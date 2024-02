Fiorella Mannoia ha scelto Luisa Spagnoli per i suoi look a Sanremo 2024 ed è seguita dalla stylist Valentina Davoli

Fiorella Mannoia ha scelto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo i look firmati Luisa Spagnoli. Al brand è affidato il compito di creare l’immagine elegante e raffinata della cantante.

Chi veste Fiorella Mannoia a Sanremo 2024

Fiorella Mannoia (leggi la nostra intervista) a Sanremo 2024 canta Mariposa e per realizzare i suoi outfit Nicoletta Spagnoli – Creative Director e CEO del Brand Luisa Spagnoli – si è ispirata alla personalità dell’artista, al suo essere sofisticata ed elegante nell’indossare una

combinazione di abiti caratterizzati sia da silhouettes sinuose che di puro taglio maschile, esaltando in egual modo la propria femminilità.

Manifesto della femminilità dalle mille sfaccettature, i look di Fiorella Mannoia devono trasmettere un’eleganza senza tempo. “Sono orgogliosa di aver lavorato a questo progetto” – dichiara Nicoletta Spagnoli– “Fiorella Mannoia è un’icona del mondo della musica e sono felice che abbia scelto il nostro Brand che, fino dalla sua fondazione, ha sempre messo al centro di tutto l’attenzione per l’universo femminile,

esaltandone la forza”.

Tra i primi look sfoggiati dalla Mannoia a Sanremo 2024, da notare è quello indossato sul Green Carpet. Fiorella Fiorella sfoggia un completo costum made giacca e pantaloni a zampa in crepe di misto lana e un cappotto dalla collezione FW23-24, ovviamente firmati Luisa Spagnoli.

La storia del brand Luisa Spagnoli

La storia di Luisa Spagnoli ha origini lontane. Tutto sta alle capacità imprenditoriali della donna che ha dato il nome al brand. Lei ha avuto la capacità di anticipare di mezzo secolo l’evoluzione della presenza femminile nel campo del lavoro, non solo per la sua figura di imprenditrice, ma anche per l’inserimento della donna nell’attività industriale.

Nel 1928 Luisa Spagnoli ha fondato il marchio che porta il suo nome e la Perugina. Morta prematuramente, il figlio di Luisa Spagnoli ha ha saputo diffondere la conoscenza ed il prestigio del marchio sul mercato nazionale e internazionale. Da quel momento il successo del brand non si è mai arrestato. Dal 1986 a capo dell’azienda c’è Nicoletta Spagnoli.

Valentina Davoli, la stylist che segue Fiorella Mannoia

A curare i look di Fiorella Mannoia sul palco dell’Ariston, c’è Valentina Davoli. La stylist si occupa quindi di realizzare l’immagine della cantante puntando su femminilità e carattere, abbinando i capi di Luisa Spagnoli per lei.

Valentina Davoli si occupa anche degli outfit di Giorgia che torna a Sanremo in qualità di co-conduttrice. Quest’anno ha scelto Dior.