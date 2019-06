Fare sesso 3 volte alla settimana ringiovanisce di 7 anni. L’indagine

editato in: da

Fare sesso fa bene alla salute e ringiovanisce di circa sette anni. È quanto afferma lo psicologo David Weeks, capo del Royal Edinburgh Hospital, che nel suo intervento alla conferenza della British Psychological Society, ha illustrato i risultati di una ricerca condotta sulla vita sessuale di un gruppo di volontari.

Weeks e il suo team hanno intervistato – negli ultimi 10 anni – uomini e donne di diverse età, scoprendo che coloro che dimostravano meno della loro reale età erano gli stessi che dichiaravano di fare l’amore almeno tre volte alla settimana, registrando “in media il 50 % di rapporti sessuali in più degli altri”.

Ecco i benefici che regala alla salute una sana e allegra attività sessuale: maggiore rilascio di endorfine, favorire il sonno, migliorare la circolazione sanguigna, aiutare la salute del cuore e rendere la pelle più elastica e luminosa.

Ma non sono finite qui le conseguenze positive del sesso, ci sono ancora altri vantaggi per chi pratica questo piacevole e gratificante esercizio.

Diminuiscono gli attacchi di fame, perché il sesso è come il cioccolato, soddisfa un desiderio ma fa bruciare calorie e cancella anche quella sensazione di fame dovuta a carenza di affetto. Si rinforzano le difese immunitarie perché aumentano di circa il 30% gli anticorpi che stimolano il nostro sistema immunitario.

Fare l’amore è come praticare un’attività aerobica – riduce il rischio di malattie cardiocircolatorie – il cuore batte più forte, il respiro è più veloce e al cuore arriva più ossigeno. Il sesso fa bene anche alle donne in menopausa: riduce gli sbalzi di temperatura, migliora la circolazione e pure l’umore.

Weeks ha spiegato che gli uomini “che sembrano non invecchiare mai”, tendono a sposare donne più giovani, forse a causa del proprio aspetto giovane. “Spesso pensiamo che una persona anziana… smetta anche di fare sesso, ma non è vero – ha dichiarato Weeks – La soddisfazione sessuale contribuisce a migliorare la qualità della vita, esattamente come i valori morali e spirituali. Il sesso non deve essere una prerogativa dei giovani”.