’è un modo giusto o sbagliato di vivere la sessualità, c’è solo quello che ci fa stare bene, insieme al partner. L’importante è comunicare all’altra persona ciò che ci piace e cosa no e, soprattutto, una cosa non esclude l’altra: ci possono essere momenti della vita in cui si preferisce un sesso più irruente e rumoroso, mentre in altri casi si apprezza di più quello più silenzioso. Che sia sussurrato all’orecchio o urlato, l’atmosfera sarà sempre quella giusta per condividere i propri piaceri… e l’affiatamento della coppia ne gioverà!