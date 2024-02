Angelina Mango: l’icona di stile della Gen Z

Non è solo una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, ma anche un'acclamata icona di stile tra i giovanissimi: Angelina Mango è ormai un punto di riferimento a 360° per la Gen Z. Attesissima al prossimo Festival di Sanremo, l'ex concorrente di Amici ci ha abituati sin dagli esordi a look coloratissimi e pop, che strizzano l'occhio agli anni 2000. Un po' come questo completo composto da crop top intrecciato e gonna longuette in tinta. Da vera popstar.