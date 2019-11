I tacchi a spillo fanno bene al sesso

editato in: da

A indossarli si soffre e parecchio, ma sembra valerne la pena. Indossare i tacchi a spillo, infatti, non solo fa girare la testa agli uomini, donando alla silhouette femminile un’andatura sinuosa e sexy, ma sarebbe anche un vero e proprio toccasana per la vita sessuale. Gli stiletto, stando a uno studio di Maria Cerruto (pubblicato sulla rivista European Urology), urologa dell’Università di Verona, sollecitando la muscolatura pelvica, andrebbero a tutto beneficio dell’orgasmo e dell’eccitazione. La notizia è finita subito sul Sunday Times, che ha intervistato la dottoressa italiana: «Adorando le scarpe con il tacco – ha spiegato la Cerruto – ho voluto cercare qualcosa di positivo in loro e alla fine ho raggiunto il mio obiettivo, scoprendo che i tacchi influiscono sull’attività della zona pelvica».

La dottoressa italiana ha seguito 66 volontarie al di sotto dei 50 anni, misurando l’attività elettrica prodotta dai muscoli pelvici con i piedi in differenti posizioni: le donne che tenevano i piedi con un angolatura di 15 gradi dal pavimento, ovvero che portavano un tacco di circa 7 centimetri, mostravano una riduzione di oltre il 15% dell’attività pelvica. Il che comporta una maggiore forza e maggiore abilità a contrarre quella zona muscolare. Non è un segreto, infatti, che i muscoli pelvici ben allenati siano sinonimo di maggior piacere sessuale. Ma quante donne, in concreto, si mettono periodicamente a fare esercizi per quella zona? Se invece, come parrebbe, bastasse indossare un paio di scarpe alte… Sarebbe per tutte fatica risparmiata.

Inutile dire che Manolo Blahnik “gongola”. Il re dei tacchi a spillo, quelli tanto celebrati da Carrie nella serie tv cult “Sex and the City“, ha così commentato la ricerca: «Questa è una fantastica notizia, dopo diversi tentativi di bistrattare i tacchi per la cattiva postura che darebbero. Mia mamma ha indossato tacchi alti fino all’està di 87 anni: è il mio esempio vivente di quanto facciano bene. Portare i tacchi rende la vita più eccitane. Ho mariti che mi hanno confidato che gli stiletto hanno salvato il loro matrimonio!».