Diventata famosa dopo aver partecipato alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango sembra non volersi più fermare. La cantante, che ha ottenuto milioni di stream con il suo singolo Ci pensiamo domani, è riuscita a farci ballare per tutta l’estate partecipando a moltissimi eventi musicali, e ora sta per tornare a farci ballare con il suo nuovo brano Che t’o dico a fa, in uscita il 6 ottobre.

Angelina Mango, “Che t’o dico a fa”: la nuova canzone

Non è un segreto che Amici sia uno dei programmi più forti nello scovare talenti musicali, non solo tra i suoi vincitori. Da Alessandra Amoroso passando per Emma e i The Kolors, quello di Maria de Filippi è un talent che ci regala tante nuove voci tutte da ascoltare, e Angelina Mango non fa eccezione. La cantante si è infatti classificata seconda nell’ultima stagione del talent show di Canale 5 vincendo nella categoria canto, e da quel momento non si è più fermata. Nata con la musica nel sangue, la cantante è figlia di due cantautori ben noti agli amanti della musica italiana: Mango e Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Ma il successo di Angelina non è frutto della parentela: a maggio 2023 ha pubblicato il singolo Ci pensiamo domani, brano che ci ha fatti ballare per tutta l’estate e che ha consacrato la sua carriera di cantante con un bel disco di platino. Ora, Angelina torna più carica che mai: venerdì sei ottobre, infatti, la cantante tornerà a farci ballare con Che t’o dico a fa’, il suo ultimo singolo già presentato il primo ottobre ad Amici, il posto dove il sogno musicale è iniziato. Ma il successo sembra non averle dato alla testa: Nonostante la fama e l’amore dei fan, Angelina sembra essere sempre la semplice e dolce ragazza che aveva messo piede nello studio di Maria un anno fa.

Quando In un’intervista a Stasera c’è Cattelan le è stato chiesto “come ci si sentisse quando tutte le persone cantano una tua canzone?” Angelina ha risposto timidamente: “Mi sento un po’ strana perché fino a un anno fa le sapevo solo io le mie canzoni e a volte le sbagliavo pure. Ora tutti me la cantano. Mi sento super in imbarazzo se devo dire la verità.”

“Che t’o dico a fa’”: significato

Il nuovo singolo di Angelina è un manifesto all’amore e alla vita senza rimpianti. Il testo racconta di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, in cui la cantante prende coscienza di voler vivere senza rimpianti, e che spesso l’unico modo per farlo sia scappare dalla realtà. Si parla anche di una storia d’amore in cui la protagonista canta di aver scelto il proprio amore, preferendolo a un altro. L’atmosfera partenopea data dalle vie di Spaccanapoli e dal titolo in napoletano, poi, rendono il brano un vero moto di passione.

“Che t’o dico a fa”: testo

Io non ho piani

Io non ho piani

E non ho orari

Io non ho orari

E non è presto

E non è tardi

E non ha un nome

Questa faccia non ha specchi

Tanto siamo uguali

Ti guarderei continuamente

Comunque sia

Ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani che tu mi trascini via

Potevo ballare con lui

Eh eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente

Ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fà

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fà

Ma ormai ti amo

E tu mi ami

Hey, se non lo vedi metti gli occhiali

Hey, e non diciamolo per scaramanzia

Che non si sa mai, non si sa mai

Però, ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani mi trascini via

Potevo ballare con lui

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente

Ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fà

Sembra una pazzia

Ma è la vita mia

Non si fa capire

Come una poesia

Ma la vita tua

Sincera vita mia

È pari a una pazzia

È pari a una poesia

Io potevo ballare con lui

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente

Ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro sempre

Vorrei dirti che devo andare

(devo andare, devo andare)

Ah, ma che t’o dico a fà

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fà

Angelina Mango, le date del “Voglia di vivere tour”

Dopo il ritorno nella casa di Maria de Filippi e l’intervista con tanto di show da Alessandro Cattelan, ora Angelina Mango sarà occupatissima con quello che più ama: fare musica. Dopo l’uscita del suo singolo il 6 ottobre, infatti, la cantante sarà impegnata nel suo nuovo tour che la vedrà esibirsi in varie città italiane. La prima data è il 12 ottobre, e non poteva essere che nella sua bella Napoli.

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB)

(DUEL CLUB) 14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

(DEMODÈ CLUB) 16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE)

(LARGO VENUE) 18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

(VIPER THEATRE) 19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR)

(HIROSHIMA MON AMOUR) 21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB)

(LOCOMOTIV CLUB) 23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI)

(MAGAZZINI GENERALI) 26 ottobre 2023 – RONCADE, TV(NEW AGE CLUB)