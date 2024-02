Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2024: i look e i beauty look più belli del Green Carpet. Emma e Annalisa chic, ma Angelina Mango è super trendy

Sanremo 2024, i look del Green Carpet: Annalisa, Angelina Mango, Emma

Con il Green Carpet, è il momento di dare ufficialmente il “via” al Festival di Sanremo 2024. Come da tradizione, si tiene un giorno prima: la prima serata, in programma martedì 6 febbraio, vede tutti i 30 Big sul palco dell’Ariston a esibirsi. Sul “tappeto verde”, abbiamo assistito a un trionfo di look chic e a tratti opulenti, con la pelliccia come capo più ricorrente. Molto scelto il colore nero, che è sempre chic e adatto a un evento tanto formale e importante. Non a caso è stato scelto anche da Emma e Annalisa, ma il tocco colorful (e davvero green) va decisamente a Dargen D’Amico.

Emma Marrone, chic in nero, rosso e bianco

Il look di Emma Marrone, in gara a Sanremo 2024 con Apnea, è indiscutibilmente super chic. Una maestra di stile che ci insegna a portare un mix di colori – composto da nero, bianco e rosso – senza alcuna difficoltà. Gli stivali rosso fuoco sono il dettaglio irrinunciabile.

Annalisa, l’eleganza senza tempo del nero

A conquistare del look di Annalisa… è il beauty look! Con la sua Sinceramente, è pronta a portare la sua personalità (e rivalsa) sul palco dell’Ariston. E non ha intenzione di farlo solamente con le note, ma anche con il suo stile: è ormai la Regina del Pop italiano, e delle trasparenze, visti i giochi di organza del suo outfit. Aggraziato il beauty look, che mette in risalto i suoi occhi: le labbra rosso fuoco? Un must.

Paola e Chiara, protagoniste del Prima Festival

Sono loro le grandi protagoniste del Prima Festival, presenti anche sul Green Carpet (dopo essere state in gara a Sanremo 2023 con Furore). Non possiamo non inserire i loro look nei più belli visti sul tappeto verde sanremese: tailleur per Paola, minidress per Chiara.

Alessandra Amoroso, un tocco di dark

Il nero ha trionfato, e Alessandra Amoroso ha optato per una delle firme italiane più amate al mondo, anche dalle star di Hollywood: Roberto Cavalli. L’abito cut-out, tuttavia, è coperto dal cappotto: lo stile è improntato sulle influenze dark, particolarmente caro all’artista.

BigMama, un punk scintillante

Si dice (super) pronta a infiammare il palco dell’Ariston, ma intanto ha decisamente raccolto il favore delle fashioniste che amano lo stile punk sul Green Carpet del Festival di Sanremo 2024. Per BigMama, un look firmato da Domenico Orefice: ovviamente in nero, ma il tocco scintillante è dato dagli accessori, una cascata di collane.

Angelina Mango, il trend di stagione: la pelliccia

Le pellicce di tendenza della stagione si ispirano a influenze vintage-couture: per Angelina Mango, che è tra i nomi favoriti dalla vittoria di Sanremo 2024, un look in stile Mob Wife. Opulento, esagerato, di gran tendenza, con gli occhiali da sole e la tuta geometrica. Estremamente particolare? A dir poco.

Dargen D’Amico, look colorful e sostenibile

Dopo una carrellata di look femminili, ecco quello che ha stupito davvero sul Green Carpet di Sanremo 2024: Dargen D’Amico, un outfit Moschino ispirato a stampe d’archivio. A vincere non è solamente il colorful, però, ma il messaggio dietro al look, ovvero il sostegno all’ambiente. Ci piace, decisamente.