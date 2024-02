Angelina Mango, il look con cut-out e zeppe per il ritorno ad Amici

Angelina Mango è tornata ad Amici nella puntata del 18 febbraio, scegliendo per l'occasione un look super colorato

Un ritorno “trionfale” lì dove tutto era iniziato: Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è tra gli ospiti dell’ ultima puntata di Amici. Sul palco del talent, la cantante si è esibita sulle note di La noia e, per l’occasione, ha sfoggiato un coloratissimo outfit e scarpe platform.

Il ritorno di Angelina Mango ad Amici

Una puntata ricca di ospiti quella del 18 febbraio dello show Amici. Sul palco del talent condotto da Maria De Filippi sono infatti approdati molti ex concorrenti dello show, reduci dall’ esperienza sanremese. Su tutti, Angelina Mango, che il Festival lo ha vinto con il brano La noia. Un ritorno accolto con grande entusiasmo dal pubblico, che ha riservato alla giovane cantautrice un caloroso applauso.

Come suo solito, Angelina ha travolto i presenti con una performance di altissimo livello, in cui ha dimostrato una presenza scenica degna delle grandi star internazionali. “Te li ho già fatti in privato, ma ci tenevo a farti nuovamente i miei complimenti” le ha ribadito la padrona di casa, Maria De Filippi, a cui ha fatto eco anche Ornella Vanoni, in studio in qualità di giudice.

Il look di Angelina Mango ad Amici

Così come per la sua esperienza sanremese, anche per il ritorno ad Amici Angelina Mango si è affidata ad un outfit firmato Etro. La cantante ha scelto un abito midi ed aderente con stampe di colore giallo e marrone. Il modello è impreziosito da cut-out triangolare sull’addome e scollatura asimmetrica, che ha regalato un ulteriore tocco di sensualità all’ensemble.

La 22enne non ha saputo rinunciare per l’occasione ad un altro marchio di fabbrica del suo stile: le zeppe. Stavolta, Angelina ha scelto un paio di Mary Jane in vernice con platform, a cui ha abbinato un paio di calzini bianchi. Un mix & match vincente, che molte giovanissime hanno già adottato nel proprio guardaroba.

Lo stile di Angelina Mango

Angelina Mango è una delle icone di stile più apprezzate dalla Gen Z. Nell’ ultimo anno la cantante ha sfoggiato diversi look degni di nota, che riflettono la sua anima grintosa e vivace: “Spero di essere sincera e libera d’indossare quello che mi pare, quello che arriva alle ragazze che non si vestono in un certo modo: voglio che arrivi libertà in tutte le sue accezioni. Coprirsi o scoprirsi, non aver paura degli sguardi altrui o di sé” ha rivelato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Fonte: Getty Images

Tra i capi più apprezzati dall’ ex concorrente di Amici ci sono cargo pants, abiti midi con stampe colorate ed ensemble in pelle, che strizzano l’occhio alla moda Y2K, tipica degli anni 2000. Importantissimi anche gli accessori: oltre alle “perline colorate”, citate perfino nel brano con cui ha vinto Sanremo, Angelina sembra avere un’autentica passione per le scarpe platform. Le calzature con il plateau hanno infatti il merito di regalare qualche centimetro in altezza, senza tuttavia sacrificare la comodità.

E le acconciature? Anche in questo caso l’ispirazione arriva dal passato: la trionfatrice di Sanremo 2024 alterna frizzanti space-bun, code di cavallo e morbide onde. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.