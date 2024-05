Sesso: 9 consigli per aumentare il piacere

Come aumentare il piacere in intimità? Ecco qualche tecnica utile per raggiungere un orgasmo più intenso

Fonte: iStock Aumentare il piacere sessuale della donna in intimità è possibile

Aumentare il piacere sessuale della donna in intimità è possibile: no, non ci sono formule magiche, ma solo qualche tecnica e qualche accorgimento in grado di incrementare il piacere femminile. Prima di tutto, per provare più piacere in intimità è fondamentale non concentrarsi solo ed esclusivamente sul raggiungimento dell’orgasmo, in modo ossessivo. Goditi il momento e non farti travolgere dall’idea che se non provi l’orgasmo hai buttato tempo ed esperienze: cerca di stare bene in intimità con il partner indipendentemente dalla quantità e qualità dell’orgasmo provato. Se però questa condizione ti rende particolarmente nervosa e insoddisfatta, parlane con gli esperti (ginecologa o psicologa) così da avere una conferma psico-fisica sul tuo stato di salute.

Un altro aspetto importante riguarda la conoscenza del proprio corpo e di quello del partner: sapere quello che ti piace e che piace al partner vi rende più consapevoli di come provare piacere. Tuttavia, esistono dei metodi da tenere a mente per aumentare il piacere sessuale. Pronta a scoprire quali sono?

L’edging è una pratica erotica molto seducente e stimolante che consente di controllare e ritardare l’orgasmo: in questo modo il piacere e il gioco di coppia o individuale può essere prolungato. È una tecnica ideale per conoscersi o per ravvivare la sessualità delle coppie consolidate, in grado di aumentare il piacere e provare un orgasmo in modo più intenso e prolungato. Gioca, sperimenta e scopri se questa pratica può aiutarti nell’aumentare il piacere.

Non esistono controindicazioni, ma solo una raccomandazione: ascoltati e ascolta il partner per aumentare il piacere sessuale e incrementare così l’intesa e l’affinità di coppia.

Per creare un’atmosfera magica per i vostri momenti d’intimità coinvolgi tutti i sensi: luci soffuse e intimo sexy per aumentare l’eccitazione, candele e aromi profumati, carezze e massaggi per stimolare il tatto (utilizzando la cera calda di apposite candele oppure cubetti di ghiaccio), puoi provare a sussurrare e a condividere fantasie e desideri sessuali all’orecchio del partner e giocare con cioccolato, miele e fragole da gustare sul corpo del partner o da condividere insieme. I modi per stimolare l’eccitazione sono tanti: dai libero sfogo alla fantasia e ai tuoi desideri e divertitevi a sperimentare ciò che più vi piace.

Se è vero che coinvolgere tutti i sensi aumenta il desiderio e il piacere, possiamo dire la stessa cosa del contrario: “spegnere” un senso a favore degli altri regala sensazioni di piacer uniche. Prova a bendare il partner o a farti bendare e lascia che tatto, gusto e olfatto facciano il resto, oppure fatti guardare mentre il tuo lui è ammanettato, impossibilitato a interagire con le mani con te: quando lo libererai sarà carico di passione. Insomma, prova a divertirti su di te e sul partner a stimolare un senso piuttosto che un altro e scopri quanto e come reagisce il tuo corpo a determinate stimolazioni.

Poche donne lo sanno, ma la respirazione è un elemento fondamentale nel raggiungimento del piacere femminile. Infatti, il respiro può rendere l’orgasmo più intenso: una respirazione lenta e profonda rilassa il pavimento pelvico e i muscoli, mentre quando l’intensità e il piacere aumentano, anche i respiri saranno più corti e veloci: contraendo i muscoli pelvici, anche il piacere ne risentirà. Prova a cambiare il ritmo del respiro e scoprirai che anche il tuo corpo reagirà in modo differente.

Ed ecco che strettamente legato alla respirazione c’è anche l’importanza del pavimento pelvico: le contrazioni di questi muscoli hanno un ruolo essenziale nel piacere sessuale. Se esercitato correttamente e costantemente, come tutti gli altri muscoli, può portare a orgasmi più intensi per te e per il partner.

A volte non ci pensiamo: ci concentriamo solo su un tipo di stimolazione e ci dimentichiamo del resto. Succede durante il sesso orale (se usiamo la bocca non significa che non possiamo utilizzare le dita), così come nella penetrazione. Esistono sex toys in grado di far provare questa sensazione, ma niente toglie di giocare con il partner (o con te stessa) per una stimolazione amplificata: doppia stimolazione, doppia eccitazione!

Non solo porno, ma anche pellicole erotiche: per iniziare a scaldare l’atmosfera potrebbe essere interessante guardare insieme dei film in grado di portare il rapporto a un livello più intimo. Via libera alle fantasie sessuali e ai desideri sullo schermo, così come nella realtà: magari potresti replicare ciò che vedi o iniziare una masturbazione partendo da una visione erotica di altre persone sullo schermo. Non giudicarti e non giudicare l’altra persona e fate solo quello che vi va piacere provare.

Capita che quando stai per raggiungere l’orgasmo ti immobilizzi di colpo, tendendo contratti tutti i muscoli del corpo. Hai mai provato a continuare a muoverti? In questo modo la stimolazione potrebbe diventare ancora più intensa. Come sempre il segreto per una buona sessualità è quello di conoscere bene il proprio corpo, i punti da stimolare e quelli che causano le sensazioni più forti.

A volte basta un piccolo tocco: una carezza, un bacio, addirittura una piuma, se usata nei punti giusti. I cosiddetti “punti giusti” non sono altro che le zone erogene: oltre all’apparato genitale, il più conosciuto, ci sono anche altre zone che potrebbero regalare un grande piacere fisico. Sono zone molto sensibili, che aiutano ad aumentare il piacere sessuale in modo importante: labbra, seno, ano, ma anche nuca, schiena, piedi, le zone erogene sono svariate su tutto il corpo e c’è solo un modo per capire quale ti accende la passione e ti fa provare piacere più di altre, ovvero sperimentarle tutte!