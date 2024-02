Angelina Mango, chi veste la cantante a Sanremo 2024

Per la sua prima volta all'Ariston la cantante di Amici ha deciso di lanciare un messaggio di libertà attraverso i suoi look

Prima volta al Festival di Sanremo per Angelina Mango. Dopo la popolarità raggiunta grazie ad Amici di Maria De Filippi e una serie di hit radiofoniche che hanno lasciato il segno, la figlia di Mango e Laura Valente è pronta a calcare il palco dell’Ariston. Non solo con la sua musica, ma anche con il suo stile, sempre molto originale e ricercato. La cantante ha scelto per la kermesse musicale di indossare creazioni di Etro, casa di moda italiana di lusso attiva dagli anni Sessanta.

Angelina Mango veste Etro al Festival di Sanremo 2024

La Maison Etro, diretta da Marco De Vincenzo, veste Angelina Mango per il green carpet e le diverse serate del Festival di Sanremo 2024. Quella dell’artista è una scelta di stile ben precisa: “Voglio essere sincera e libera di indossare quello che mi pare, quello che arriva alle ragazze che non si vestono in un certo modo. Voglio che arrivi libertà in tutte le sue accezioni“, ha dichiarato la 22enne in un’intervista rilasciata a Grazia.

“Che cosa vuol dire? Coprirsi o scoprirsi, non aver paura degli sguardi altrui o di sé“, ha aggiunto Angelina Mango, diventata nel giro di poco tempo un’icona fashion per la Generazione Z. A Cosmopolitan ha invece dichiarato: “Prima cercavo di piacere, cercavo il giudizio degli altri. Oggi se devo dire una cosa la dico e se voglio indossare un capo che magari convince solo me lo faccio”.

In precedenza, durante un concerto ai Magazzini Generali, l’interprete di Che t’o dico a fa ha precisato: “Non mi vergogno di niente, di vestirmi come mi pare, di amare”. Etro ha vestito Angelina Mango per l’annuncio della partecipazione al Festival durante la serata di Sanremo Giovani, ha firmato i suoi look per la cover del nuovo album e per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni.

A Sanremo 2024 Angelina Mango è seguita dallo stylist Nicolò Cerioni, conosciuto anche con il nome di Nick, che nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con Big della musica italiana come Laura Pausini e Lorenzo Jovanotti. A Fanpage ha rivelato che con Angelina Mango “abbiamo fatto un un bel percorso di stile, è una cosa secondo me molto nuova, c’è un concept ben preciso all’altezza della sua artisticità. L’abito veste il brano (la canzone La noia, ndr), non sono mai separate le due cose. L’abito è qualcosa che deve accompagnare il brano. Il brano resta sempre la cosa più importante di tutte”.

Cerioni ha poi svelato come è iniziata la collaborazione con Angelina Mango: “Lei l’ho conosciuta quando abbiamo iniziato a lavorare insieme sul progetto di Sanremo 2024 e devo dire che mi ha colpito molto il suo saper stare in scena. È bello vedere una ragazza, con un talento straordinario, che ha una grande professionalità nonostante la giovane età”.

E ancora: “Per me è molto bello lavorare in una squadra fatta di donne straordinarie. Le presenze femminili a Sanremo hanno sempre un po’ risentito a livello di numero, ci sono sempre state meno donne in questi anni, invece quest’anno con tutte queste donne forti è una grande conquista e spero che ce ne saranno sempre di più”.