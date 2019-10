Sesso, 5 strategie per farlo impazzire

editato in: da

La passione è il motore di qualsiasi coppia. Per tenerla viva, è necessario impegnarsi e scoprire alcuni trucchi per fare impazzire il proprio partner a letto. Attenzione: non si tratta di soluzioni difficili, ma di dritte a dir poco immediate.

Tra queste, è possibile ricordare il fatto di prendere l’iniziativa. Gli uomini amano tantissimo essere sorpresi dalla propria partner. Si dice spesso che la donna che prende l’iniziativa spaventi, ma la verità è un’altra: l’idea di avere al proprio fianco una persona sicura di sé e consapevole di quello che vuole nella vita intima fa impazzire gli uomini!

Proseguendo con le strategie utili per far perdere la testa al proprio uomo tra le lenzuola bisogna sottolineare l’efficacia del dirty talk, trucco che può rendere a dir poco frizzante le performance sotto le lenzuola.

A tal proposito è bene ricordare l’importanza della moderazione. Molte donne rifiutano di provare il dirty talk perché via del timore di apparire troppo volgari. Come in tutte le cose, conta il giusto mezzo. Nessuno chiede di lasciarsi andare al turpiloquio totale. Per accendere al massimo l’atmosfera, bastano anche un paio di frasi spinte.

Da non dimenticare è poi l’efficacia dei complimenti, che si possono fare in tantissime occasioni. Un elogio alle doti intime del partner sussurrato all’orecchio durante una cena può rivelarsi per esempio il primo passo verso una notte di sesso super focoso.

Un altro consiglio tanto semplice quanto utile prevede il fatto di puntare sulla qualità del bacio, il preliminare più importante tra tutti. Viverlo con intensità è essenziale. Per rendere il tutto ancora più coinvolgente può rivelarsi utile il fatto di accarezzare sensualmente il partner mentre lo si bacia. Particolarmente irresistibili sono soprattutto le carezze sulla nuca, con le quali si può dare il via a un massaggio dall’alto tasso erotico.

Non c’è che dire: basta davvero poco per rendere speciali i momenti hot con il proprio lui. Dal momento che come tutte le cose hanno un inizio e una fine, per mantenere viva in lui la memoria di quanto successo – e per spianare la strada a un piacere altrettanto intenso – nessuno vieta di lasciarsi andare a un po’ di sexting nei giorni successivi.