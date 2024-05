Fiorella Mannoia, quanto è alta: perché è spesso scalza ai concerti

Fonte: IPA Fiorella Mannoia

Il suo è uno dei nomi più importanti associati al mondo della musica e al femminismo vero, puro, autentico: stiamo parlando di Fiorella Mannoia, che nel 2024 ha compiuto 70 anni, ma senza alcun conformismo. Il suo è uno stile unico, ma conoscete tutte le curiosità sull’artista de Quello che le donne non dicono, manifesto femminista? Vi sveliamo tutte le curiosità su di lei: quanto è alta, peso, come si tiene in forma, i segreti di stile e perché è spesso scalza sul palco.

Fiorella Mannoia, quanto è alta

Nata a Roma il 4 aprile 1954, Fiorella Mannoia è alta 174 centimetri per un peso di circa 61 kg. La sua è una lunghissima carriera, fatta di musica, di spettacoli, di concerti e di partecipazioni al Festival di Sanremo, dove è stata in gara nel 1981 con la canzone Caffè nero bollente, nel 1984 con Come si cambia, nel 1987 con Quello che le donne non dicono, nel 1988 con Le notti di maggio, nel 2017 con Che sia benedetta e infine nel 2024 con Mariposa.

Fonte: IPA

Nel 2024, l’artista ha compiuto 70 anni, e ci si chiede quale sia il suo segreto: una eterna giovinezza che l’ha sempre contraddistinta, una rara bellezza, non solo estetica, ma anche d’animo. “La vecchiaia è una faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione”, ha svelato, e infatti non ha mai rinunciato al bikini, nemmeno per un’estate.

Perché l’età è solo un numero per la mitica Fiorella, che ha scoperto la sua bellezza a 50 anni. “Da lì ho iniziato a giocare con la mia femminilità”. A mantenerla giovane è soprattutto la curiosità. “Sì, il fisico cambia, ma se sei curioso del mondo che hai attorno allora resti giovane“. In ogni caso, l’artista si dedica maggiormente all’alimentazione rispetto allo sport. “Attività fisica? Ho cominciato con tanta buona volontà, poi mi sono persa per strada”. La sua dieta prevede snack a base di frutta secca, frutta e verdura fresca e i carboidrati, a cui non dice di no.

Il segreto di stile di Fiorella Mannoia: perché è spesso scalza sul palco

Fonte: Getty Images

L’altezza di Fiorella Mannoia non è praticamente mai influenzata dai tacchi: si è persino sposata con Carlo Di Francesco con le scarpe da ginnastica! Per il suo giorno speciale, per coronare il grande amore che la lega a Di Francesco, ha optato per un completo con gilet e pantaloni: ai piedi Converse color argento. Perché non ha indossato i tacchi? Lo ha svelato lei stessa. “Le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo strepitoso! Pensavo chissà quante critiche e invece no. Ma ve pare che potevo andare lì coi tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta. E poi ci stavano bene”.

Non solo: Fiorella Mannoia è spesso scalza sul palco. La ricordiamo vestita da sposa e senza scarpe al Festival di Sanremo 2024: lo ha fatto per il Fantasanremo, in quel caso, per guadagnare ben 5 punti di bonus. Per lei un lungo applauso, ma non è la prima volta che si mostra senza scarpe sul palco e durante i suoi concerti. In ogni caso, il suo segreto di stile sono decisamente le scarpe basse, che ha imparato ad abbinare con tutto, incluso il tailleur.