Il conto alla rovescia per Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato. I nomi dei 23 Big in gara al Festival sono infatti annunciati da Amadeus in diretta televisiva, com’è ormai consuetudine da anni, durante l’edizione domenicale del Tg1 delle 13,30. Il conduttore e direttore artistico, che dovrebbe essere alla sua ultima prova sul palco del Teatro Ariston, ha già scelto e rivelato la data ufficiale in cui finalmente scioglierà le riserve sui Campioni selezionati per la nuova edizione della kermesse.

Quando si sa la lista dei Big di Sanremo 2024

La data ufficiale c’è ed è quella del 3 dicembre. A rivelarlo è stato Amadeus in persona, senza indiscrezioni di sorta, che – dalla Milano Music Week – ha fatto sapere di essere pronto a leggere la lista dei suoi 23 Big in gara. Non troppi, per la sua ultima edizione, ma comunque un numero consistente che rimette al centro la gara e la musica, com’è sempre stato nei suoi propositi. La slot dedicata è ancora quella del Tg1, dove ormai il conduttore è gradito ospite fisso, nell’edizione delle 13,30.

“Domenica 3 dicembre all’ora di pranzo, al tg delle 13,30 daremo i nomi dei cantanti protagonisti della 74ª edizione del Festival. Ho ricevuto oltre 400 proposte di cui 50 che mi piacciono. Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare alla radio, in streaming”, ha spiegato Amadeus, già emozionato per la prova che lo attende. Da questa lista mancano chiaramente i 3 artisti che emergono dalla selezione di Sanremo Giovani e che sono tradizionalmente designati nella prima serata di Rai1 dedicata a loro e in onda in diretta il 19 dicembre.

Le altre notizie su Sanremo 2024

Com’era lecito aspettarsi, la grande macchina organizzativa del Festival è già partita. Accanto all’annuncio dei Big in gara, Amadeus ha anche confermato i conduttori del PrimaFestival. Paola e Chiara Iezzi scendono infatti dal palco per misurarsi nelle vesti di conduttrici, ma sono affiancate da due nomi d’eccezione e presi direttamente dal fenomeno TikTok. Si tratta di Dany Cabras e Mattia Stanga, che sbarcano come presentatori dell’anteprima che in questi anni si è rinnovata fino a raggiungere una qualità altissima.

Amadeus promette inoltre una serie di notizie da lanciare in questa caldissima settimana dedicata al Festival di Sanremo. Si spera di sapere qualcosa di più sul cast televisivo, quest’anno tenuto top secret fino all’ultimo momento. Difficile che possa tornare Chiara Ferragni, che già aveva escluso l’eventualità di un bis, mentre le indiscrezioni sono state diverse. Certa invece la presenza di Marco Mengoni come co-conduttore della prima serata.

Il primo classificato dell’edizione 2023 del Festival, che ha girato il mondo con il brano Due Vite, non si limita quindi alla sola esibizione del brano vincitore uscente ma fa qualcosa di più. L’annuncio è stato dato in grande stile durante la prima puntata della nuova stagione di Viva Rai2! di Fiorello, in diretta ogni mattina dalle 7 e dalla nuova location allestita al Foro Italico. Mancano comunque tanti nomi all’appello e la settimana fino al 3 dicembre potrebbe essere quella decisiva.