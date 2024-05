Sei venuta? Perché a volte gli uomini non si accorgono dell’orgasmo femminile

Per molti uomini è molto difficile interpretare i segnali che la donna trasmette nel corso di un rapporto intimo e quindi spesso si trovano a non capire se le donne hanno raggiunto l’orgasmo o no

Fonte: iStock Perché gli uomini non si accorgono se la partner ha provato un orgasmo

Orgasmo femminile, questo sconosciuto. Molto spesso le donne tendono a fingere l’orgasmo per vari motivi, altre volte l’orgasmo femminile è visto come quel momento fondamentale per sancire il coinvolgimento in un rapporto sessuale o in una relazione (aumentando aspettative e ansie), mentre altre volte ancora viene vissuto con tranquillità e passione. Ma com’è visto l’orgasmo delle donne dal punto di vista maschile? Cosa succede nell’uomo quando la partner raggiunge l’orgasmo e come mai a volte non lo riconosce?

Come accorgersi che una donna sta avendo l’orgasmo

L’orgasmo può essere un bellissimo momento di piacere per lei e un segnale rassicurante per lui. Nonostante questo, spesso il partner non “ascolta” bene i segnali lanciati dalla donna e, altrettanto spesso, commenta con un “sei venuta?” la fine della prestazione sessuale, senza aver compreso il massimo piacere la donna l’ha raggiunto davvero o no.

Eppure esistono dei segnali che il corpo femminile lancia, più o meno involontariamente, durante il raggiungimento dell’orgasmo e i precedenti momenti di eccitazione. Ecco quali sono, generalmente, i piccoli segnali corporei che una donna avverte quando sta provando un orgasmo:

Contrazioni muscolari : i muscoli pelvici spesso si contraggono e, una volta terminato l’orgasmo, questi si rilasciano;

: i muscoli pelvici spesso si contraggono e, una volta terminato l’orgasmo, questi si rilasciano; Tensione : potrebbero essere contemplati spasmi muscolari anche in altre zone del corpo (come cosce, piedi o busto). Si avvertirà probabilmente una tensione fisica e poi un rilassamento e rilascio dei muscoli, che potrebbe essere percepito tranquillamente anche dal partner;

: potrebbero essere contemplati spasmi muscolari anche in altre zone del corpo (come cosce, piedi o busto). Si avvertirà probabilmente una tensione fisica e poi un rilassamento e rilascio dei muscoli, che potrebbe essere percepito tranquillamente anche dal partner; Le dimensioni del clitoride : quando una donna è eccitata, così come quando raggiunge l’orgasmo, il clitoride, la vulva (le labbra vaginali) e il canale vaginale tendono a gonfiarsi leggermente, per poi tornare alle loro dimensioni naturali una volta terminato l’orgasmo e la fase d’eccitamento;

: quando una donna è eccitata, così come quando raggiunge l’orgasmo, il clitoride, la vulva (le labbra vaginali) e il canale vaginale tendono a gonfiarsi leggermente, per poi tornare alle loro dimensioni naturali una volta terminato l’orgasmo e la fase d’eccitamento; Il calore : il flusso sanguigno che provoca il gonfiore della zona genitale solitamente accompagna anche un senso di calore intimo che può sentire anche il partner;

: il flusso sanguigno che provoca il gonfiore della zona genitale solitamente accompagna anche un senso di calore intimo che può sentire anche il partner; La lubrificazione : già dalla fase di eccitamento, la lubrificazione delle pareti vaginali è evidente, giungendo fino all’esterno. Durante l’orgasmo, le secrezioni vaginali tendono ad aumentare, a volte arrivando anche allo squirting;

: già dalla fase di eccitamento, la lubrificazione delle pareti vaginali è evidente, giungendo fino all’esterno. Durante l’orgasmo, le secrezioni vaginali tendono ad aumentare, a volte arrivando anche allo squirting; Il respiro : un altro aspetto che cambia durante l’orgasmo è la frequenza del respiro e dei battiti cardiaci, che aumentano e si fanno più frequenti e veloci;

: un altro aspetto che cambia durante l’orgasmo è la frequenza del respiro e dei battiti cardiaci, che aumentano e si fanno più frequenti e veloci; Sensibilità: è probabile che il corpo della donna diventi più sensibile, soprattutto intorno ai genitali. Non è un caso, infatti, che dopo l’orgasmo la donna abbia la necessità di non stimolare la zona vaginale per qualche secondo.

Un aspetto fondamentale da non sottovalutare è che non è necessario raggiungere sempre l’orgasmo: si può provare piacere anche senza arrivare all’estremo piacere e, soprattutto, non per tutte l’orgasmo ha lo stesso significato. Per questo è importante ascoltarsi e comprendere che nella sessualità non ci sono regole prestabilite, ma semplicemente il vivere con serenità il piacere, l’amore e la passione che si crea con il partner.

Perché il partner a volte non si rende conto se c’è stato l’orgasmo femminile?

Secondo uno studio americano, la maggior parte degli uomini non si accorge quando la propria compagna raggiunge il piacere: la ricerca è stata condotta dalla Brigham Young University e pubblicata sul “Journal of Sexual Medicine”, prendendo in esame 1.683 coppie eterosessuali. Questa ricerca ha confermato che gli uomini giungono all’orgasmo con con più facilità rispetto alle compagne: i primi, infatti, hanno dichiarato di raggiungere l’apice del rapporto sessuale l’87% delle volte, mentre le donne hanno confermato che lo raggiungono il 49% delle volte. Tuttavia l’aspetto da sottolineare riguarda la comprensione da parte dell’uomo sul raggiungimento dell’orgasmo della partner: il 43% del campione maschile ha mostrato di non accorgersi correttamente della frequenza con cui la partner raggiunge l’orgasmo.

Quindi, da cosa dipende questo non comprendere se la donna ha provato un orgasmo o meno? Possono esistere varie motivazioni, ovviamente, eccone alcune comuni:

Fingere l’orgasmo : il comportamento di alcune donne in alcuni momenti, infatti, può trarre in inganno gli uomini. Quest’ultimi, infatti, potrebbero ingenuamente chiedere “sei venuta” perché non certi di quello che hanno sentito dalla partner durante il rapporto sessuale;

: il comportamento di alcune donne in alcuni momenti, infatti, può trarre in inganno gli uomini. Quest’ultimi, infatti, potrebbero ingenuamente chiedere “sei venuta” perché non certi di quello che hanno sentito dalla partner durante il rapporto sessuale; Coinvolgimento : altre volte potrebbero essere così coinvolti e presi dal fare l’amore con la propria partner da non accorgersi dei segnali che lancia il corpo femminile;

: altre volte potrebbero essere così coinvolti e presi dal fare l’amore con la propria partner da non accorgersi dei segnali che lancia il corpo femminile; La realtà è diversa dai porno: complice anche la grande diffusione del porno online, molti uomini non hanno la consapevolezza di come si svolge, nella realtà, l’orgasmo femminile. Non necessariamente, infatti, la donna reagisce in modo plateale con gemiti ed espressioni facciali durante il sesso, anzi, a volte l’orgasmo è lieve e poco intenso anche per la donna.

Ogni donna è diversa, tanto che ogni donna reagisce in modo diverso all’orgasmo ed è inutile negarlo: le donne sono diverse dagli uomini, anche a livello sessuale. D’altronde, se si dice che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, ci sarà un motivo!