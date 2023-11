Sanremo 2024, “Angelina Mango prima big in gara”. L’indiscrezione

Mancano pochissimi mesi all’avvio della nuova edizione del Festival di Sanremo, e in molti si chiedono chi raccoglierà il testimone di Marco Mengoni, vincitore lo scorso anno. Nonostante Amadeus abbia dichiarato di essere pronto a svelare i 23 big in gara il prossimo 3 dicembre, sul web circolano già voci insistenti sulla partecipazione di una ex concorrente di Amici: Angelina Mango. Semplici pettegolezzi o indiscrezioni fondate?

Sanremo 2024, Angelina Mango in gara?

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in onda su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio 2024, e il padrone di casa Amadeus ha già svelato alcuni importanti dettagli sulla nuova edizione della kermesse. Ad affiancarlo nell’inedita veste di co-conduttore sarà Marco Mengoni, vincitore lo scorso anno, mentre il Prima Festival, striscia che precede la trasmissione del Festival, sarà affidata a Paola e Chiara e ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. In quanto ai 23 big in gara, Amadeus ha spiegato che i nomi saranno rivelati il prossimo 3 dicembre: “Annuncerò tutti i big che vedremo al teatro Ariston al TG 1 domenica 3 dicembre, durante l’edizione delle 13:30. Nei mesi scorsi ho ascoltato più di 400 canzoni. Di tutte queste proposta circa 50 mi sono piaciute molto” ha dichiarato di recente il conduttore.

Eppure, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data tanto attesa, dal web arrivano già indiscrezioni su alcuni nomi presenti nella lista. L’esperto di tv Davide Maggio dà infatti per certa la presenza di Angelina Mango, ex concorrente del talent show Amici: “Iniziamo a dare un po’ di conferme. Per quanto mi riguarda, a Sanremo 2024 ci sarà: Angelina Mango. E mi piace assai!” ha scritto su Twitter. La fonte è piuttosto autorevole, per cui la presenza della giovanissima interprete sul palco dell’Ariston pare quasi essere certa. Salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Angelina Mango, da Amici all’Ariston

Nata il 10 aprile 2001 a Maratea, Angelina è figlia d’arte: i suoi genitori sono il compianto cantautore Mango e Laura Valente, ex vocalist dei Matia Bazar. Nonostante sia abbastanza conosciuta nel panorama musicale italiano da diversi anni, la notorietà è arrivata solo lo scorso anno con la partecipazione al talent show Amici: dopo aver vinto la sfida contro il cantautore Ascanio, Angelina è arrivata dritta in finale, vincendo il circuito canto. Al suo attivo già diverse hit, incluse ‘Ci pensiamo domani’ e ‘Ma che t’o dico a fa’.

In realtà sin dalla scorsa estate il suo nome circolava tra quelli dei probabili partecipanti al Festival di Sanremo, tanto che la diretta interessata si era espressa a tal proposito nel corso di un’intervista per Vanity Fair: “Se farò davvero il prossimo festival di Sanremo? Me ne parlano in tanti, guardo i social e vedo il mio nome in diverse liste di pronostici. Questa cosa da un lato mi fa paura, dall’altro mi fa piacere che la gente mi immagini su quel palco. Chiaramente è un palco gigante su cui tutti vorrebbero salire, sarebbe bellissimo.” E il sogno, stando alle dichiarazioni di Davide Maggio, potrebbe realmente essersi avverato: il prossimo febbraio Angelina potrebbe salire su quel palco già calcato con successo dai suoi genitori. Per ripeterne, chissà, le imprese artistiche.